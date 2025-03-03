Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России
Попытки правительств Запада присвоить "замороженные" российские активы будут иметь негативные последствия. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Москва принимает во внимание заявления западных политиков на тему использования "замороженных" на Западе российских активов, отметил Песков в общении с журналистами.
"Мы видим все больше и больше заявлений на этот счет, и ранее тоже такие намерения высказывались. – сказал он. - В меньшинстве были трезвые голоса тех, которые призывают одуматься и не совершать таких действий, которые могут существенно подорвать доверие международных инвесторов и так далее", - сказал Песков.
По его словам, Москва считает такие действия с российской собственностью незаконными.
"Собственно, подобные действия не могут не остаться без последствий. Это очень серьезно. И, конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные, юридические последствия", - предупредил пресс-секретарь российского лидера.
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