Год или полтора: Ищенко ответил, когда “в Европе стихнут пушки”
“Милая” беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вовсе не означает, что завтра все бросятся подписывать какие-то соглашения. Это чисто технически невозможно по многим причинам. Реалистичный срок, когда действительно может наступить мирное время — это год-полтора
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. По его словам, подписание каких-либо соглашений между Москвой, Вашингтоном и Киевом невозможно по совершенно различным причинам: начиная от проведения на Украине выборов и заканчивая безоговорочным признанием Киевом российских территорий.
“Если делать это в соответствии с украинской конституцией, то это год-полтора. Если менять конституцию, то это тоже долгий срок”, — пояснил Ищенко.
Не стоит думать, что максимум через два месяца “пушки в Европе замолчат”, подчеркнул собеседник издания.
“Если мы выйдем на западную границу Украины, то, наверное, замолчат. А пока идет обычное дипломатическое перетягивание каната. Нам приятнее от того, что Трамп улыбается, а не корчит рожи и скрежещет зубами как Байден. Но от этого принципиально ничего не поменялось”, — заявил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин сказал, что сейчас время работает против Украины.
“Если киевский режим будет как-то усложнять переговоры, Трамп может пойти на шантаж [Владимира] Зеленского (например, резко прекратит военную помощь), и тогда на фронте у нас появится еще больше возможностей. То есть тактика может быть разной. Тут уже кому как повезет”, — объяснил политолог.
Подробнее об этом в интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец