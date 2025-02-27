Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ
07:14 27.02.2025 (обновлено: 07:30 27.02.2025)
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
© Фото : пресс-служба Президента Украины
Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ, свидетельствует опубликованный на сайте Зеленского указ
"Уволить Гнатова Андрея... с должности командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте документа.
Гнатов занимал эту должность с июня прошлого года.
Причины увольнения не указываются.
Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов был заочно приговорен российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.
Подробнее об отстранении военных - в материале Украинские власти пытаются отстранить здравомыслящее руководство ВСУ — Дубинский на сайте Украина.ру.