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Экс-командующий объединенными силами ВСУ Гнатов стал замначальника Генштаба
Экс-командующий объединенными силами ВСУ Гнатов стал замначальника Генштаба - 27.02.2025 Украина.ру
Экс-командующий объединенными силами ВСУ Гнатов стал замначальника Генштаба
Уволенный накануне с должности командующего объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба. Об этом сообщает Минобороны Украины.
2025-02-27T12:37
2025-02-27T12:37
2025-02-27T12:37
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Накануне, 26 февраля Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ. На следующий день министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в телеграм-канале министерства о новом назначении генерала.Предыдущую должность Гнатов занимал с июня 2024 года. Причины увольнения генерала не указывались ни в указе Зеленского, ин в приказе Умерова.В 2024 году российский суд приговорил Гнатова к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.Накануне в новостях: Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Актуальное интервью на эту тему: Взятие Херсона и Запорожья лишит Россию козырей? Когда и чем закончится спецоперация на Украине - Корнев
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Новости, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ВСУ, Минобороны Украины
Экс-командующий объединенными силами ВСУ Гнатов стал замначальника Генштаба
Уволенный накануне с должности командующего объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба. Об этом сообщает Минобороны Украины.
Накануне, 26 февраля Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ. На следующий день министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в телеграм-канале министерства о новом назначении генерала.
"Сегодня своим приказом по согласованию с Президентом Украины назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В новой должности генерал-майор Андрей Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами", - заявил Умеров.
Предыдущую должность Гнатов занимал с июня 2024 года. Причины увольнения генерала не указывались ни в указе Зеленского, ин в приказе Умерова.
В 2024 году российский суд приговорил Гнатова к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе
в 2019 году.