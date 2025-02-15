Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину — Сикорский - 15.02.2025 Украина.ру
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Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину — Сикорский
Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину — Сикорский - 15.02.2025 Украина.ру
Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину — Сикорский
Евросоюзу "рано или поздно" придется в украинский конфликт. Время для мирных переговоров еще не настало, но если ЕС предоставит гарантии Украине, то они должны быть реальными. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности
2025-02-15T19:44
2025-02-15T19:51
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сикорский
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По его мнению, время для мирных переговоров еще не настало. "Я считаю, что звонок [Трампа президенту России Владимиру Путину] был ошибкой", — считает глава польского МИД.Сикорский отметил, что на самом деле Запад не может дать Украине никаких гарантий."Вы говорите о том, чтобы дать гарантию Украине в случае повторного нападения России. Что вы имеете в виду? Означает ли это, что мы начнем войну с Россией, потому что если гарантии должны быть действенными, то они должны означать именно это – начало войны против России", — подчеркнул дипломат.Если гарантии пустословны, то это наносит ущерб получателю [гарантий], европейцы не должны идти этим путем, считает он. Если ЕС предоставит гарантии Украине, то они должны быть реальными, указал Сикорский.Также на тему Мюнхенской конференции: "Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – Медведев".
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новости, украина, россия, польша, сикорский, дипломатия, мид, владимир путин, дональд трамп, война, военные, госгарантии, мюнхенская конференция по безопасности, ес, евросоюз
Новости, Украина, Россия, Польша, Сикорский, дипломатия, МИД, Владимир Путин, Дональд Трамп, война, военные, госгарантии, Мюнхенская конференция по безопасности, ЕС, Евросоюз

Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину — Сикорский

19:44 15.02.2025 (обновлено: 19:51 15.02.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© NATO
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Евросоюзу "рано или поздно" придется в украинский конфликт. Время для мирных переговоров еще не настало, но если ЕС предоставит гарантии Украине, то они должны быть реальными. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности

"Когда президент [США Дональд] Трамп говорит, что в рамках сделки [по Украине] должны быть [направлены на Украину] европейские войска, нам придется их предоставить. Так что рано или поздно нам придется вмешаться", — заявил Сикорский.

По его мнению, время для мирных переговоров еще не настало. "Я считаю, что звонок [Трампа президенту России Владимиру Путину] был ошибкой", — считает глава польского МИД.
Сикорский отметил, что на самом деле Запад не может дать Украине никаких гарантий.
"Вы говорите о том, чтобы дать гарантию Украине в случае повторного нападения России. Что вы имеете в виду? Означает ли это, что мы начнем войну с Россией, потому что если гарантии должны быть действенными, то они должны означать именно это – начало войны против России", — подчеркнул дипломат.
Если гарантии пустословны, то это наносит ущерб получателю [гарантий], европейцы не должны идти этим путем, считает он. Если ЕС предоставит гарантии Украине, то они должны быть реальными, указал Сикорский.
Также на тему Мюнхенской конференции: "Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – Медведев".
Коллаж: Андрей Суздальцев интервью
16:46
Андрей Суздальцев: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против РоссииПолучив колоссальную финансовую и военно-техническую поддержку от Запада, Зеленский проиграл все, что мог на поле боя. ВСУ отступают, практически мы победили. В реальности на планете нет армии, способной превзойти русскую армию. И это прекрасно понимают на Западе.
 
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Заголовок открываемого материала
19:44Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину — Сикорский
19:03Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – Медведев
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