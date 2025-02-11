https://ukraina.ru/20250211/1060990428.html

Трамп "включил" Украину в состав РФ, "диких гусей" ждет полиграф. Итоги 11 февраля

Трамп "включил" Украину в состав РФ, "диких гусей" ждет полиграф. Итоги 11 февраля - 11.02.2025 Украина.ру

Трамп "включил" Украину в состав РФ, "диких гусей" ждет полиграф. Итоги 11 февраля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на слова Трампа о том, что Украина рано или поздно станет частью России; американский президент ввел 25%-ую пошлину на ввоз в свою страну стали и алюминия; российские военные продолжают продвижение на фронте; наемников ВСУ теперь будут тестировать на полиграфе

2025-02-11T18:00

2025-02-11T18:00

2025-02-11T18:05

украина

россия

дональд трамп

сша

алексей гончаренко

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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Украина "может стать Россией в какой-то день"Одно из самых громких заявлений вторника – слова президента США Дональда Трампа о том, что Киев остается его должником, вне зависимости от его дальнейшей судьбы – в составе РФ или нет.В Кремле на это отреагировали философски: пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "любое явление происходит с вероятностью в 50% – или да, или нет". Вот только в случае с Украиной, кажется, сомневаться уже не в чем.Что на самом деле имел в виду Трамп, говоря об Украине как части России, и почему в последнее время Запад продуцирует все больше взаимоисключающих постулатов, разбирался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в материале "Потенциальный обходной путь". В каком виде и для чего Запад и США хотят сохранить Украину.Еще 11 февраля американский президент успел сказать, что за последнюю неделю Вашингтону удалось добиться значительного прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта. Не забыл Трамп также и указать на место европейцам.Австралийская газета The Daily Telegraph опубликовала информацию о том, что новая американская администрация приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы обсудить условия с властями европейских союзных стран. Трамп отреагировал на это, перепостив в свои соцсети статью CNBC с цитатой президента РФ Владимира Путина."Путин заявил, что Европа "встанет у ног господина", поскольку тарифы Трампа встревожили союзников", – говорится в статье, где также отмечается, что у властей стран Евросоюза нет мужества, чтобы отстаивать свои интересы.Драконовские трамповские пошлиныУспел президент США во вторник еще и подписать указ: весь импорт стали и алюминия. ввозимый в страну, теперь облагается ввозной пошлиной в размере 25%. Ожидается, что эта мера позволит поддержать национальных производителей, не только нарастив производство, но увеличив число рабочих мест в стране.В первую очередь эта мера коснется импорта стали и алюминия из Канады, Мексики, России и других стран, включая ЕС. Зарубежные рынки уже отреагировали на решение Трампа падением акций, однако он заявил, что не боится ни рыночных последствий, ни ответных мер от других государств."Я не против", – сказал он, отвечая на вопрос о возможном повышении пошлин на товары из США в других странах.А вот в Европе его оптимизма не разделили, и фанцузский президент Эммануэль Макрон уже запросил помощь Еврокомиссии (ЕК). Глава организации – Урсула фон дер Ляйен – в ответ выразила глубокое сожаление в связи с решением официального Вашингтона и пообещала вступиться за европейцев.Освобождение Ясеневого и другие известия с фронтаВо вторник, 11 февраля, Минобороны РФ подтвердило, что российская войсковая группировка "Центр" освободила населенный пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике (ДНР)."Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении ведомства.В Минобороны уточнили, что только в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров и Удачное (ДНР) бригады ВСУ потеряли до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.Параллельно российские военкоры сообщают о продвижении ВС РФ в районе Барановки, Великой Новосёлки и Ямполовки. Также поступает информация о том, что российские вооруженные силы зачистили Андреевку и восточную часть села Удачное под Покровском. Украинские каналы подтверждают продвижение ВС РФ в районе Серебряного. Также известно, что под контроль Армии России перешел и маленький населенный пункт, "тезка" областного центра – Запорожье.Полиграф для наемниковДепутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что теперь иностранцы и лица без гражданства, желающие воевать в рядах ВСУ по контракту будут проходить проверку на полиграфе."Полиграф для иностранцев в ВСУ – Кабмин утвердил новые правила. Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, нацгвардии или госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе", – написал Гончаренко в своих соцсетях, не уточнив, правда, на что именно "диких гусей" таким образом будут проверять.Ранее его коллега по парламенту Ярослав Железняк сообщал, что на Украине позволят иностранцам и людям без гражданства занимать высшие военные должности ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эту новость, отметив, что для этого нужно, чтобы иностранцы "активнее добивали украинцев".Пользователи также обратили внимание, что заявление Гончаренко* последовало за новостью о том, что на Украине все же задержали бывшего военнослужащего Вооруженных сил Германии, а ныне "дикого гуся" ВСУ Бена Р. По информации следствия, он совершил серию жестоких сексуальных преступлений, которыми он делился в своих соцсетях. Подробности - в материале Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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https://ukraina.ru/20250211/1060984948.html

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Марина Полякова

украина, россия, дональд трамп, сша, алексей гончаренко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, пошлина, фронт, вс рф, продвижение, иностранные наемники, всу, полиграф, эксклюзив