https://ukraina.ru/20250207/1060896732.html

Жаба против гадюки: Трамп выступил против МУСа

Жаба против гадюки: Трамп выступил против МУСа - 07.02.2025 Украина.ру

Жаба против гадюки: Трамп выступил против МУСа

Дональд Трамп наложил санкции на печально известный Международный уголовный суд, расположенный в Гааге

2025-02-07T13:46

2025-02-07T13:46

2025-02-07T14:11

эксклюзив

украина

сша

афганистан

международный уголовный суд (мус)

республиканская партия

министерство иностранных дел

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Тот самый суд, который почти всегда, помимо крайне редких и незначительных исключений, не замечал многочисленные военные и прочие преступления, совершенные государствами Запада, но зато активно преследовал его противников, мгновенно переходя в этом с правовых норм на политику.Именно с этой целью, как карательное орудие Запада, его, в общем, и создавали.По официальной формулировке Белого дома, так называемый Международный уголовный суд попал под санкции США за "незаконные и необоснованные действия против Америки и ее близкого союзника – Израиля".Согласно тому же документу, сотрудники МУС и их семьи получили запрет на въезд в США, а в отдельных случаях Вашингтон оставил за собой право арестовывать или вовсе изымать имущество гаагских судейских чиновников, которые, таким образом, могут сами попасть туда, куда они хотели упрятать других людей.И это реальная перспектива, учитывая, что многие сотрудники указанной структуры раньше проводили много времени в Америке, имея там личные интересы – в том числе финансового и имущественного характера.Разумеется, Трамп борется с МУСом совсем не по тому, что он хочет восстановить справедливость или каким-то образом потрафить конкурентам Америки.Во-первых, создавая видимость объективности своих односторонних действий, МУС когда-то позволил себе покуситься на свободу отдельных американских солдат, называя их военными преступниками, которыми они, конечно, и были.Это вызвало крайне резкую реакцию в Республиканской партии. И в 2020 году, еще во время первого президентского срока Трампа, США ввели санкции против тогдашнего прокурора МУС Фаты Бенсуды и одного из ее главных помощников – в связи с расследованием выборочных военных преступлений американских войск в Афганистане.А Майк Помпео, бывший тогда госсекретарем, называл мнимый суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо", отказывая ему в любой легитимности.И это несмотря на то, что опытные бюрократы из Международного уголовного суда не собирались всерьез бороться с американцами, рассматривая только самые одиозные дела, где все было и так всем понятно.Трампу было все равно – и тогда, и сейчас.Он прямо заявил, что любые попытки организации расследовать действия американцев являются прямо угрозой национальной безопасности, а США и Израиль не признают МУС и его юрисдикцию.Хотя есть много свидетельств о том, что в Гааге хотели бы уладить вопрос полюбовно: так, в ноябре прошлого года суд гарантировал иммунитет Нетаньяху для поездки во Францию. Вместо того, чтобы препроводить его прямо в тюрьму. Что, кстати, более чем ясно говорит о реальной сущности указанной институции.Ну а США в последнее время Гаага старалась вообще не трогать – несмотря на свидетельства о преступлениях в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане и других странах.Это не помогло – для Вашингтона хватало даже старого прецедента с участием прокурора Фаты Бенсуды."США никогда и не скрывали, что они рассматривают себя как исключительную державу. И что эта исключительность охватывает все сферы жизни людей, включая международные отношения и включая самоприсвоенное право судить людей – судить самим без всякого юридического процесса.А когда юридический процесс в международном контексте касается США, то США могут совершенно спокойно наказать тех, кто подвергает сомнению их право диктовать всем и вся свою волю, а самим нарушать любые писаные и неписаные правила и законы", – заявил руководитель российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в 2022 году, когда досудебная палата того самого МУСа начала фиктивное и абсурдное преследование спасавших детей представителей российской государственной власти.Интересно, что страны Европейского Союза тоже пока не рвутся встать на защиту Международного уголовного суда – потому что отношения с Трампом и Нетаньяху, конечно же, является для них важнее судьбы своей клиентелы.В Европе понимают, что конфликт американского президента с судом, который они вместе с прошлой американской властью использовали для расправы над своими противниками – это не рядовой конфликт, а важная часть демонтажа того самого глобального миропорядка, "основанного на правилах", действующих исключительно для своих.Но не лишне вспомнить, что в том самом Афганистане или Ираке бок о бок с США также воевала страна – фактический инициатор создания Международного уголовного суда – Великобритания, и почти все европейские страны, включая, кстати, и Украину. И все они разделяют ответственность за американские военные преступления.А новостные сообщения в стиле "Принц Гарри убил двадцать пять афганцев" – это фактически чистосердечное признание в преступлении против человечества, потому что в условиях незаконности военного вторжения в Афганистан убитые с высокой долей вероятности могут оказаться простыми крестьянами, по которым отбомбился или отстрелялся британский аристократ.Если европейцы будут слишком рьяно бороться с Вашингтоном за попранные права МУСа, американцы могут сказать им: судите сами себя.Поэтому можно прогнозировать, что большая часть европейских политиков предпочтут сейчас отмолчаться. Несмотря на то, что окружение того же Нетаньяху делает такие заявления, которые местами выглядят совершенно дико – даже по меркам ближневосточной политики.Как сообщают, советник офиса Нетаньяху опубликовал фото пейджера, который израильский премьер подарил Трампу в память об операции против ливанского движения "Хезболла".Эти пейджеры, специально подготовленные израильскими спецслужбами, взрывались в Бейруте в руках людей – в том числе, случайных и непричастных ни к каким группировкам. Многие ливанцы называли это терактом, но МУС его, по какой-то причине, не рассмотрел. Да и разрушения в Газе последствий для Нетаньяху в итоге не заимели.Трамп мог не знать об обстоятельствах пейджерной истории – в конце концов, у него есть влиятельные ливанские родственники, и ссориться с ливанцами ему не кстати. Но такой подарок, как минимум, немало говорит о советнике, который решил преподнести ему настолько оригинальный и специфический сувенир.Впрочем, борьба Трампа с так называемым Международным уголовным судом, не оставляет ощущения, что президент Америки хочет создать в итоге свой собственный суд имени Дональда Трампа – в котором судили бы всех, кроме американцев.Поэтому, хотя расплату над лицемерными сотрудниками МУСа стоит приветствовать, – ведь это косвенное торжество справедливости по отношению к россиянам, которым попытались предъявить дикие обвинения в угоду Зеленскому – расслабляться не стоит.Аналитические центры коллективного Запада, скорее всего, уже придумывают новые структуры, чтобы как-то подпереть ими пошатнувшийся после прихода Трампа "порядок, основанный на правилах".Эти деятели обычно не отступают – если их к этому не принудить.От редакции: уже днём, 7 февраля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своих соцсетях опубликовала ответ на санкции Трампа. МУС, по её словам, "гарантирует ответственность за международные преступления и предоставляет голос пострадавшим во всем мире"."Он должен иметь возможность свободно вести борьбу против безнаказанности в мировом масштабе. Европа всегда будет отстаивать справедливость и уважение к международному праву", – написала фон дер Ляйен. Также о ближневосточных факторах политики Трампа - в материале Игоря Сердюкова Трамп и Иран: воевать или мириться на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250207/1060893957.html

https://ukraina.ru/20241101/1058551009.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, сша, афганистан, международный уголовный суд (мус), республиканская партия, министерство иностранных дел