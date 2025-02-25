"А потом мы применили силу": Ищенко объяснил, что получила Россия благодаря Минским соглашениям - 25.02.2025 Украина.ру
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"А потом мы применили силу": Ищенко объяснил, что получила Россия благодаря Минским соглашениям
"А потом мы применили силу": Ищенко объяснил, что получила Россия благодаря Минским соглашениям - 25.02.2025 Украина.ру
"А потом мы применили силу": Ищенко объяснил, что получила Россия благодаря Минским соглашениям
Благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивал Запад. Хотя эти соглашения и не нравились российскому обществу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-25T03:00
2025-02-25T03:00
новости
россия
украина
ростислав ищенко
запад
минские соглашения
общество
соглашение
сша
победа
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Украина нарушала Минские соглашения, начиная с момента их подписания. Тем самым она давала России повод применить против нее силу. И Москва применила силу, когда посчитала нужным, указал эксперт.То есть благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивал Запад. Хотя эти соглашения и не нравились российскому обществу, подчеркнул обозреватель.Так вот Россия сейчас поработала эффективнее, чем США во Второй мировой войне. Мы начали действовать тогда, когда сочли нужным, указал политолог."Сначала мы просто говорили: "Украина не выполняет Минские соглашения". Потом стали говорить: "Если Украина не выполняет Минские соглашения, против нее можно и силу применить". А потом мы силу применили", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.О том, как развивалась ситуация на Украине в 2013-2015 годах — в материале Евгении Кондаковой "Мемуары Виталия Чуркина: украинский кризис. Как это было" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, ростислав ищенко, запад, минские соглашения, общество, соглашение, сша, победа
Новости, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Запад, Минские соглашения, Общество, соглашение, США, победа

"А потом мы применили силу": Ищенко объяснил, что получила Россия благодаря Минским соглашениям

03:00 25.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивал Запад. Хотя эти соглашения и не нравились российскому обществу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Украина нарушала Минские соглашения, начиная с момента их подписания. Тем самым она давала России повод применить против нее силу. И Москва применила силу, когда посчитала нужным, указал эксперт.
То есть благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивал Запад. Хотя эти соглашения и не нравились российскому обществу, подчеркнул обозреватель.

"Но наше общество знает только один вид победы – 27 миллионов трупов, зато флаг над Рейхстагом. У американцев не было знамени над Рейхстагом. Зато послевоенный мир стал американским. Вот это победа. А все остальное – демонстрация", — заявил Ищенко.

Так вот Россия сейчас поработала эффективнее, чем США во Второй мировой войне. Мы начали действовать тогда, когда сочли нужным, указал политолог.
"Сначала мы просто говорили: "Украина не выполняет Минские соглашения". Потом стали говорить: "Если Украина не выполняет Минские соглашения, против нее можно и силу применить". А потом мы силу применили", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.
О том, как развивалась ситуация на Украине в 2013-2015 годах — в материале Евгении Кондаковой "Мемуары Виталия Чуркина: украинский кризис. Как это было" на сайте Украина.ру.
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 07:00
Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России Скорее всего, нас ждут четыре-шесть месяцев переговоров с заключением компромиссного мира о компромиссном будущем Украины. А вот сколько эти соглашения потом продержатся – это уже совсем другая история, считает Кирилл Копылов – историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО
 
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