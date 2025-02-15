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Пиар Москве не нужен: Шатров о спектакле российско-американских переговоров

Пиар Москве не нужен: Шатров о спектакле российско-американских переговоров - 15.02.2025 Украина.ру

Пиар Москве не нужен: Шатров о спектакле российско-американских переговоров

Прямого разговора между российским президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом не было. А выстроить связи между Россией и Украиной не представляется возможным. Тогда неясно к чему устраивать отдельный спектакль и делать вид, что что-то происходит из российско-американских переговоров

2025-02-15T05:30

2025-02-15T05:30

2025-02-15T05:30

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее Трамп в интервью The New York Post заявил, что поговорил по телефону с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.По словам политолога, сейчас ведутся консультации, назначенные лица с обеих сторон обмениваются мнениями, готовят повестку будущих переговоров. То есть, объяснил собеседник издания, Россия готова к переговорам, но с соблюдением условий, которые стали основанием для специальной военной операции: демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины, а также признание всех территорий, которые находятся в составе РФ.Тогда встает вопрос, добавил он, к чему устраивать отдельный спектакль и делать вид, что что-то происходит из российско-американских переговоров.“По этой причине, то есть из-за неконструктивности, а только из-за пиар-эффекта от возможных переговоров Путина и Трампа, мы активно не продвигаем эту тему и не способствуем, чтобы эти переговоры состоялись. Смысла в них нет. Переговоры ради пиара нам не нужны”, — заключил эксперт.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию

https://ukraina.ru/20250211/1060994969.html

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новости, россия, украина, москва, киев, дональд трамп, владимир путин, переговоры