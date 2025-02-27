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"Было бы недурно понять": Шойгу озадачен избирательностью МУС
"Было бы недурно понять": Шойгу озадачен избирательностью МУС - 27.02.2025 Украина.ру
"Было бы недурно понять": Шойгу озадачен избирательностью МУС
Международный уголовный суд в Гааге демонстрирует двойные стандарты и отношение к этому органу неоднозначное. Об этом 27 февраля заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
2025-02-27T13:15
2025-02-27T13:15
2025-02-27T13:15
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международный уголовный суд (мус)
международное право
национальные интересы
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Во время визита в Малайзию глава российского Совбеза ответил на вопросы журналистов. При этом, как сообщает РИА Новости, Шойгу высказался о деятельности скандально известного гаагского МУС.Россия, США и ряд других государств не признают полномочия МУС. Президент США Дональд Трамп наложил санкции на этот орган, что стало поводом для конфликта Белого дома с Еврокомиссией.Подробности в публикации Жаба против гадюки: Трамп выступил против МУСа
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новости, сша, россия, сергей шойгу, дональд трамп, международный уголовный суд (мус), международное право, национальные интересы, национальная безопасность, международные отношения, международная политика, еврокомиссия
Новости, США, Россия, Сергей Шойгу, Дональд Трамп, Международный уголовный суд (МУС), международное право, национальные интересы, национальная безопасность, международные отношения, Международная политика, Еврокомиссия
"Было бы недурно понять": Шойгу озадачен избирательностью МУС
Международный уголовный суд в Гааге демонстрирует двойные стандарты и отношение к этому органу неоднозначное. Об этом 27 февраля заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Во время визита в Малайзию глава российского Совбеза ответил на вопросы журналистов. При этом, как сообщает РИА Новости, Шойгу высказался о деятельности скандально известного гаагского МУС.
"Когда в одном регионе оценка тех или иных событий одна, в другом точно такие же события - оценка совершенно другая. Когда в одном случае выписывается ордер на арест, в другом тоже выписывается ордер на арест. В одном случае он поддерживается, а в другом случае - вводятся санкции против того же самого Международного уголовного суда. Было бы недурно понять нам всем, он все-таки есть или его все-таки нет. Если он есть, то он есть для кого?", - заявил Шойгу.
Россия
, США
и ряд других государств не признают полномочия МУС. Президент США Дональд Трамп
наложил санкции на этот орган, что стало поводом для конфликта Белого дома с Еврокомиссией.