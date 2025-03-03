Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России - 03.03.2025 Украина.ру
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Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России
Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России - 03.03.2025 Украина.ру
Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России
Попытки правительств Запада присвоить "замороженные" российские активы будут иметь негативные последствия. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-03-03T13:20
2025-03-03T13:20
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Москва принимает во внимание заявления западных политиков на тему использования "замороженных" на Западе российских активов, отметил Песков в общении с журналистами.По его словам, Москва считает такие действия с российской собственностью незаконными.Он также отметил, что попытки западных правительств увеличить финансирование Киева основаны на стремлении поддержать нынешнее руководство Украины в условиях СВО.В январе глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз напомнил об отъёме российской собственности на Западе. Подробности в публикации Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и Байдена Ранее глава МИД России также высказывался на тему расхищения правительствами Запада российской собственности ("замороженных активов"). Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
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новости, запад, россия, москва, дмитрий песков, сергей лавров, дональд трамп, замороженные активы, финансы
Новости, Запад, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Дональд Трамп, замороженные активы, финансы

Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России

13:20 03.03.2025
 
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Попытки правительств Запада присвоить "замороженные" российские активы будут иметь негативные последствия. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Москва принимает во внимание заявления западных политиков на тему использования "замороженных" на Западе российских активов, отметил Песков в общении с журналистами.
"Мы видим все больше и больше заявлений на этот счет, и ранее тоже такие намерения высказывались. – сказал он. - В меньшинстве были трезвые голоса тех, которые призывают одуматься и не совершать таких действий, которые могут существенно подорвать доверие международных инвесторов и так далее", - сказал Песков.
По его словам, Москва считает такие действия с российской собственностью незаконными.
"Собственно, подобные действия не могут не остаться без последствий. Это очень серьезно. И, конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные, юридические последствия", - предупредил пресс-секретарь российского лидера.
Он также отметил, что попытки западных правительств увеличить финансирование Киева основаны на стремлении поддержать нынешнее руководство Украины в условиях СВО.
1 марта, 15:31
Киев предложил Парижу "попилить" замороженные активы РФ на оружие для ВСУПосле того, как Владимир Зеленский потерпел фиаско в Белом доме, минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, оплатив их процентами от замороженных российских активов. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба украинского военного ведомства
В январе глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз напомнил об отъёме российской собственности на Западе. Подробности в публикации Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и Байдена
Ранее глава МИД России также высказывался на тему расхищения правительствами Запада российской собственности ("замороженных активов"). Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
 
НовостиЗападРоссияМоскваДмитрий ПесковСергей ЛавровДональд Трампзамороженные активыфинансы
 
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