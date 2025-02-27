"Возможен обвал фронта": эксперт раскрыл, почему после "котлов" в рядах ВСУ выросло число дезертиров - 27.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250227/1061381118.html
"Возможен обвал фронта": эксперт раскрыл, почему после "котлов" в рядах ВСУ выросло число дезертиров
"Возможен обвал фронта": эксперт раскрыл, почему после "котлов" в рядах ВСУ выросло число дезертиров - 27.02.2025 Украина.ру
"Возможен обвал фронта": эксперт раскрыл, почему после "котлов" в рядах ВСУ выросло число дезертиров
Очень важно, что по мере продвижения ВС РФ ликвидируют боеготовые бригады ВСУ, а не простых украинских мобилизованных. И если дела пойдут так и дальше, никакая мобилизация 18-летних не спасет киевский режим. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-02-27T05:45
2025-02-27T05:45
новости
россия
курахово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060243298_0:55:2048:1207_1920x0_80_0_0_efedd4ea084866e4be81d6a2adb2d0ff.jpg.webp
Если сейчас ВС РФ "закроют крышку" большого котла в Курской области, в нем окажется 20-тысячная группировка ВСУ, сообщил эксперт. В этой ситуации любой командир поставил бы вопрос хотя бы о частичном выводе войск с такого плацдарма, потому что удержать его невозможно, добавил он.То есть в этой цепочке котлов уничтожаются боеготовые бригады. И такой подход киевского режима к личному составу привел к очень интересному эффекту, отметил собеседник издания.Сами официальные украинские данные говорят, что при общей численности ВСУ в миллион человек у них есть 130 тысяч дезертиров. А поскольку войска постоянно формируют котлы, эта цифра выросла до 200 тысяч, констатировал эксперт. "Причем с боля боя бегут не только насильно мобилизованные, но и те, кто воюет достаточно давно. И если дела пойдут так и дальше, никакая мобилизация 18-летних киевский режим не спасет. В какой-то перспективе возможен обвал фронта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Укриана.ру.
https://ukraina.ru/20250226/1061381214.html
россия
курахово
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060243298_183:0:1866:1262_1920x0_80_0_0_40cd2786b1385927c19a5476a4712d55.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курахово
Новости, Россия, Курахово

"Возможен обвал фронта": эксперт раскрыл, почему после "котлов" в рядах ВСУ выросло число дезертиров

05:45 27.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Очень важно, что по мере продвижения ВС РФ ликвидируют боеготовые бригады ВСУ, а не простых украинских мобилизованных. И если дела пойдут так и дальше, никакая мобилизация 18-летних не спасет киевский режим. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если сейчас ВС РФ "закроют крышку" большого котла в Курской области, в нем окажется 20-тысячная группировка ВСУ, сообщил эксперт. В этой ситуации любой командир поставил бы вопрос хотя бы о частичном выводе войск с такого плацдарма, потому что удержать его невозможно, добавил он.
"Готовить котлы мы в целом умеем. Вы же помните, как развивалась ситуация под Курахово. Сначала был котел в боях за само Курахово, где мы уничтожили бригаду ВСУ. После Курахово возник второй котел, который мы захлопнули, взяв Андреевку. Теперь мы взяли Улаклы", — подчеркнул Евсеев.
То есть в этой цепочке котлов уничтожаются боеготовые бригады. И такой подход киевского режима к личному составу привел к очень интересному эффекту, отметил собеседник издания.
Сами официальные украинские данные говорят, что при общей численности ВСУ в миллион человек у них есть 130 тысяч дезертиров. А поскольку войска постоянно формируют котлы, эта цифра выросла до 200 тысяч, констатировал эксперт.
"Причем с боля боя бегут не только насильно мобилизованные, но и те, кто воюет достаточно давно. И если дела пойдут так и дальше, никакая мобилизация 18-летних киевский режим не спасет. В какой-то перспективе возможен обвал фронта", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Укриана.ру.
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Вчера, 17:48
Военкор Тимофей Ермаков: Россия под Сумами ведет с ВСУ встречный бой, который закончится для них котлом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиРоссияКурахово
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Главное за ночь 27 февраля
08:06"Небылицы про Ивана" – творческое завещание Ивана Миколайчука
07:52Он мешает. Дубинский рассказал, кто отстранит от власти Зеленского
07:33Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий
07:18"Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий
07:14Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ
07:00Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
06:52"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского
06:50Украина вверх тормашками. Украинские эксперты с удивлением обнаружили, что не туда страмелись
06:45Хочет доверия США и готовится к выборам в октябре. Чем занимается Петр Порошенко*
06:30Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды
06:24Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное
06:15У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте
06:10Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Дмитрий Прокопенко об идее Трампа сократить военные расходы США и РФ
06:00Зеленский уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая агонию киевского режима — Ищенко
05:45"Куй редкоёземы пока горячо". Но опыт США, России и Украины показывает, что здесь всё не так просто
05:45"Возможен обвал фронта": эксперт раскрыл, почему после "котлов" в рядах ВСУ выросло число дезертиров
05:30Осталось четыре километра: Евсеев рассказал, как ВС РФ перерезают логистику ВСУ и готовят котел в Судже
05:00"Прости, милый, так получилось": Ищенко о том, почему Зеленский боится, что Запад "кинет" его и Украину
04:30Пока вырабатывается повестка: Фененко раскрыл, почему не нужно переоценивать встречу в Саудовской Аравии
Лента новостейМолния