Пиар Москве не нужен: Шатров о спектакле российско-американских переговоров - 15.02.2025 Украина.ру
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Пиар Москве не нужен: Шатров о спектакле российско-американских переговоров
Пиар Москве не нужен: Шатров о спектакле российско-американских переговоров - 15.02.2025 Украина.ру
Пиар Москве не нужен: Шатров о спектакле российско-американских переговоров
Прямого разговора между российским президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом не было. А выстроить связи между Россией и Украиной не представляется возможным. Тогда неясно к чему устраивать отдельный спектакль и делать вид, что что-то происходит из российско-американских переговоров
2025-02-15T05:30
2025-02-15T05:30
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее Трамп в интервью The New York Post заявил, что поговорил по телефону с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.По словам политолога, сейчас ведутся консультации, назначенные лица с обеих сторон обмениваются мнениями, готовят повестку будущих переговоров. То есть, объяснил собеседник издания, Россия готова к переговорам, но с соблюдением условий, которые стали основанием для специальной военной операции: демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины, а также признание всех территорий, которые находятся в составе РФ.Тогда встает вопрос, добавил он, к чему устраивать отдельный спектакль и делать вид, что что-то происходит из российско-американских переговоров.“По этой причине, то есть из-за неконструктивности, а только из-за пиар-эффекта от возможных переговоров Путина и Трампа, мы активно не продвигаем эту тему и не способствуем, чтобы эти переговоры состоялись. Смысла в них нет. Переговоры ради пиара нам не нужны”, — заключил эксперт.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию
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новости, россия, украина, москва, киев, дональд трамп, владимир путин, переговоры
Новости, Россия, Украина, Москва, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры

Пиар Москве не нужен: Шатров о спектакле российско-американских переговоров

05:30 15.02.2025
 
Коллаж: Трамп и Путин
Коллаж: Трамп и Путин
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Прямого разговора между российским президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом не было. А выстроить связи между Россией и Украиной не представляется возможным. Тогда неясно к чему устраивать отдельный спектакль и делать вид, что что-то происходит из российско-американских переговоров
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее Трамп в интервью The New York Post заявил, что поговорил по телефону с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.
По словам политолога, сейчас ведутся консультации, назначенные лица с обеих сторон обмениваются мнениями, готовят повестку будущих переговоров. То есть, объяснил собеседник издания, Россия готова к переговорам, но с соблюдением условий, которые стали основанием для специальной военной операции: демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины, а также признание всех территорий, которые находятся в составе РФ.
“Понятно, что эти решения не могут быть приняты ныне действующей властью, поэтому речь идет о новой фигуре на этих переговорах, о ком-то, кроме [Владимира] Зеленского. [Он] нелегитимен. Ясно, что сейчас нет оснований для переговоров. Предмет сформулирован, а возможностей начать переговоры между Россией и Украиной нет”, — заметил Шатров.
Тогда встает вопрос, добавил он, к чему устраивать отдельный спектакль и делать вид, что что-то происходит из российско-американских переговоров.
“По этой причине, то есть из-за неконструктивности, а только из-за пиар-эффекта от возможных переговоров Путина и Трампа, мы активно не продвигаем эту тему и не способствуем, чтобы эти переговоры состоялись. Смысла в них нет. Переговоры ради пиара нам не нужны”, — заключил эксперт.
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
11 февраля, 18:22
Ничего не понятно, но очень интересно. О каком таком прогрессе по Украине говорит ТрампПрезидент США Дональд Трамп с завидной регулярностью объявляет об успехах в работе по урегулированию украинского конфликта. Это могло бы очень радовать, только нестыковок слишком много
Полный текст интервью Игоря Шатрова: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию
 
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