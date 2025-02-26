https://ukraina.ru/20250226/1061374989.html

Линч хочет бабла срубить, Германия – вне игры, а США не заинтересованы. Что происходит с Северным потоком

Линч хочет бабла срубить, Германия – вне игры, а США не заинтересованы. Что происходит с Северным потоком - 26.02.2025 Украина.ру

Линч хочет бабла срубить, Германия – вне игры, а США не заинтересованы. Что происходит с Северным потоком

Возобновление российско-американского диалога уже активизировало контакты в энергетической сфере — не зря по итогам первого раунда переговоров глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил возвращение американских нефтяных компаний.

2025-02-26T15:04

2025-02-26T15:04

2025-02-26T16:27

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фридрих мерц

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Нефти в ближайшее время будет уделено масса внимания — нефтяные компании обладают солидными лоббистскими возможностями, а их интересы переплетаются в разных странах мира. А вот в газовой сфере пока особых перспектив для сотрудничества не просматривается — слишком уж разнятся интересы США и России.Тем не менее, есть тема, которую в ближайшие месяцы будут активно обсуждать. Эта тема — газовый транзит. Судьбу украинской ГТС стоит сразу вынести за скобки — ей посвящена масса материалов. А вот будущее "Северных потоков" пока остаётся в подвешенном состоянии.Проблемный потокКомментируя возможное возобновление прокачки газа по уцелевшей нитке "Северного потока", глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что эта тема 18 февраля в Эр-Рияде не обсуждалась так как стороны "находятся только в начале диалога". Проблематику "Северного потока" заинтересованные лица могут обсуждать сколько угодно так как финансовые вопросы с ним закрыты. Дело в том, что при строительстве СП-1 европейские энергетические компании выступали акционерами проекта и после подрыва газопровода они списали свои доли в проекте, объявив их убытками.А вот с "Северным потоком-2" всё куда сложнее так как при его строительстве использовалась другая схема финансирования. Кредиторами проекта, реализуемого компанией-оператором СП-2, были европейские энергетические компании, которые планировали покупать российский газ. OMV, Uniper и Wintershall Dea, Shell, Engie каждая вложили в СП-2 около 950 млн евро, ещё 4,75 млрд евро в проект вложил "Газпром". Подрыв СП-2 обернулся для оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG — убытками, которые компания должна как-то погасить. Денег у компании естественно не нашлось, и она вошла в процедуру банкротства вскоре после теракта.Дело о банкротстве поступило в суд швейцарского кантона Цуг, где как раз и зарегистрирована компания, но вместо банкротства был введён мораторий, дающий время оператору, кредиторам и правительствам заинтересованных стран на поиск устраивающего всех решения. Мораторий несколько раз продлевался, и крайний срок продления истёк 10 января. Однако суд в качестве исключения вновь продлил срок до 9 мая 2025 года, чтобы Nord Stream 2 AG могла рассчитаться с мелкими кредиторами. Заодно арбитражный управляющий заявил, что восстановление газопровода обойдётся в 663 млн евро и в таком случае можно будет возобновить транзит, а это позволит компании постепенно погасить задолженность.Вот только денег у Nord Stream 2 AG от этого больше не стало. Зато есть варианты выведения компании из кризиса.Продать нельзя, отнятьПервый вариант предложил американский бизнесмен Стивен Линч, который не против купить "Северный поток-2", чтобы впоследствии его отремонтировать и запустить снова. Интерес Линч высказал ещё в феврале 2024 года, а в ноябре 2024 года вновь подтвердил заинтересованность. Однако у Линча есть несколько условий.Первое — фантастическая скидка. Строительство газопровода обошлось в 11 млрд долларов, Линч за него предлагает не более 700 млн долларов. Второе — прощение частью кредиторов задолженности Nord Stream 2 AG или, как минимум, предоставление длительной отсрочки выплат по ним в силу общей политической неопределённости. Третье — готовность ждать до 10 лет, которые могут потребоваться для решения политических проблем, покупки трубы, её восстановления и последующего перезапуска.Как видно, предложение Линча сложно назвать привлекательным, впрочем и актив крайне проблемный. Но России от американского предложения ни холодно, ни жарко — деньги от продажи России не достанутся, поэтому "Газпрому" придётся попрощаться со своими 4,75 млрд евро инвестиций в СП-2. А ещё Линч предлагал предоставить киевской власти миноритарную долю в газопроводе "как военную репарацию от России", что для Москвы категорически неприемлемо.Кроме того, подобная сделка означает, что между Россией и ЕС на газовом рынке появляется посредник в лице США. Вашингтон ещё в советское время приложил массу усилий, чтобы сорвать газовое сотрудничество СССР и европейских стран, но тогда ему это не удалось.В общем, Стивен Линч не спасти газопровод пришёл, а срубить денег за счёт ущемления интересов России, в которой Линч прожил 20 лет и на которой он заработал немалые средства. При этом время играет на руку Линчу — очереди из желающих купить газопровод нет, а решить вопрос нужно до 9 мая.Второй вариант предлагает национализацию газопровода и сопутствующей инфраструктуры федеральным правительством Германии. Этот вариант озвучил изданию РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Для этого, как предлагает, Нимайер, необходимо наладить контакт между Владимиром Путиным и будущим канцлером Фридрихом Мерцем.Но и тут есть ряд проблем.Не ясно, пожелает ли Мерц контактировать с Россией. Тем более, что сам Мерц 11 февраля заявлял, что Германия не планирует возвращаться к поставкам газа из России, но открыта к поставкам СПГ из США. В данном случае Мерц демонстрирует крайнюю последовательность: он ещё 9 марта 2022 года (за полгода до подрыва) призывал остановить поставки газа по СП-1.После недавних выборов ряды лоббистов возобновления поставок газа из России в немецком Бундестаге поредели. Ральф Нимайер — бывший супруг Сары Вагенкнехт, чей одноимённый союз недобрал 0,28% (13 тыс. голосов) и не смог пройти в Бундестаг. Вагенкнехт пытается оспорить результаты выборов, но успех не гарантирован. Поэтому среди возможных сторонников гипотетической национализации остаётся лишь "Альтернатива для Германии", но её мнение ХДС/ХСС и СДПГ могут смело игнорировать — им хватает голосов для создания коалиции.Туманное будущееКак видно, время идёт, а у сторонников возобновления газового сотрудничества с Россией позиции сильнее не стали. В теории швейцарский суд может ещё раз — в виде очередного исключения — продлить срок моратория на банкротство Nord Stream 2 AG, но проблему это не решает.Германии при текущих властях российский газ не нужен — манипуляции и политические технологии, а также пассивность немецкого избирателя позволили продлить текущий политический курс ещё на один электоральный цикл.США в возобновлении поставок газа из России в ЕС не заинтересованы так как это позволит стабилизировать состояние немецкой промышленности, а в самих США ожидают удвоения объёмов экспорта СПГ к 2028 году за счёт введения в строй 10 СПГ-проектов.Россия на Германию повлиять не может, союзников у неё мало, а с потерей 1 трлн рублей бюджетных доходов от подрыва газопроводов отечественная бюрократия смирилась. Предложение Линча в текущем виде для России категорически неприемлемо и вероятность того, что Москва на него согласится минимальна. Да и точек соприкосновения между Москвой и Вашингтоном по газовой проблематике нет — страны конкурируют между собой. А проблемы европейских компаний Москву не интересуют — отношения с ними после 2022 года сильно деградировали.Таким образом, даже если газопровод достанется в итоге бизнесмену Линчу, ему придётся очень постараться, чтобы убедить Россию в возобновлении транзита. А так, кроме России (и то не факт), сейчас, получается, Северный поток никому не нужен. Слишком большие политические риски и слишком много на нем (СП-1 и СП-2) много чего было накручено до СВО и тем более - после.О энергетических проблемах Европы - в статье Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Новые санкции ЕС против РФ и "бумеранг" пошлин Трампа для энергетики США"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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россия, сша, германия, фридрих мерц, газпром, ес, бундестаг, северный поток, северный поток-2, эксклюзив