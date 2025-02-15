https://ukraina.ru/20250215/1061001296.html

В Курской области ВС РФ меняют тактику “скатывания ковра” украинской обороны — военный эксперт

В Курской области ВС РФ меняют тактику “скатывания ковра” украинской обороны — военный эксперт - 15.02.2025 Украина.ру

В Курской области ВС РФ меняют тактику “скатывания ковра” украинской обороны — военный эксперт

Всю осень и зиму российская армия успешно “скатывала ковер украинской обороны”, но по мере уплотнения боевых порядков ВСУ надо переходить к созданию ударных группировок и прорыву на отдельных направлениях

2025-02-15T06:30

2025-02-15T06:30

2025-02-15T06:30

новости

курская область

россия

вооруженные силы украины

всу

оборона

вс рф

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм. Он заявил, что обстановку в Курской области можно описать метафорой "скатывать коврик".По его словам, в какой-то момент эта тактика перестает работать, потому что у врага сокращается линия фронта и увеличивается плотность войск.“Поэтому нам необходимо накапливать серьезные группировки, бить на коротком участке фронта, проводить операции по изоляции этого участка фронта, не давать врагу подводить туда резервы, бороться с его артиллерией и РСЗО, а потом прорывать тактическую линию обороны, выходить на оперативный простор и завершать его разгром”, — добавил собеседник издания.Он заметил, что российские подразделения в Курской области “успешно скатывали ковер украинской обороны всю осень и зиму”, но по мере уплотнения боевых порядков ВСУ надо переходить от этой тактики к созданию ударных группировок и прорыву на отдельных направлениях.Полный текст интервью Алексея Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила

https://ukraina.ru/20250211/1060971231.html

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россия

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, оборона, вс рф