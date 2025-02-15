В Курской области ВС РФ меняют тактику “скатывания ковра” украинской обороны — военный эксперт - 15.02.2025 Украина.ру
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В Курской области ВС РФ меняют тактику “скатывания ковра” украинской обороны — военный эксперт
В Курской области ВС РФ меняют тактику “скатывания ковра” украинской обороны — военный эксперт - 15.02.2025 Украина.ру
В Курской области ВС РФ меняют тактику “скатывания ковра” украинской обороны — военный эксперт
Всю осень и зиму российская армия успешно “скатывала ковер украинской обороны”, но по мере уплотнения боевых порядков ВСУ надо переходить к созданию ударных группировок и прорыву на отдельных направлениях
2025-02-15T06:30
2025-02-15T06:30
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
всу
оборона
вс рф
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм. Он заявил, что обстановку в Курской области можно описать метафорой "скатывать коврик".По его словам, в какой-то момент эта тактика перестает работать, потому что у врага сокращается линия фронта и увеличивается плотность войск.“Поэтому нам необходимо накапливать серьезные группировки, бить на коротком участке фронта, проводить операции по изоляции этого участка фронта, не давать врагу подводить туда резервы, бороться с его артиллерией и РСЗО, а потом прорывать тактическую линию обороны, выходить на оперативный простор и завершать его разгром”, — добавил собеседник издания.Он заметил, что российские подразделения в Курской области “успешно скатывали ковер украинской обороны всю осень и зиму”, но по мере уплотнения боевых порядков ВСУ надо переходить от этой тактики к созданию ударных группировок и прорыву на отдельных направлениях.Полный текст интервью Алексея Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила
https://ukraina.ru/20250211/1060971231.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, оборона, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, оборона, ВС РФ

В Курской области ВС РФ меняют тактику “скатывания ковра” украинской обороны — военный эксперт

06:30 15.02.2025
 
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Всю осень и зиму российская армия успешно “скатывала ковер украинской обороны”, но по мере уплотнения боевых порядков ВСУ надо переходить к созданию ударных группировок и прорыву на отдельных направлениях
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм. Он заявил, что обстановку в Курской области можно описать метафорой "скатывать коврик".
“Бьем с одного направления, противник перебрасывает резервы, наносим по подходящим резервам ракетно-бомбовые удары, а когда эти резервы все же занимают позиции, наносим удар в другом месте, и противник опять вынужден маневрировать резервы. То есть мы скатываем ковер с разных сторон”, — объяснил Рамм.
По его словам, в какой-то момент эта тактика перестает работать, потому что у врага сокращается линия фронта и увеличивается плотность войск.
“Поэтому нам необходимо накапливать серьезные группировки, бить на коротком участке фронта, проводить операции по изоляции этого участка фронта, не давать врагу подводить туда резервы, бороться с его артиллерией и РСЗО, а потом прорывать тактическую линию обороны, выходить на оперативный простор и завершать его разгром”, — добавил собеседник издания.
Он заметил, что российские подразделения в Курской области “успешно скатывали ковер украинской обороны всю осень и зиму”, но по мере уплотнения боевых порядков ВСУ надо переходить от этой тактики к созданию ударных группировок и прорыву на отдельных направлениях.
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Полный текст интервью Алексея Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила
 
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