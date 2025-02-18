https://ukraina.ru/20250218/1061138257.html

Год или полтора: Ищенко ответил, когда “в Европе стихнут пушки”

Год или полтора: Ищенко ответил, когда “в Европе стихнут пушки” - 18.02.2025 Украина.ру

Год или полтора: Ищенко ответил, когда “в Европе стихнут пушки”

“Милая” беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вовсе не означает, что завтра все бросятся подписывать какие-то соглашения. Это чисто технически невозможно по многим причинам. Реалистичный срок, когда действительно может наступить мирное время — это год-полтора

2025-02-18T06:10

2025-02-18T06:10

2025-02-18T06:10

новости

украина

россия

европа

дональд трамп

владимир зеленский

сво

ростислав ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060791317_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_bdcb84181fa918d9d1050a70f53c15df.jpg.webp

Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. По его словам, подписание каких-либо соглашений между Москвой, Вашингтоном и Киевом невозможно по совершенно различным причинам: начиная от проведения на Украине выборов и заканчивая безоговорочным признанием Киевом российских территорий.“Если делать это в соответствии с украинской конституцией, то это год-полтора. Если менять конституцию, то это тоже долгий срок”, — пояснил Ищенко.Не стоит думать, что максимум через два месяца “пушки в Европе замолчат”, подчеркнул собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин сказал, что сейчас время работает против Украины.“Если киевский режим будет как-то усложнять переговоры, Трамп может пойти на шантаж [Владимира] Зеленского (например, резко прекратит военную помощь), и тогда на фронте у нас появится еще больше возможностей. То есть тактика может быть разной. Тут уже кому как повезет”, — объяснил политолог.Подробнее об этом в интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конецПолный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины

https://ukraina.ru/20250217/1061121969.html

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, сво, ростислав ищенко