Краснов: “Франция хотела бы одомашнить диких гусей, но втравливать страну в войну не станет” - 15.02.2025 Украина.ру
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Краснов: “Франция хотела бы одомашнить диких гусей, но втравливать страну в войну не станет”
Краснов: “Франция хотела бы одомашнить диких гусей, но втравливать страну в войну не станет” - 15.02.2025 Украина.ру
Краснов: “Франция хотела бы одомашнить диких гусей, но втравливать страну в войну не станет”
Францию вытесняют из Африки. А это значит, что на территории страны появятся тысячи профессиональных боевиков, не обремененных высокой нравственностью и законопослушанием, зато преданные своим командирам. Парижу хотелось бы отправить в дальнейший полет, но воевать с Россией Франция не желает
2025-02-15T07:30
2025-02-15T07:30
новости
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дональд трамп
африка
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.По его словам, во французских элитах сейчас присутствуют напряженные настроения в связи с тем, что некоторые социальные изменения вызывают противоречия в интересах силовиков, финансистов, промышленников и условных "социалистов", пытающихся сгладить общественно-политический ландшафт страны.Краснов подчеркнул, что так как Францию вытесняют из Африки, то на территории страны появятся тысячи профессиональных боевиков, “не обремененных высокой нравственностью и законопослушанием, зато преданные своим командирам”.Но, добавил эксперт, у серьезных политиков есть понимание, что “втравливать” страну в войну только ради того, чтобы пристроить оказавшихся не у дел боевиков и обеспечить благоденствие их командирам — безответственно.Полный текст интервью "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины
https://ukraina.ru/20250214/1061070343.html
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новости, франция, россия, дональд трамп, африка, эммануэль макрон, европа
Новости, Франция, Россия, Дональд Трамп, Африка, Эммануэль Макрон, Европа

Краснов: “Франция хотела бы одомашнить диких гусей, но втравливать страну в войну не станет”

07:30 15.02.2025
 
© LoradoИностранный наемник
Иностранный наемник
© Lorado
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Францию вытесняют из Африки. А это значит, что на территории страны появятся тысячи профессиональных боевиков, не обремененных высокой нравственностью и законопослушанием, зато преданные своим командирам. Парижу хотелось бы отправить в дальнейший полет, но воевать с Россией Франция не желает
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
По его словам, во французских элитах сейчас присутствуют напряженные настроения в связи с тем, что некоторые социальные изменения вызывают противоречия в интересах силовиков, финансистов, промышленников и условных "социалистов", пытающихся сгладить общественно-политический ландшафт страны.
Краснов подчеркнул, что так как Францию вытесняют из Африки, то на территории страны появятся тысячи профессиональных боевиков, “не обремененных высокой нравственностью и законопослушанием, зато преданные своим командирам”.
“Этакий французский вариант группы Вагнера, но более масштабный и создавший за десятилетия своего существования собственную корпоративную культуру. Вполне понятно желание части французских элит отправить этих "диких гусей" в дальнейший полет, потому как с "одомашиванием" могут начаться проблемы”, — заметил собеседник издания.
Но, добавил эксперт, у серьезных политиков есть понимание, что “втравливать” страну в войну только ради того, чтобы пристроить оказавшихся не у дел боевиков и обеспечить благоденствие их командирам — безответственно.
Вчера, 10:49
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Полный текст интервью "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины
 
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Заголовок открываемого материала
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07:30Краснов: “Франция хотела бы одомашнить диких гусей, но втравливать страну в войну не станет”
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