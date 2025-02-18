Год или полтора: Ищенко ответил, когда “в Европе стихнут пушки” - 18.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250218/1061138257.html
Год или полтора: Ищенко ответил, когда “в Европе стихнут пушки”
Год или полтора: Ищенко ответил, когда “в Европе стихнут пушки” - 18.02.2025 Украина.ру
Год или полтора: Ищенко ответил, когда “в Европе стихнут пушки”
“Милая” беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вовсе не означает, что завтра все бросятся подписывать какие-то соглашения. Это чисто технически невозможно по многим причинам. Реалистичный срок, когда действительно может наступить мирное время — это год-полтора
2025-02-18T06:10
2025-02-18T06:10
новости
украина
россия
европа
дональд трамп
владимир зеленский
сво
ростислав ищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060791317_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_bdcb84181fa918d9d1050a70f53c15df.jpg.webp
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. По его словам, подписание каких-либо соглашений между Москвой, Вашингтоном и Киевом невозможно по совершенно различным причинам: начиная от проведения на Украине выборов и заканчивая безоговорочным признанием Киевом российских территорий.“Если делать это в соответствии с украинской конституцией, то это год-полтора. Если менять конституцию, то это тоже долгий срок”, — пояснил Ищенко.Не стоит думать, что максимум через два месяца “пушки в Европе замолчат”, подчеркнул собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин сказал, что сейчас время работает против Украины.“Если киевский режим будет как-то усложнять переговоры, Трамп может пойти на шантаж [Владимира] Зеленского (например, резко прекратит военную помощь), и тогда на фронте у нас появится еще больше возможностей. То есть тактика может быть разной. Тут уже кому как повезет”, — объяснил политолог.Подробнее об этом в интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конецПолный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины
https://ukraina.ru/20250217/1061121969.html
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060791317_265:0:2644:1784_1920x0_80_0_0_a2bcce8aebde12d83239a562ad1267ab.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, сво, ростислав ищенко
Новости, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, СВО, Ростислав Ищенко

Год или полтора: Ищенко ответил, когда “в Европе стихнут пушки”

06:10 18.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
“Милая” беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вовсе не означает, что завтра все бросятся подписывать какие-то соглашения. Это чисто технически невозможно по многим причинам. Реалистичный срок, когда действительно может наступить мирное время — это год-полтора
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. По его словам, подписание каких-либо соглашений между Москвой, Вашингтоном и Киевом невозможно по совершенно различным причинам: начиная от проведения на Украине выборов и заканчивая безоговорочным признанием Киевом российских территорий.
“Если делать это в соответствии с украинской конституцией, то это год-полтора. Если менять конституцию, то это тоже долгий срок”, — пояснил Ищенко.
Не стоит думать, что максимум через два месяца “пушки в Европе замолчат”, подчеркнул собеседник издания.
“Если мы выйдем на западную границу Украины, то, наверное, замолчат. А пока идет обычное дипломатическое перетягивание каната. Нам приятнее от того, что Трамп улыбается, а не корчит рожи и скрежещет зубами как Байден. Но от этого принципиально ничего не поменялось”, — заявил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин сказал, что сейчас время работает против Украины.
“Если киевский режим будет как-то усложнять переговоры, Трамп может пойти на шантаж [Владимира] Зеленского (например, резко прекратит военную помощь), и тогда на фронте у нас появится еще больше возможностей. То есть тактика может быть разной. Тут уже кому как повезет”, — объяснил политолог.
Подробнее об этом в интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Вчера, 07:53
НАТО недовольна тактикой и расточительностью ВСУ - TelegraphНАТО конфликтует с Украиной из-за ее тактики на поле боя, британские военные источники обвиняют армию Владимира Зеленского в растрате дорогого вооружения и оборудования, пишет Telegraph
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины
 
НовостиУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСВОРостислав Ищенко
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:09Медведев назвал атаку Киева на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" ударом лично по Трампу
09:52"СВОшник, иди сюда, сломаю вторую ногу!": как Дмитрий "Бармак" победил бандеровца в Санкт-Петербурге
09:00Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраля
08:20Главное за ночь 18 февраля
07:59Бессарабский Ганнибал: 130 лет маршалу Семёну Тимошенко
07:00Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
06:45Михаил Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
06:30Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины
06:27Поступает очень неожиданная информация из Киева. Не публичная конечно же
06:15"Азовсталь": террор азовцев, гибель пенсионеров, сувениры на память, руины
06:10Год или полтора: Ищенко ответил, когда “в Европе стихнут пушки”
06:08Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу
06:05Зеленский пошел по стопам Януковича: Царёв нашел сходства между экс-президентами Украины
06:00Что такое “торг”: Бавырин развеял интригу вокруг территориальных уступок
05:52Колонизация Украины и санкции США против Зеленского. Украинские эксперты о переделе мира
05:45Зеленский зачищает политическое поле, чтобы потом успеть на свой самолет из Киева — Ищенко
05:40Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state
05:38Хроника энергетической войны: Европа жаждет российский газ, а "глобальный Запад" – казахстанский уран
05:35Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа
05:30На двух “фронтах” сразу: российских дипломатов и солдат ВС РФ ждет тяжелая работа — Царёв
Лента новостейМолния