"Волынский Геббельс": 120 лет Уласу Самчуку

И строил.

С 1 сентября по 22 марта 1942 года Улас Алексеевич опубликовал в газете «Волынь», по подсчетам исследователей его творчества, 31 передовую статью, четыре сериала репортерской публицистики общим количеством 35 публикаций (например, «Сквозь бурю и снег» (Репортаж из поездки в Киев); «В мире приблизительных ценностей»; «В мире упадка и разложения»). А еще три отрывка из художественных произведений и 42 разножанровых материала (корреспонденции, обзоры, рецензии, заметки, фельетоны, ответы).

Тексты Самчука неоднократно перепечатывались в оккупационных изданиях «Украинское слово», где работала его приятельница Елена Телига, «Голос Сарненщины», «Костопольские вести», «Украинка» (г. Костополь), «Заславский вестник», «Орленя» (Ровно), «Кременецкий вестник», а также в литературном журнале «Украинский засев» (г. Харьков).

«Идея национального сознания украинцев является лейтмотивом всей публицистики В. Самчука, опубликованной в газете «Волынь». В передовой статье «Героизм наших дней» говорится о том, что именно война учит смыслу бытия нашего народа быть сознательным. «Сознательным своей политической мощи. Сознательным крупных культурно-творческих достижений и, наконец, даже сознательным своей крови, своей расы», — сообщает нам горячий поклонник самчуковского пера и его землячка, преподаватель Института журналистики КНУ им. Шевченко Раиса Радченко.

Но она, как и большинство других поклонников, никогда не цитирует программную статью об Адольфе Гитлере вышедшую в первом номере «Волыни» — вместе с портретом «фирера». А ведь и в дальнейшем главный редактор не раз обращает внимание читателей на величие вождя немецкого народа.

Разбирая одну из его речей в статье «Слово и действие», Самчук восторженно пишет, что «великан нашей эпохи» никогда не использует слова попусту: «Сила его слова прокладывает всегда путь к действию. Это две основные составляющие его великого дела, которые верно и неуклонно вели и ведут его к намеченной им цели».