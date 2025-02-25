"А потом мы применили силу": Ищенко объяснил, что получила Россия благодаря Минским соглашениям
Благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивал Запад. Хотя эти соглашения и не нравились российскому обществу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Украина нарушала Минские соглашения, начиная с момента их подписания. Тем самым она давала России повод применить против нее силу. И Москва применила силу, когда посчитала нужным, указал эксперт.
То есть благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивал Запад. Хотя эти соглашения и не нравились российскому обществу, подчеркнул обозреватель.
"Но наше общество знает только один вид победы – 27 миллионов трупов, зато флаг над Рейхстагом. У американцев не было знамени над Рейхстагом. Зато послевоенный мир стал американским. Вот это победа. А все остальное – демонстрация", — заявил Ищенко.
Так вот Россия сейчас поработала эффективнее, чем США во Второй мировой войне. Мы начали действовать тогда, когда сочли нужным, указал политолог.
"Сначала мы просто говорили: "Украина не выполняет Минские соглашения". Потом стали говорить: "Если Украина не выполняет Минские соглашения, против нее можно и силу применить". А потом мы силу применили", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.
О том, как развивалась ситуация на Украине в 2013-2015 годах — в материале Евгении Кондаковой "Мемуары Виталия Чуркина: украинский кризис. Как это было" на сайте Украина.ру.
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