https://ukraina.ru/20250226/1061384676.html

Александр Фролов о том, почему США — главный баламут нефтерынка и зачем Трампу понадобился литий Украины

Александр Фролов о том, почему США — главный баламут нефтерынка и зачем Трампу понадобился литий Украины - 26.02.2025 Украина.ру

Александр Фролов о том, почему США — главный баламут нефтерынка и зачем Трампу понадобился литий Украины

Для среднего гражданина США лозунг Трампа "Бури, детка, бури" означает, что бензин станет дешевле. А на душу населения бензина в Штатах потребляется примерно в 4 раза больше, чем в России. И даже небольшой рост цен является значимым внутриполитическим фактором, который влияет на электоральное настроение.

2025-02-26T19:39

2025-02-26T19:39

2025-02-26T19:39

интервью

китай

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

ес

украина.ру

газпром

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039943364_102:35:744:396_1920x0_80_0_0_375c1d4c71c3683947893a6123ba04ea.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что власти Германии должны национализировать газопровод Северный поток-2", чтобы избежать его продажи американскому инвестору. Ранее бизнесмен Стивен Линч обратился к властям США с запросом на разрешение участвовать в возможных аукционах по газопроводу "Северный поток-2".- Александр Сергеевич, какова вероятность, что у "Северного потока" появится американский собственник?- История с американским инвестором странная. Ни "Северный поток-1", ни "Северный поток-2" пока не продаются. Вероятность события, которое мы обсуждаем отложена до мая. Покупка "Северного потока-2" дает еще меньше, чем покупка первого "Северного потока", потому что для его эксплуатации необходимы разрешения, не полученные оператором этого газопровода Nord Stream 2 AG.Даже если кто-то приобретет этот газопровод, неясно, что он с ним будет делать, так как поставлять газ по нему нельзя на данный момент без разрешения со стороны Европейского Союза. Представить себе, что власти Евросоюза после продажи какому-то американскому инвестору скажут, что наконец-то, родненький, ты пришел, давай тебе выдадим все необходимые разрешения, и российский газ сможет идти на территорию Европы, сложно по банальной причине. Дело в том, что власти Европейского Союза настаивают на том, что Европа полностью откажется от ископаемого топлива из России к 2027 году.Это не означает, что им удастся отказаться, но видеть шаги, которые прямо противоречат этим устремлениям, было бы странно. То есть выдать разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2" для чего? Чтобы по нему шел российский газ? Или какой-то инвестор будет покупать российский газ на территории России, и тот, когда поступит по газопроводу в исключительно экономическую зону, юридически уже не будет считаться российским? Это абсурд. И пока нет потребителей для этих объемов.Потребление в Евросоюзе обвалилось. И нет предпосылок для восстановления до показателей образца хотя бы 2021 года, не говоря уже о 2019-2018 годах. И национализировать СП-2 невозможно: только последние 20 километров находятся на территории Германии.- Проект газопровода, который Россия собирается строить через территорию Азербайджана в Иран, это стремление найти альтернативные газотранспортные маршруты взамен "Северных потоков"?- И да, и нет. В условиях падения поставок на западном направлении, очевидно, любой рост поставок на других направлениях может рассматриваться в качестве альтернативного маршрута. Но в то же время разговоры о поставках газа в Иран связаны с поставками газа в Индию, а не только в Иран. А индийский вопрос поднимался на протяжении последних 20 лет. И Иран хотя и может быть крупным потребителем, но это лишь этап развития нашего газового бизнеса на юго-восточном направлении.- Одним из лозунгов предвыборной кампании Трампа было "Бури, детка, бури!". Насколько сильными будут противоречия в нефтегазовом рынке между Россией и США, как это повлияет на договоренности между странами?- "Детка, бури" это хороший предвыборный лозунг, за которым ничего нет. Там бурят столько, сколько смогут. Есть прямая зависимость между ценой нефти и инвестиционной активностью в отрасли. Если цена нефти растет, то инвестиционная активность логично увеличивается.Для среднего гражданина США "Бури, детка, бури" означает, что бензин станет дешевле. А на душу населения бензина в Штатах потребляется примерно в 4 раза больше, чем в России. То есть для них это довольно серьезная статья расходов. И даже небольшой рост цен является значимым внутриполитическим фактором, который влияет на электоральное настроение.А с учетом местного ценообразования, цена нефти оказывает прямое влияние на цену бензина. То есть чем бензин дороже, тем бензин дороже и наоборот. Примерно 50% розничной цены в США на автозаправках определяются ценой нефти.США — это всемирный шалопай или баламут на нефтяном рынке. Когда американские компании несогласованно друг с другом резко увеличивают добычу, мировое предложение опережает спрос, цена падает. Местные компании разводят руками, подают на банкротство и начинают сокращать добычу, как это уже бывало. То есть вот это "Бури, детка, бури" в условиях отсутствия аномального роста спроса, а мы его не наблюдаем сейчас, приведет к перепроизводству и к обвалу цен. И в этом плане наши нефтяники с одной стороны находятся в некотором антагонизме с нефтяниками американскими из-за их шалопайского поведения.А с другой стороны находятся с ними в одной лодке. Потому что цены если будут обваливаться, они будут обваливаться для всех.- В последнее время обострилась тема редкоземельных металлов. Трамп хочет заполучить украинские месторождения, а наш президент Владимир Путин предложил ему совместную разработку российских месторождений. Возможно, редкоземельные металлы становятся для мировой экономики важнее, чем нефть?- Нет, важнее они не становятся. И корректнее использовать термин критически важные материалы, которые включают в себя редкоземельные металлы, литий, титан, кобальт, много чего. Они важны для энергоперехода.В этой теме больше политики, чем геологии и экономики. Например, Украина не является каким-то уникальным местом с точки зрения запасов тех или иных материалов. Более того, большая часть тех материалов, которые пытаются местные власти продать Штатам, есть и у самих Штатов.Например, была масса новостей об украинском литии. Но никто не знает, сколько там лития на самом деле. Геологоразведка в должных объемах не велась. Литий там залегает на глубинах более полукилометра. США по запасам лития находятся на третьем месте в мире. И литий у них находится в солончаках, бурить не надо, и его себестоимость будет ниже.А кто рядом со Штатами? А рядом Аргентина, Боливия, Чили. Аргентина мировой лидер по запасам лития. Если был бы нужен литий, на Украину бы посмотрели в последнюю очередь. И запасы урана там тоже не уникальные. То есть если бы у Штатов была проблема с доступом к критически важным материалам, то решить эту проблему можно было бы за счет внутренней добычи, Канады, Австралии, Норвегии и других стран, доступ к которым у Штатов гораздо проще и безболезненнее, чем к Украине.Поэтому, возможно, наш президент решил внести нотку диссонанса в стройные рассуждения о том, что на Украине столько всего есть. Главная проблема для Штатов в области критически важных материалов это не доступ к запасам этих материалов. Это мощности по переработке и экономическое доминирование над Китаем в области производства конечной продукции.Штаты здесь аутсайдер, но они хотят вернуть себе доминирующее положение. Из этого следует простой вывод: запасы не главное. Главное мощности по переработке. Китай не является мировым лидером по запасам лития, но обеспечивает поставки более 60% всех изделий из лития, потому что на его территории литий перерабатывают.- Вы упомянули проблему энергоперехода. По имеющимся оценкам запасов нефти и газа хватит на 50-60 лет. А что последует за этим? Ждет ли нас череда войн за остатки нефтегазовых месторождений?- Да, мы все видели фильм "Безумный Макс". Есть некоторое непонимание по поводу современных оценок. Есть такая штука, как геологоразведочные работы, когда определяют сколько и чего находится в недрах.Но это мероприятие дорогое. Вот, например, государство Российской Федерации в прошлом году 11 миллиардов рублей потратило на эти задачи. Это без учета денег, потраченных на геологоразведку, нефтяными и газовыми компаниями Российской Федерации. Это мероприятия, которые бессмысленно проводить тотально, то есть сразу выделить настолько огромную сумму денег, чтобы вам разведали все.