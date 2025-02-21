ВС РФ закрепляются в Свердликово и отрезают ВСУ под Суджей от Сумской области — Алехин
Маневры подразделений ГВ "Север" при пересечении границы Сумской и Курской областей направлены на ликвидацию пути переброски сил противника. ВСУ используют трассу "Сумы — Курск" для снабжения захваченного плацдарма. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В среду, 19 февраля, во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу Украины и вышли на территорию противника.
После освобождения Свердликово, расположенного в семи километрах от ключевой для ВСУ трассы "Сумы — Курск", морпехи 810-бригады ВС РФ пересекли границу и продвинулись в направлении сел Новенькое и Басовка в Сумской области, уточнил Алехин.
"Решительные и внезапные маневры подразделений группировки войск "Север" при пересечении границы Сумской и Курской областей направлены по замыслу нашего командования именно на ликвидацию пути переброски сил и средств противника, одновременно обеспечивая дальнейшие наступательные действия наших войск вдоль реки Локня", — подчеркнул полковник запаса.
Во-первых, у ВС РФ есть хорошая возможность продвигаться вдоль асфальтированной дороги, по которой удобно снабжать войска. Во-вторых, российские подразделения будут идти под прикрытием леса и по берегам реки, что должно затруднить ВСУ применение fpv-дронов.
К тому же, подобные тактические маневры наших войск обеспечивают фланги для закрепления окончательного успеха в Свердликово и создаются хорошие предпосылки для дальнейших наступательных операций в этом районе.
"Решив проблему прорыва ВСУ близ Черкасской Конопельки, ВС РФ вновь приступили к наступлению в районе Куриловки — Гуево", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области" на сайте Украина.ру.
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