https://ukraina.ru/20250218/1061138084.html

Довольствоваться шестью регионами или ликвидировать Украину: Ищенко о том, чего хотят в России

Довольствоваться шестью регионами или ликвидировать Украину: Ищенко о том, чего хотят в России - 18.02.2025 Украина.ру

Довольствоваться шестью регионами или ликвидировать Украину: Ищенко о том, чего хотят в России

Каждая общественная группа через СМИ продвигает тот формат разрешения проблемы, который ей выгоден и который она искренне считает правильным. Все думают, что цели СВО должны быть достигнуты, но каждый по-своему эти цели видит. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-18T05:20

2025-02-18T05:20

2025-02-18T05:20

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По его словам, глобально ситуация по сравнению с декабрем 2024 года не так уж сильно и изменилась. Эксперт отметил, что сейчас российское общество в целом поддерживает проведение СВО, но поводу решения украинской проблемы единого подхода в нем нет.Все считают, что цели СВО должны быть достигнуты, но каждый по-своему видит эти цели, пояснил Ищенко.“Но цели СВО — это не Десять Заповедей, которые одинаковы для всех. Какие они конкретно? В лучшем случае скажут, что денацификация и демилитаризация Украины. А как должны идти эти процессы? "Вы что, не знаете, как идут эти процессы?". То есть никто ничего не знает, но все считают, что "все цели СВО должны быть достигнуты", — подытожил обозреватель.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин заметил, что именно упрямство США стало одной из причин начала СВО, и теперь ключ к завершению конфликта на Украине лежит как раз в компромиссе, то есть в отказе от прежней несговорчивости.“Мы выдвинули Штатам несколько предложений, на что они ответили: "Это — нет, это — нет, вот это — тоже нет", а потом началась СВО. <...> Сейчас и в России, и в Америке говорят о компромиссе, а компромисс подразумевает, что обе стороны отказываются от части требований. Даже если баланс между сторонами составляет баланс 10 на 90, компромисс все равно подразумевает, что обе стороны сделают шаги назад”, — объяснил Баврин.Он подчеркнул, что у России есть четко сформулированный список требований по Украине, и некоторые из них обязательные. Но само слово “торг” подразумевает, что Москва может от чего-то отказаться, резюмировал политолог.Подробнее об этом в интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конецПолный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины

https://ukraina.ru/20250217/1061124129.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, ростислав ищенко, сво, вс рф