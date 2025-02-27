Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ - 27.02.2025 Украина.ру
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Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ
Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ - 27.02.2025 Украина.ру
Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ
Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ, свидетельствует опубликованный на сайте Зеленского указ
2025-02-27T07:14
2025-02-27T07:30
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россия
донбасс
владимир зеленский
вооруженные силы украины
следственный комитет
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"Уволить Гнатова Андрея... с должности командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте документа.Гнатов занимал эту должность с июня прошлого года.Причины увольнения не указываются. Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов был заочно приговорен российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.Подробнее об отстранении военных - в материале Украинские власти пытаются отстранить здравомыслящее руководство ВСУ — Дубинский на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, следственный комитет
Новости, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет

Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ

07:14 27.02.2025 (обновлено: 07:30 27.02.2025)
 
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : пресс-служба Президента Украины
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Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ, свидетельствует опубликованный на сайте Зеленского указ
"Уволить Гнатова Андрея... с должности командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте документа.
Гнатов занимал эту должность с июня прошлого года.
Причины увольнения не указываются.
Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов был заочно приговорен российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.
Подробнее об отстранении военных - в материале Украинские власти пытаются отстранить здравомыслящее руководство ВСУ — Дубинский на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДонбассВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСледственный комитет
 
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