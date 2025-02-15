Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину — Сикорский
19:44 15.02.2025 (обновлено: 19:51 15.02.2025)
Евросоюзу "рано или поздно" придется в украинский конфликт. Время для мирных переговоров еще не настало, но если ЕС предоставит гарантии Украине, то они должны быть реальными. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности
"Когда президент [США Дональд] Трамп говорит, что в рамках сделки [по Украине] должны быть [направлены на Украину] европейские войска, нам придется их предоставить. Так что рано или поздно нам придется вмешаться", — заявил Сикорский.
Сикорский отметил, что на самом деле Запад не может дать Украине никаких гарантий.
"Вы говорите о том, чтобы дать гарантию Украине в случае повторного нападения России. Что вы имеете в виду? Означает ли это, что мы начнем войну с Россией, потому что если гарантии должны быть действенными, то они должны означать именно это – начало войны против России", — подчеркнул дипломат.
Если гарантии пустословны, то это наносит ущерб получателю [гарантий], европейцы не должны идти этим путем, считает он. Если ЕС предоставит гарантии Украине, то они должны быть реальными, указал Сикорский.
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