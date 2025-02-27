"Когда мы ликвидируем котел в Судже, войска широким фронтом войдут в Сумскую область" — Евсеев - 27.02.2025 Украина.ру
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"Когда мы ликвидируем котел в Судже, войска широким фронтом войдут в Сумскую область" — Евсеев
"Когда мы ликвидируем котел в Судже, войска широким фронтом войдут в Сумскую область" — Евсеев - 27.02.2025 Украина.ру
"Когда мы ликвидируем котел в Судже, войска широким фронтом войдут в Сумскую область" — Евсеев
Заход в Сумскую область со стороны Свердликово – это обеспечение внешнего периметра формирующегося Суджанского котла. Российские войска занимают высоты, чтобы не дать противнику прорваться. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-02-27T04:00
2025-02-27T04:00
новости
суджа
россия
сумская область
владимир евсеев
вс рф
курская область
наступление
окружение
всу
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Сейчас у российских сил есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Там формируется котел, причем достаточно большой, сообщил эксперт. Кроме того, после освобождения Свердликово ВС РФ зашли на территорию Сумской области, указал он.На государственную границу сейчас уже никто не смотрит, потому что в любом случае там придется создавать там буферную зону. А сейчас части там просто занимают более выгодные позиции (какие-то холмы), подчеркнул собеседник издания.А сжиматься котел будет внутрь (внутри — сжимать, снаружи — удерживать). А когда мы ликвидируем котел в Судже, войска широким фронтом войдут в Сумскую область, чтобы создавать санитарную зону, подчеркнул эксперт."Надеюсь, в апреле мы эту задачу решим. Да, темпы наступления там не такие большие, как бы нам хотелось, но там и противник сильный. Помимо многочисленной бронетехники, Украина недавно подтянула туда средства ПВО (С-300), которые нам тоже надо будет уничтожать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте УкраинаТакже про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250226/1061381214.html
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новости, суджа, россия, сумская область, владимир евсеев, вс рф, курская область, наступление, окружение, всу, сво, спецоперация, бронетехника
Новости, Суджа, Россия, Сумская область, Владимир Евсеев, ВС РФ, Курская область, наступление, окружение, ВСУ, СВО, Спецоперация, бронетехника

"Когда мы ликвидируем котел в Судже, войска широким фронтом войдут в Сумскую область" — Евсеев

04:00 27.02.2025
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Заход в Сумскую область со стороны Свердликово – это обеспечение внешнего периметра формирующегося Суджанского котла. Российские войска занимают высоты, чтобы не дать противнику прорваться. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас у российских сил есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Там формируется котел, причем достаточно большой, сообщил эксперт. Кроме того, после освобождения Свердликово ВС РФ зашли на территорию Сумской области, указал он.
На государственную границу сейчас уже никто не смотрит, потому что в любом случае там придется создавать там буферную зону. А сейчас части там просто занимают более выгодные позиции (какие-то холмы), подчеркнул собеседник издания.
"Заход в Сумскую область со стороны Свердликово – это обеспечение внешнего периметра котла. Мы занимаем высоты, чтобы не дать противнику прорваться. Это будет сдерживающим фактором", — отметил Евсеев.
А сжиматься котел будет внутрь (внутри — сжимать, снаружи — удерживать). А когда мы ликвидируем котел в Судже, войска широким фронтом войдут в Сумскую область, чтобы создавать санитарную зону, подчеркнул эксперт.
"Надеюсь, в апреле мы эту задачу решим. Да, темпы наступления там не такие большие, как бы нам хотелось, но там и противник сильный. Помимо многочисленной бронетехники, Украина недавно подтянула туда средства ПВО (С-300), которые нам тоже надо будет уничтожать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина
Также про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Вчера, 17:48
Военкор Тимофей Ермаков: Россия под Сумами ведет с ВСУ встречный бой, который закончится для них котлом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиСуджаРоссияСумская областьВладимир ЕвсеевВС РФКурская областьнаступлениеокружениеВСУСВОСпецоперациябронетехника
 
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