Плацдарм в Крынках и "курская авантюра": Копылов о том, почему ВСУ не разменяли "время на территории"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Еще с 2022 года звучат рациональные оценки по поводу того, что киевскому режиму нужно было бы "разменивать время на территории", но они ни разу за три года этого не сделали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
В экспертном сообществе есть мнение, что тактика ВС РФ по растягиванию резервов ВСУ за счет мелких ударов по разным направлениям, которую использовали с конца 2023 по начало 2025 года, скоро перестанет работать, поскольку противник будет вынужден сокращать линию фронта.
Разговоры о том, что Украина будет сокращать линию фронта, я слышу с 2023 года, рассказал эксперт. Нужно пояснить, что же произошло за это время, добавил он.
"Во-первых, у нас был плацдарм противника в Крынках, который якобы был частью огромной десантной операции по захвату Крыма. Этот десант оброс отдельным количеством мифов, которые основываются на разрозненных интервью анонимных участников этой высадки западным СМИ", — подчеркнул Копылов.
И если такая масштабная операция действительно планировалась, это было бы удлинением линии фронта, указал историк.
"Во-вторых, у нас была курская операция, в которой были задействованы от 10 до 12 бригад ВСУ. Это тоже нельзя назвать сокращением линии фронта", — отметил эксперт.
То есть еще с 2022 года звучат рациональные оценки по поводу того, что киевскому режиму нужно было бы "разменивать время на территории", но они ни разу за три года этого не сделали, сказал Копылов.
Наоборот, все эти многочисленные "карманы" и другие не очень приятные для ВСУ моменты связанны именно с тем, что "мы будем удерживать каждый священный метр украинской земли", подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:25Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами