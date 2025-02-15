Краснов: “Франция хотела бы одомашнить диких гусей, но втравливать страну в войну не станет”
© LoradoИностранный наемник
© Lorado
Францию вытесняют из Африки. А это значит, что на территории страны появятся тысячи профессиональных боевиков, не обремененных высокой нравственностью и законопослушанием, зато преданные своим командирам. Парижу хотелось бы отправить в дальнейший полет, но воевать с Россией Франция не желает
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
По его словам, во французских элитах сейчас присутствуют напряженные настроения в связи с тем, что некоторые социальные изменения вызывают противоречия в интересах силовиков, финансистов, промышленников и условных "социалистов", пытающихся сгладить общественно-политический ландшафт страны.
Краснов подчеркнул, что так как Францию вытесняют из Африки, то на территории страны появятся тысячи профессиональных боевиков, “не обремененных высокой нравственностью и законопослушанием, зато преданные своим командирам”.
“Этакий французский вариант группы Вагнера, но более масштабный и создавший за десятилетия своего существования собственную корпоративную культуру. Вполне понятно желание части французских элит отправить этих "диких гусей" в дальнейший полет, потому как с "одомашиванием" могут начаться проблемы”, — заметил собеседник издания.
Но, добавил эксперт, у серьезных политиков есть понимание, что “втравливать” страну в войну только ради того, чтобы пристроить оказавшихся не у дел боевиков и обеспечить благоденствие их командирам — безответственно.
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