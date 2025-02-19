https://ukraina.ru/20250219/1061182841.html

Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ

Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ - 19.02.2025 Украина.ру

Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ

Продвижение еще на несколько километров позволит войскам взять под контроль трассу на Павлоград, по крайней мере, дронами-камикадзе. Ликвидация противника в Часовом Яре даст возможность продвигаться к Дзержинску с севера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-02-19T05:00

2025-02-19T05:00

2025-02-19T05:00

новости

павлоград

дзержинск (торецк)

михаил онуфриенко

всу

вс рф

часов яр

покровск/красноармейск

сво

спецоперация

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Основная трасса снабжения гарнизона ВСУ в Красноармейске (Покровск) — это дорога на Павлоград, перерезать ее сложно, отметил эксперт. Продвижение еще на несколько километров позволит войскам взять под контроль трассу на Павлоград, по крайней мере, дронами-камикадзе. Это уже будет критично для группировки ВСУ, пдчекул он."Но покровско-мирноградская агломерация — это средоточие дорог, обрезать их все очень сложно, поэтому здесь движение будет идти параллельно, чтобы создавать угрозу направлению между Мирноградом и Дзержинском", — указал обозреватель.При этом ликвидация противника в Часовом Яре позволит продвигаться к Дзержинску с севера, взяв под контроль трассу, которая ведет с Дружковки на Константиновку, — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.По другие важные аспекты спецоперации — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250218/1061175651.html

павлоград

дзержинск (торецк)

часов яр

покровск/красноармейск

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новости, павлоград, дзержинск (торецк), михаил онуфриенко, всу, вс рф, часов яр, покровск/красноармейск, сво, спецоперация, логистика