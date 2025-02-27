https://ukraina.ru/20250227/1061381118.html

"Возможен обвал фронта": эксперт раскрыл, почему после "котлов" в рядах ВСУ выросло число дезертиров

"Возможен обвал фронта": эксперт раскрыл, почему после "котлов" в рядах ВСУ выросло число дезертиров - 27.02.2025 Украина.ру

"Возможен обвал фронта": эксперт раскрыл, почему после "котлов" в рядах ВСУ выросло число дезертиров

Очень важно, что по мере продвижения ВС РФ ликвидируют боеготовые бригады ВСУ, а не простых украинских мобилизованных. И если дела пойдут так и дальше, никакая мобилизация 18-летних не спасет киевский режим. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-02-27T05:45

2025-02-27T05:45

2025-02-27T05:45

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Если сейчас ВС РФ "закроют крышку" большого котла в Курской области, в нем окажется 20-тысячная группировка ВСУ, сообщил эксперт. В этой ситуации любой командир поставил бы вопрос хотя бы о частичном выводе войск с такого плацдарма, потому что удержать его невозможно, добавил он.То есть в этой цепочке котлов уничтожаются боеготовые бригады. И такой подход киевского режима к личному составу привел к очень интересному эффекту, отметил собеседник издания.Сами официальные украинские данные говорят, что при общей численности ВСУ в миллион человек у них есть 130 тысяч дезертиров. А поскольку войска постоянно формируют котлы, эта цифра выросла до 200 тысяч, констатировал эксперт. "Причем с боля боя бегут не только насильно мобилизованные, но и те, кто воюет достаточно давно. И если дела пойдут так и дальше, никакая мобилизация 18-летних киевский режим не спасет. В какой-то перспективе возможен обвал фронта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Укриана.ру.

https://ukraina.ru/20250226/1061381214.html

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