https://ukraina.ru/20250227/1061397334.html

Взятие Херсона и Запорожья лишит Россию козырей? Когда и чем закончится спецоперация на Украине - Корнев

Взятие Херсона и Запорожья лишит Россию козырей? Когда и чем закончится спецоперация на Украине - Корнев - 27.02.2025 Украина.ру

Взятие Херсона и Запорожья лишит Россию козырей? Когда и чем закончится спецоперация на Украине - Корнев

Военный обозреватель сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о том, как будет двигаться фронт и что предпримут ВСУ, если Маск отключит... Украина.ру, 27.02.2025

2025-02-27T12:16

2025-02-27T12:16

2025-02-27T12:16

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Военный обозреватель сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о том, как будет двигаться фронт и что предпримут ВСУ, если Маск отключит Starlink.Кроме того, поговорили о проблемах, которые могут возникнуть после окончания СВО.00:25 – Что будет с ВСУ, если Маск отключит Starlink?03:14 – Смогут ли Россия и США договориться до чего-нибудь конкретного?04:48 – О вероятности компромиссного мира;06:05 – О ситуации на фронте;09:37 – Могут ли иностранные военные зайти на территорию Украины?12:23 – Как окончание СВО отразится на экономике и военно-промышленном комплексе России?15:19 – Какие проблемы может вызвать прекращение боевых действий?18:13 – О скорости продвижения ВС России;19:52 – Когда ждать активизации боевых действий; 21:37 – О входе российских войск в Сумскую область. #Корнев #Трамп #Маск #Starlink #Курск #Курская_область #США #Китай #КНР #Европа #ЕС #Евросоюз #связь #переговоры #Америка #Вашингтон #оружие #мир #инфраструктура #президент #Пентагон #солдаты #НАТО #ООН #Индия #КНР #Китай #Турция #Нигерия #Африка #Азия #ВПК #экономика #беспилотники #БПЛА #дроны #деньги #доллары #Газпром #газ #безработица #Запорожье #Херсон #Запорожская_область #Херсонская_область #Суджа #Генштаб #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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россия, китай, украина, илон маск, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, видео