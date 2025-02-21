ВС РФ закрепляются в Свердликово и отрезают ВСУ под Суджей от Сумской области — Алехин - 21.02.2025 Украина.ру
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ВС РФ закрепляются в Свердликово и отрезают ВСУ под Суджей от Сумской области — Алехин
ВС РФ закрепляются в Свердликово и отрезают ВСУ под Суджей от Сумской области — Алехин - 21.02.2025 Украина.ру
ВС РФ закрепляются в Свердликово и отрезают ВСУ под Суджей от Сумской области — Алехин
Маневры подразделений ГВ "Север" при пересечении границы Сумской и Курской областей направлены на ликвидацию пути переброски сил противника. ВСУ используют трассу "Сумы — Курск" для снабжения захваченного плацдарма. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-21T05:15
2025-02-21T05:15
новости
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сумская область
курская область
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трасса
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всу
суджа
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В среду, 19 февраля, во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу Украины и вышли на территорию противника.После освобождения Свердликово, расположенного в семи километрах от ключевой для ВСУ трассы "Сумы — Курск", морпехи 810-бригады ВС РФ пересекли границу и продвинулись в направлении сел Новенькое и Басовка в Сумской области, уточнил Алехин.Во-первых, у ВС РФ есть хорошая возможность продвигаться вдоль асфальтированной дороги, по которой удобно снабжать войска. Во-вторых, российские подразделения будут идти под прикрытием леса и по берегам реки, что должно затруднить ВСУ применение fpv-дронов.К тому же, подобные тактические маневры наших войск обеспечивают фланги для закрепления окончательного успеха в Свердликово и создаются хорошие предпосылки для дальнейших наступательных операций в этом районе. "Решив проблему прорыва ВСУ близ Черкасской Конопельки, ВС РФ вновь приступили к наступлению в районе Куриловки — Гуево", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области" на сайте Украина.ру.О том, как российские бойцы уничтожают врага в районе Торского выступа — в материале "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сумская область, курская область, граница, трасса, логистика, всу, суджа, наступление, сво, спецоперация, река, лес
Новости, Россия, Сумская область, Курская область, граница, трасса, логистика, ВСУ, Суджа, наступление, СВО, Спецоперация, река, Лес

ВС РФ закрепляются в Свердликово и отрезают ВСУ под Суджей от Сумской области — Алехин

05:15 21.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Маневры подразделений ГВ "Север" при пересечении границы Сумской и Курской областей направлены на ликвидацию пути переброски сил противника. ВСУ используют трассу "Сумы — Курск" для снабжения захваченного плацдарма. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В среду, 19 февраля, во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу Украины и вышли на территорию противника.
После освобождения Свердликово, расположенного в семи километрах от ключевой для ВСУ трассы "Сумы — Курск", морпехи 810-бригады ВС РФ пересекли границу и продвинулись в направлении сел Новенькое и Басовка в Сумской области, уточнил Алехин.
"Решительные и внезапные маневры подразделений группировки войск "Север" при пересечении границы Сумской и Курской областей направлены по замыслу нашего командования именно на ликвидацию пути переброски сил и средств противника, одновременно обеспечивая дальнейшие наступательные действия наших войск вдоль реки Локня", — подчеркнул полковник запаса.
Во-первых, у ВС РФ есть хорошая возможность продвигаться вдоль асфальтированной дороги, по которой удобно снабжать войска. Во-вторых, российские подразделения будут идти под прикрытием леса и по берегам реки, что должно затруднить ВСУ применение fpv-дронов.
К тому же, подобные тактические маневры наших войск обеспечивают фланги для закрепления окончательного успеха в Свердликово и создаются хорошие предпосылки для дальнейших наступательных операций в этом районе.
"Решив проблему прорыва ВСУ близ Черкасской Конопельки, ВС РФ вновь приступили к наступлению в районе Куриловки — Гуево", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области" на сайте Украина.ру.
О том, как российские бойцы уничтожают врага в районе Торского выступа — в материале "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Пётр Скоробогатый интервью
Вчера, 07:00
Петр Скоробогатый: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частямЕсли у России и США в процессе разрешения украинского кризиса выработаются крепкие экономические связи, это будет более значимый прогресс, чем разрушение самого украинского кризиса. Потому что вопрос с Украиной мы рано или поздно решим в свою пользу, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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