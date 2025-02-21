ВС РФ закрепляются в Свердликово и отрезают ВСУ под Суджей от Сумской области — Алехин

Петр Скоробогатый: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям

Если у России и США в процессе разрешения украинского кризиса выработаются крепкие экономические связи, это будет более значимый прогресс, чем разрушение самого украинского кризиса. Потому что вопрос с Украиной мы рано или поздно решим в свою пользу, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый