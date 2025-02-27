"Возможен обвал фронта": эксперт раскрыл, почему после "котлов" в рядах ВСУ выросло число дезертиров
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Очень важно, что по мере продвижения ВС РФ ликвидируют боеготовые бригады ВСУ, а не простых украинских мобилизованных. И если дела пойдут так и дальше, никакая мобилизация 18-летних не спасет киевский режим. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если сейчас ВС РФ "закроют крышку" большого котла в Курской области, в нем окажется 20-тысячная группировка ВСУ, сообщил эксперт. В этой ситуации любой командир поставил бы вопрос хотя бы о частичном выводе войск с такого плацдарма, потому что удержать его невозможно, добавил он.
"Готовить котлы мы в целом умеем. Вы же помните, как развивалась ситуация под Курахово. Сначала был котел в боях за само Курахово, где мы уничтожили бригаду ВСУ. После Курахово возник второй котел, который мы захлопнули, взяв Андреевку. Теперь мы взяли Улаклы", — подчеркнул Евсеев.
То есть в этой цепочке котлов уничтожаются боеготовые бригады. И такой подход киевского режима к личному составу привел к очень интересному эффекту, отметил собеседник издания.
Сами официальные украинские данные говорят, что при общей численности ВСУ в миллион человек у них есть 130 тысяч дезертиров. А поскольку войска постоянно формируют котлы, эта цифра выросла до 200 тысяч, констатировал эксперт.
"Причем с боля боя бегут не только насильно мобилизованные, но и те, кто воюет достаточно давно. И если дела пойдут так и дальше, никакая мобилизация 18-летних киевский режим не спасет. В какой-то перспективе возможен обвал фронта", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Укриана.ру.
Вчера, 17:48Военкор Тимофей Ермаков: Россия под Сумами ведет с ВСУ встречный бой, который закончится для них котлом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами