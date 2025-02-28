https://ukraina.ru/20250228/1061415836.html

Плацдарм в Крынках и "курская авантюра": Копылов о том, почему ВСУ не разменяли "время на территории"

Плацдарм в Крынках и "курская авантюра": Копылов о том, почему ВСУ не разменяли "время на территории" - 28.02.2025 Украина.ру

Плацдарм в Крынках и "курская авантюра": Копылов о том, почему ВСУ не разменяли "время на территории"

Еще с 2022 года звучат рациональные оценки по поводу того, что киевскому режиму нужно было бы "разменивать время на территории", но они ни разу за три года этого не сделали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов

2025-02-28T04:00

2025-02-28T04:00

2025-02-28T04:00

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В экспертном сообществе есть мнение, что тактика ВС РФ по растягиванию резервов ВСУ за счет мелких ударов по разным направлениям, которую использовали с конца 2023 по начало 2025 года, скоро перестанет работать, поскольку противник будет вынужден сокращать линию фронта.Разговоры о том, что Украина будет сокращать линию фронта, я слышу с 2023 года, рассказал эксперт. Нужно пояснить, что же произошло за это время, добавил он.И если такая масштабная операция действительно планировалась, это было бы удлинением линии фронта, указал историк."Во-вторых, у нас была курская операция, в которой были задействованы от 10 до 12 бригад ВСУ. Это тоже нельзя назвать сокращением линии фронта", — отметил эксперт.То есть еще с 2022 года звучат рациональные оценки по поводу того, что киевскому режиму нужно было бы "разменивать время на территории", но они ни разу за три года этого не сделали, сказал Копылов.Наоборот, все эти многочисленные "карманы" и другие не очень приятные для ВСУ моменты связанны именно с тем, что "мы будем удерживать каждый священный метр украинской земли", подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250227/1061410009.html

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новости, россия, украина, крым, всу, плацдарм, курская область, наступление, десант, фронт, сво, спецоперация, украинская армия