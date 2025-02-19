Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ - 19.02.2025 Украина.ру
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Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ
Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ - 19.02.2025 Украина.ру
Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ
Продвижение еще на несколько километров позволит войскам взять под контроль трассу на Павлоград, по крайней мере, дронами-камикадзе. Ликвидация противника в Часовом Яре даст возможность продвигаться к Дзержинску с севера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-02-19T05:00
2025-02-19T05:00
новости
павлоград
дзержинск (торецк)
михаил онуфриенко
всу
вс рф
часов яр
покровск/красноармейск
сво
спецоперация
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Основная трасса снабжения гарнизона ВСУ в Красноармейске (Покровск) — это дорога на Павлоград, перерезать ее сложно, отметил эксперт. Продвижение еще на несколько километров позволит войскам взять под контроль трассу на Павлоград, по крайней мере, дронами-камикадзе. Это уже будет критично для группировки ВСУ, пдчекул он."Но покровско-мирноградская агломерация — это средоточие дорог, обрезать их все очень сложно, поэтому здесь движение будет идти параллельно, чтобы создавать угрозу направлению между Мирноградом и Дзержинском", — указал обозреватель.При этом ликвидация противника в Часовом Яре позволит продвигаться к Дзержинску с севера, взяв под контроль трассу, которая ведет с Дружковки на Константиновку, — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.По другие важные аспекты спецоперации — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250218/1061175651.html
павлоград
дзержинск (торецк)
часов яр
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новости, павлоград, дзержинск (торецк), михаил онуфриенко, всу, вс рф, часов яр, покровск/красноармейск, сво, спецоперация, логистика
Новости, Павлоград, Дзержинск (Торецк), Михаил Онуфриенко, ВСУ, ВС РФ, Часов Яр, Покровск/Красноармейск, СВО, Спецоперация, логистика

Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ

05:00 19.02.2025
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Продвижение еще на несколько километров позволит войскам взять под контроль трассу на Павлоград, по крайней мере, дронами-камикадзе. Ликвидация противника в Часовом Яре даст возможность продвигаться к Дзержинску с севера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Основная трасса снабжения гарнизона ВСУ в Красноармейске (Покровск) — это дорога на Павлоград, перерезать ее сложно, отметил эксперт.

"Здесь нам нужно взять находящиеся чуть севернее трассы на Днепропетровск терриконы шахты "Южнодонбасская шахта №3", это основной укрепрайон, который мешает нашему продвижению на север", — подчеркнул Онуфриенко.

Продвижение еще на несколько километров позволит войскам взять под контроль трассу на Павлоград, по крайней мере, дронами-камикадзе. Это уже будет критично для группировки ВСУ, пдчекул он.
"Но покровско-мирноградская агломерация — это средоточие дорог, обрезать их все очень сложно, поэтому здесь движение будет идти параллельно, чтобы создавать угрозу направлению между Мирноградом и Дзержинском", — указал обозреватель.
При этом ликвидация противника в Часовом Яре позволит продвигаться к Дзержинску с севера, взяв под контроль трассу, которая ведет с Дружковки на Константиновку, — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
По другие важные аспекты спецоперации — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.
Александр Камкин интервью
Вчера, 19:30
Александр Камкин: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейскогоАдминистрация Трампа, переформатировав внутреннюю политику у себя в стране, пытается найти такие же силы и в Европе. Это прежде всего европейские правые партии, которые пытаются отстоять принципы суверенного государства. Поэтому и делается ставка на евроскептиков, на тех, кто не хочет превращения ЕС в конгломерат мирового олигархата.
 
НовостиПавлоградДзержинск (Торецк)Михаил ОнуфриенкоВСУВС РФЧасов ЯрПокровск/КрасноармейскСВОСпецоперациялогистика
 
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