Есть разные категории запасов, отличающиеся как по достоверности, так и по экономическим показателям. Достоверность означает, что вы примерно понимаете, что вот здесь может быть нефть. Но есть еще экономическая составляющая, которая обычно сбрасывается со счетов, особенно сильно и яростно, когда начинают разговаривать о том, сколько у нас осталось запасов чего-либо.Она означает, сколько нефти из той, о которой мы точно знаем, что она есть, мы можем извлечь при текущем уровне развития технологий и заработать на этом деньги. То есть за последние лет 10 цена нефти варьировалась от 20 до 130 долларов. И нефти, которую рентабельно добывать при цене 20 долларов, гораздо меньше, чем на 50 лет. А вот при 130 долларах уже не 50, уже 70, 80, а то и 100 лет открывается. Потому что вы не будете добывать нефть, если ее цена ниже определенного значения. Вы просто не заработаете на этом.Есть и технологическая составляющая. Часть нефти, которая сейчас легко извлекается, физически не могла быть извлечена еще лет 20 назад. К примеру, у нас в Российской Федерации научились работать с залежами толщиной три метра. То есть вы сначала вы строите вертикальную скважину на 2 километра вниз, потом переходите в горизонтальное направление, и не глядя, потому что там смотреть нечем, попадаете в трехметровую залежь и начинаете ее разрабатывать. Лет пять назад достижением было работать с 10-метровыми залежами.Это означает, что доступной нам нефти стало больше. Когда называют срок в 50-60 лет, это не про нефть вообще. Это про доступную нефть, про которую мы точно знаем, что она есть, при текущих ценах на эту нефть. Поэтому не переживайте, все будет.Даже если бы вся нефть испарилась, то есть процессы химических преобразований, которые позволяют вам из воды и углекислоты сделать любой углеводород.- Удалось ли России достичь взаимопонимания с китайской стороной по поводу цен на газ? Будет ли построен газопровод "Сила Сибири-2"?- Конечно, будет достроен. Понятно, что цена — это самый интересный вопрос, который всех волнует. Но если мы сегодня построим этот газопровод, для него не будет спроса, потому что Китаю нужно 420 миллиардов кубических метров в год, из которых где-то 180 миллиардов он импортирует. Если вы на этот рынок попытаетесь пропихнуть 50 млрд, то кто ими будет пользоваться?Планирование экономики в Китае хорошо организовано, поэтому у них прекрасно совпадают прогнозы роста спроса на те или иные энергоносители с реальными показателями. Ожидается рост спроса, который связан со строительством газовых электростанций, развитием северных, северо-западных регионов страны, которые являются по масштабам Китая депрессивными. Это в первую очередь Синьцзян-Уйгурский автономный район.И финальный вопрос – это формула цены. То есть не договариваются на самом деле о цене. Договариваются о формуле цены. По действующему контракту цена пересматривается раз в квартал с учетом цены корзины нефтепродуктов, которая была за 9 месяцев до этого квартала.Были новости в свое время, что цена газа для Китая составляет 121 доллар за тысячу кубов. Мне задавали вопрос, почему мы Китаю так дешево продаем газ? Цена для Белоруссии на 7 долларов дороже. Но это цена была в первом квартале 2021 года. А за девять месяцев до этого был второй квартал 2020 года, когда цены на нефть и нефтепродукты достигали исторических минимумов. Поэтому через девять месяцев цена опустилась до 121 доллара, а потом выросла до 250, но это уже мало кого интересовало.То есть для нас цена порядка 250-330 долларов за 1000 кубов является более чем приемлемой. С учетом тем более того, что такие газопроводы строятся на века. В начале декабря 2024 года Газпром на месяц раньше намеченных сроков вышел на плановые суточные поставки газа по "Силе Сибири-1" для Китая. В 2023 году планировалось поставить 22 миллиарда кубов, поставили 22,7 миллиарда. В прошлом году планировали поставить 30 миллиардов, а по словам Алексея Миллера, поставили порядка 31 миллиарда кубов. А это означает, что спрос в Китае на наш газ в том числе растет опережающими темпами.Также на эту тему Линч хочет бабла срубить, Германия – вне игры, а США не заинтересованы. Что происходит с Северным потоком

https://ukraina.ru/20221020/1039942698.html

https://ukraina.ru/20250226/1061380483.html

https://ukraina.ru/20250225/1061355559.html

китай

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, китай, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, ес, украина.ру, газпром, северный поток, северный поток-2