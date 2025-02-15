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Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину — Сикорский

Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину — Сикорский - 15.02.2025 Украина.ру

Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину — Сикорский

Евросоюзу "рано или поздно" придется в украинский конфликт. Время для мирных переговоров еще не настало, но если ЕС предоставит гарантии Украине, то они должны быть реальными. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности

2025-02-15T19:44

2025-02-15T19:44

2025-02-15T19:51

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По его мнению, время для мирных переговоров еще не настало. "Я считаю, что звонок [Трампа президенту России Владимиру Путину] был ошибкой", — считает глава польского МИД.Сикорский отметил, что на самом деле Запад не может дать Украине никаких гарантий."Вы говорите о том, чтобы дать гарантию Украине в случае повторного нападения России. Что вы имеете в виду? Означает ли это, что мы начнем войну с Россией, потому что если гарантии должны быть действенными, то они должны означать именно это – начало войны против России", — подчеркнул дипломат.Если гарантии пустословны, то это наносит ущерб получателю [гарантий], европейцы не должны идти этим путем, считает он. Если ЕС предоставит гарантии Украине, то они должны быть реальными, указал Сикорский.Также на тему Мюнхенской конференции: "Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – Медведев".

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новости, украина, россия, польша, сикорский, дипломатия, мид, владимир путин, дональд трамп, война, военные, госгарантии, мюнхенская конференция по безопасности, ес, евросоюз