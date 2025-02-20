Трамп хочет получить украинские ресурсы до официальных переговоров о мире – Reuters - 20.02.2025 Украина.ру
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Трамп хочет получить украинские ресурсы до официальных переговоров о мире – Reuters
Трамп хочет получить украинские ресурсы до официальных переговоров о мире – Reuters - 20.02.2025 Украина.ру
Трамп хочет получить украинские ресурсы до официальных переговоров о мире – Reuters
Президент США Дональд Трамп хочет добиться заключения сделки между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам до официальных переговоров о мире, передает Reuters со ссылкой на знакомые с вопросом источники
2025-02-20T10:44
2025-02-20T10:44
новости
сша
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
алексей зубец
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Отмечается, что администрация Трампа может стремиться к заключению упрощенной сделки в скором порядке, чтобы позднее оговорить ее детали, например о том, сколько украинских минералов могли бы быть переданы США.Советник Трампа подтвердил агентству намерение американских чиновников продолжить продвигать сделку по минералам с Киевом, отметив, что США "нужно вернуть этого парня (Владимира Зеленского – ред.) к реальности".Трамп ранее заявлял, что ждет от Киева компенсации всех вложенных в Украину средств, оценив ее в 500 миллиардов долларов.Подробнее - в материале Алексей Зубец: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцев на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, алексей зубец
Новости, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Алексей Зубец

Трамп хочет получить украинские ресурсы до официальных переговоров о мире – Reuters

10:44 20.02.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP / Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп хочет добиться заключения сделки между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам до официальных переговоров о мире, передает Reuters со ссылкой на знакомые с вопросом источники
Отмечается, что администрация Трампа может стремиться к заключению упрощенной сделки в скором порядке, чтобы позднее оговорить ее детали, например о том, сколько украинских минералов могли бы быть переданы США.
Советник Трампа подтвердил агентству намерение американских чиновников продолжить продвигать сделку по минералам с Киевом, отметив, что США "нужно вернуть этого парня (Владимира Зеленского – ред.) к реальности".
Трамп ранее заявлял, что ждет от Киева компенсации всех вложенных в Украину средств, оценив ее в 500 миллиардов долларов.
Подробнее - в материале Алексей Зубец: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцев на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАКиевУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлексей Зубец
 
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Заголовок открываемого материала
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10:44Трамп хочет получить украинские ресурсы до официальных переговоров о мире – Reuters
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