https://ukraina.ru/20250218/1061138420.html
Зеленский зачищает политическое поле, чтобы потом успеть на свой самолет из Киева — Ищенко
Зеленский зачищает политическое поле, чтобы потом успеть на свой самолет из Киева — Ищенко - 18.02.2025 Украина.ру
Зеленский зачищает политическое поле, чтобы потом успеть на свой самолет из Киева — Ищенко
Сейчас Владимир Зеленский пытается зачистить политическую площадку. Ему даже не столь важна победа на неизбежно грядущих выборах на Украине, сколько сам факт выживания. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-18T05:45
2025-02-18T05:45
2025-02-18T05:45
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На прошлой неделе на Украине ввели санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении пятого президента страны, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко*. Самого политика новость шокировала, и он обвинил Зеленского в том, что тот “постоянно ищет на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки".А вот по мнению украинских экспертов, это сигнал о том, что Зеленский начал подготовку к выборам. При этом многие засомневались, что такая тактика поможет нынешнему главе киевского режима одержать победу и вновь стать президентом Украины.Собеседник издания отметил, что после того, как президент США Дональд Трамп стал демонстрировать свое негативное отношение к Зеленскому и готовность сбросить Киев с баланса, политики на Украине сразу же стали кричать: "Завтра выборы", ездить в США и рассказывать, какие у них есть “прекрасные” кандидаты.Он подчеркнул, что санкции Зеленский вводил и ранее. И это отчетливый звоночек для некоторых “персоналий”:"Будете себя плохо вести, мы не посмотрим на титулы и звания. Нам плевать на американцев и на европейцев. Американцы говорят, что поддерживать не будут, но оружие дают. Европейцы говорят, что в любом случае будут поддерживать. Будете выступать – посадим или расстреляем за сараем".Зеленский доступными ему методами укрепляет политическую стабильность, которая ему нужна, чтобы продолжать войну, потому что затягивание войны для него — это способ выжить, резюмировал обозреватель.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, киев, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры
Зеленский зачищает политическое поле, чтобы потом успеть на свой самолет из Киева — Ищенко
Сейчас Владимир Зеленский пытается зачистить политическую площадку. Ему даже не столь важна победа на неизбежно грядущих выборах на Украине, сколько сам факт выживания. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На прошлой неделе на Украине ввели санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении пятого президента страны, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко*. Самого политика новость шокировала, и он обвинил Зеленского в том, что тот “постоянно ищет на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки".
А вот по мнению украинских экспертов, это сигнал о том, что Зеленский начал подготовку к выборам. При этом многие засомневались, что такая тактика поможет нынешнему главе киевского режима одержать победу и вновь стать президентом Украины.
Собеседник издания отметил, что после того, как президент США Дональд Трамп
стал демонстрировать свое негативное отношение к Зеленскому и готовность сбросить Киев с баланса, политики на Украине сразу же стали кричать: "Завтра выборы", ездить в США и рассказывать, какие у них есть “прекрасные” кандидаты.
“Будут на Украине выборы или не будут, для Зеленского уже создается некомфортная ситуация. <...> Успеешь добраться до аэропорта — уже хорошо. Если твой самолет успеет покинуть пределы страны — еще лучше. А то до аэропорта можно и не добраться. И самолет могут сбить, сказав, что это русские сбили. Поэтому Зеленский пытается зачистить политическое пространство доступными ему методами”, — считает Ищенко.
Он подчеркнул, что санкции Зеленский вводил и ранее. И это отчетливый звоночек для некоторых “персоналий”:
"Будете себя плохо вести, мы не посмотрим на титулы и звания. Нам плевать на американцев и на европейцев. Американцы говорят, что поддерживать не будут, но оружие дают. Европейцы говорят, что в любом случае будут поддерживать. Будете выступать – посадим или расстреляем за сараем".
Зеленский доступными ему методами укрепляет политическую стабильность, которая ему нужна, чтобы продолжать войну, потому что затягивание войны для него — это способ выжить, резюмировал обозреватель.
* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.