https://ukraina.ru/20250215/1061073402.html

Краснов: “Франция хотела бы одомашнить диких гусей, но втравливать страну в войну не станет”

Краснов: “Франция хотела бы одомашнить диких гусей, но втравливать страну в войну не станет” - 15.02.2025 Украина.ру

Краснов: “Франция хотела бы одомашнить диких гусей, но втравливать страну в войну не станет”

Францию вытесняют из Африки. А это значит, что на территории страны появятся тысячи профессиональных боевиков, не обремененных высокой нравственностью и законопослушанием, зато преданные своим командирам. Парижу хотелось бы отправить в дальнейший полет, но воевать с Россией Франция не желает

2025-02-15T07:30

2025-02-15T07:30

2025-02-15T07:30

новости

франция

россия

дональд трамп

африка

эммануэль макрон

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057773415_54:0:797:418_1920x0_80_0_0_74ba10db33f5bd70357161ebd92d03ce.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.По его словам, во французских элитах сейчас присутствуют напряженные настроения в связи с тем, что некоторые социальные изменения вызывают противоречия в интересах силовиков, финансистов, промышленников и условных "социалистов", пытающихся сгладить общественно-политический ландшафт страны.Краснов подчеркнул, что так как Францию вытесняют из Африки, то на территории страны появятся тысячи профессиональных боевиков, “не обремененных высокой нравственностью и законопослушанием, зато преданные своим командирам”.Но, добавил эксперт, у серьезных политиков есть понимание, что “втравливать” страну в войну только ради того, чтобы пристроить оказавшихся не у дел боевиков и обеспечить благоденствие их командирам — безответственно.Полный текст интервью "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины

https://ukraina.ru/20250214/1061070343.html

франция

россия

африка

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, россия, дональд трамп, африка, эммануэль макрон, европа