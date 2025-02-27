"Было бы недурно понять": Шойгу озадачен избирательностью МУС

"Когда в одном регионе оценка тех или иных событий одна, в другом точно такие же события - оценка совершенно другая. Когда в одном случае выписывается ордер на арест, в другом тоже выписывается ордер на арест. В одном случае он поддерживается, а в другом случае - вводятся санкции против того же самого Международного уголовного суда. Было бы недурно понять нам всем, он все-таки есть или его все-таки нет. Если он есть, то он есть для кого?", - заявил Шойгу.