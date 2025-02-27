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Экс-командующий объединенными силами ВСУ Гнатов стал замначальника Генштаба

Экс-командующий объединенными силами ВСУ Гнатов стал замначальника Генштаба - 27.02.2025 Украина.ру

Экс-командующий объединенными силами ВСУ Гнатов стал замначальника Генштаба

Уволенный накануне с должности командующего объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба. Об этом сообщает Минобороны Украины.

2025-02-27T12:37

2025-02-27T12:37

2025-02-27T12:37

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Накануне, 26 февраля Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ. На следующий день министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в телеграм-канале министерства о новом назначении генерала.Предыдущую должность Гнатов занимал с июня 2024 года. Причины увольнения генерала не указывались ни в указе Зеленского, ин в приказе Умерова.В 2024 году российский суд приговорил Гнатова к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.Накануне в новостях: Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Актуальное интервью на эту тему: Взятие Херсона и Запорожья лишит Россию козырей? Когда и чем закончится спецоперация на Украине - Корнев

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новости, украина, донбасс, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, генштаб, всу, минобороны украины