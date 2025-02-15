https://ukraina.ru/20250215/1061001586.html
Пиар Москве не нужен: Шатров о спектакле российско-американских переговоров
Пиар Москве не нужен: Шатров о спектакле российско-американских переговоров - 15.02.2025 Украина.ру
Пиар Москве не нужен: Шатров о спектакле российско-американских переговоров
Прямого разговора между российским президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом не было. А выстроить связи между Россией и Украиной не представляется возможным. Тогда неясно к чему устраивать отдельный спектакль и делать вид, что что-то происходит из российско-американских переговоров
2025-02-15T05:30
2025-02-15T05:30
2025-02-15T05:30
новости
россия
украина
москва
киев
дональд трамп
владимир путин
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060615516_0:0:3573:2010_1920x0_80_0_0_faec4e62b044a2614cf78c53f6ce5107.jpg
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее Трамп в интервью The New York Post заявил, что поговорил по телефону с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.По словам политолога, сейчас ведутся консультации, назначенные лица с обеих сторон обмениваются мнениями, готовят повестку будущих переговоров. То есть, объяснил собеседник издания, Россия готова к переговорам, но с соблюдением условий, которые стали основанием для специальной военной операции: демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины, а также признание всех территорий, которые находятся в составе РФ.Тогда встает вопрос, добавил он, к чему устраивать отдельный спектакль и делать вид, что что-то происходит из российско-американских переговоров.“По этой причине, то есть из-за неконструктивности, а только из-за пиар-эффекта от возможных переговоров Путина и Трампа, мы активно не продвигаем эту тему и не способствуем, чтобы эти переговоры состоялись. Смысла в них нет. Переговоры ради пиара нам не нужны”, — заключил эксперт.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию
https://ukraina.ru/20250211/1060994969.html
россия
украина
москва
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060615516_0:0:2681:2010_1920x0_80_0_0_8ac40d68e754a2adeb85280919e7c34e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, москва, киев, дональд трамп, владимир путин, переговоры
Новости, Россия, Украина, Москва, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры
Пиар Москве не нужен: Шатров о спектакле российско-американских переговоров
Прямого разговора между российским президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом не было. А выстроить связи между Россией и Украиной не представляется возможным. Тогда неясно к чему устраивать отдельный спектакль и делать вид, что что-то происходит из российско-американских переговоров
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее Трамп в интервью The New York Post заявил, что поговорил по телефону с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.
По словам политолога, сейчас ведутся консультации, назначенные лица с обеих сторон обмениваются мнениями, готовят повестку будущих переговоров. То есть, объяснил собеседник издания, Россия готова к переговорам, но с соблюдением условий, которые стали основанием для специальной военной операции: демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины, а также признание всех территорий, которые находятся в составе РФ.
“Понятно, что эти решения не могут быть приняты ныне действующей властью, поэтому речь идет о новой фигуре на этих переговорах, о ком-то, кроме [Владимира] Зеленского. [Он] нелегитимен. Ясно, что сейчас нет оснований для переговоров. Предмет сформулирован, а возможностей начать переговоры между Россией и Украиной нет”, — заметил Шатров.
Тогда встает вопрос, добавил он, к чему устраивать отдельный спектакль и делать вид, что что-то происходит из российско-американских переговоров.
“По этой причине, то есть из-за неконструктивности, а только из-за пиар-эффекта от возможных переговоров Путина и Трампа, мы активно не продвигаем эту тему и не способствуем, чтобы эти переговоры состоялись. Смысла в них нет. Переговоры ради пиара нам не нужны”, — заключил эксперт.