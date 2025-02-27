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Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ

Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ - 27.02.2025 Украина.ру

Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ

Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ, свидетельствует опубликованный на сайте Зеленского указ

2025-02-27T07:14

2025-02-27T07:14

2025-02-27T07:30

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"Уволить Гнатова Андрея... с должности командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте документа.Гнатов занимал эту должность с июня прошлого года.Причины увольнения не указываются. Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов был заочно приговорен российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.Подробнее об отстранении военных - в материале Украинские власти пытаются отстранить здравомыслящее руководство ВСУ — Дубинский на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, следственный комитет