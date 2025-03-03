https://ukraina.ru/20250303/1061496607.html

Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России

Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России - 03.03.2025 Украина.ру

Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России

Попытки правительств Запада присвоить "замороженные" российские активы будут иметь негативные последствия. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-03-03T13:20

2025-03-03T13:20

2025-03-03T13:20

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Москва принимает во внимание заявления западных политиков на тему использования "замороженных" на Западе российских активов, отметил Песков в общении с журналистами.По его словам, Москва считает такие действия с российской собственностью незаконными.Он также отметил, что попытки западных правительств увеличить финансирование Киева основаны на стремлении поддержать нынешнее руководство Украины в условиях СВО.В январе глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз напомнил об отъёме российской собственности на Западе. Подробности в публикации Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и Байдена Ранее глава МИД России также высказывался на тему расхищения правительствами Запада российской собственности ("замороженных активов"). Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии

https://ukraina.ru/20250301/1061464245.html

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новости, запад, россия, москва, дмитрий песков, сергей лавров, дональд трамп, замороженные активы, финансы