Стармер заявил о готовности Британии ввести войска на Украину - 17.02.2025 Украина.ру
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Стармер заявил о готовности Британии ввести войска на Украину
Стармер заявил о готовности Британии ввести войска на Украину - 17.02.2025 Украина.ру
Стармер заявил о готовности Британии ввести войска на Украину
Великобритания при необходимости готова ввести войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер в статье для газеты Telegraph
2025-02-17T08:30
2025-02-17T08:36
новости
украина
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"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости", - написал Стармер.Он добавил, что Европа должна сделать шаг навстречу требованиям европейской безопасности.По его словам, европейские страны должны увеличить расходы на оборону и взять на себя большую роль в НАТО.Британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что европейские лидеры на экстренной встрече в Париже 17 февраля обсудят возможное будущее размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в качестве "сил перестраховки".Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс писало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта. Как отмечается, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал планы по отправке военного контингента на Украину помешательством лидеров европейских стран."По сути отправка войск на Украину станет втягиванием этих стран в прямой конфликт с Россией, а для их непопулярных лидеров предлогом отсрочить выборы и по примеру Зеленского узурпировать власть. На лицо помешательство лидеров европейских стран в лице Франции и Британии, которые продолжают политику русофобии и ненависти", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, Франция и Британия под видом отправки войск на Украину хотят получить свой кусок пирога в виде полезных ископаемых на территории, пока еще подконтрольной киевскому режиму.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет приравнял к интервенции планы европейских стран по отправке войск на Украину. Он указал, что Франция и Британия стремятся осуществить под видом миротворческой миссии военное, политическое и экономическое вмешательство в дела Украины, тем самым растоптав ее суверенитет и превратив в свой сырьевой придаток.Подробнее о настроениях в ЕС - в материале Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину — Сикорский на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, британия, дональд трамп, франция, владимир рогов, ес, нато
Новости, Украина, Британия, Дональд Трамп, Франция, Владимир Рогов, ЕС, НАТО

Стармер заявил о готовности Британии ввести войска на Украину

08:30 17.02.2025 (обновлено: 08:36 17.02.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Number 10
- РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© commons.wikimedia.org / Number 10
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Великобритания при необходимости готова ввести войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер в статье для газеты Telegraph
"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости", - написал Стармер.
Он добавил, что Европа должна сделать шаг навстречу требованиям европейской безопасности.
"Я отправляюсь в Париж с очень четким посланием для наших европейских друзей. Мы должны показать, что действительно серьезно относимся к собственной обороне и несем собственное бремя. Мы слишком долго говорили об этом - и президент (США Дональд - ред.) Трамп прав, требуя, чтобы мы выполнили это", - отметил Стармер.
По его словам, европейские страны должны увеличить расходы на оборону и взять на себя большую роль в НАТО.
Британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что европейские лидеры на экстренной встрече в Париже 17 февраля обсудят возможное будущее размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в качестве "сил перестраховки".
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс писало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта. Как отмечается, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал планы по отправке военного контингента на Украину помешательством лидеров европейских стран.
"По сути отправка войск на Украину станет втягиванием этих стран в прямой конфликт с Россией, а для их непопулярных лидеров предлогом отсрочить выборы и по примеру Зеленского узурпировать власть. На лицо помешательство лидеров европейских стран в лице Франции и Британии, которые продолжают политику русофобии и ненависти", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, Франция и Британия под видом отправки войск на Украину хотят получить свой кусок пирога в виде полезных ископаемых на территории, пока еще подконтрольной киевскому режиму.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет приравнял к интервенции планы европейских стран по отправке войск на Украину. Он указал, что Франция и Британия стремятся осуществить под видом миротворческой миссии военное, политическое и экономическое вмешательство в дела Украины, тем самым растоптав ее суверенитет и превратив в свой сырьевой придаток.
Подробнее о настроениях в ЕС - в материале Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину — Сикорский на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаБританияДональд ТрампФранцияВладимир РоговЕСНАТО
 
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