Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Продвижение еще на несколько километров позволит войскам взять под контроль трассу на Павлоград, по крайней мере, дронами-камикадзе. Ликвидация противника в Часовом Яре даст возможность продвигаться к Дзержинску с севера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Основная трасса снабжения гарнизона ВСУ в Красноармейске (Покровск) — это дорога на Павлоград, перерезать ее сложно, отметил эксперт.
"Здесь нам нужно взять находящиеся чуть севернее трассы на Днепропетровск терриконы шахты "Южнодонбасская шахта №3", это основной укрепрайон, который мешает нашему продвижению на север", — подчеркнул Онуфриенко.
Продвижение еще на несколько километров позволит войскам взять под контроль трассу на Павлоград, по крайней мере, дронами-камикадзе. Это уже будет критично для группировки ВСУ, пдчекул он.
"Но покровско-мирноградская агломерация — это средоточие дорог, обрезать их все очень сложно, поэтому здесь движение будет идти параллельно, чтобы создавать угрозу направлению между Мирноградом и Дзержинском", — указал обозреватель.
При этом ликвидация противника в Часовом Яре позволит продвигаться к Дзержинску с севера, взяв под контроль трассу, которая ведет с Дружковки на Константиновку, — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
По другие важные аспекты спецоперации — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.
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