https://ukraina.ru/20250215/1061001296.html
В Курской области ВС РФ меняют тактику “скатывания ковра” украинской обороны — военный эксперт
В Курской области ВС РФ меняют тактику “скатывания ковра” украинской обороны — военный эксперт - 15.02.2025 Украина.ру
В Курской области ВС РФ меняют тактику “скатывания ковра” украинской обороны — военный эксперт
Всю осень и зиму российская армия успешно “скатывала ковер украинской обороны”, но по мере уплотнения боевых порядков ВСУ надо переходить к созданию ударных группировок и прорыву на отдельных направлениях
2025-02-15T06:30
2025-02-15T06:30
2025-02-15T06:30
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
всу
оборона
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059459392_0:395:2938:2048_1920x0_80_0_0_220dbaf4f553f5be27a65b02580f8e27.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм. Он заявил, что обстановку в Курской области можно описать метафорой "скатывать коврик".По его словам, в какой-то момент эта тактика перестает работать, потому что у врага сокращается линия фронта и увеличивается плотность войск.“Поэтому нам необходимо накапливать серьезные группировки, бить на коротком участке фронта, проводить операции по изоляции этого участка фронта, не давать врагу подводить туда резервы, бороться с его артиллерией и РСЗО, а потом прорывать тактическую линию обороны, выходить на оперативный простор и завершать его разгром”, — добавил собеседник издания.Он заметил, что российские подразделения в Курской области “успешно скатывали ковер украинской обороны всю осень и зиму”, но по мере уплотнения боевых порядков ВСУ надо переходить от этой тактики к созданию ударных группировок и прорыву на отдельных направлениях.Полный текст интервью Алексея Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила
https://ukraina.ru/20250211/1060971231.html
курская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059459392_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_307a37c7a6c347e801a61f4d6bb7ec8e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, оборона, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, оборона, ВС РФ
В Курской области ВС РФ меняют тактику “скатывания ковра” украинской обороны — военный эксперт
Всю осень и зиму российская армия успешно “скатывала ковер украинской обороны”, но по мере уплотнения боевых порядков ВСУ надо переходить к созданию ударных группировок и прорыву на отдельных направлениях
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм. Он заявил, что обстановку в Курской области можно описать метафорой "скатывать коврик".
“Бьем с одного направления, противник перебрасывает резервы, наносим по подходящим резервам ракетно-бомбовые удары, а когда эти резервы все же занимают позиции, наносим удар в другом месте, и противник опять вынужден маневрировать резервы. То есть мы скатываем ковер с разных сторон”, — объяснил Рамм.
По его словам, в какой-то момент эта тактика перестает работать, потому что у врага сокращается линия фронта и увеличивается плотность войск.
“Поэтому нам необходимо накапливать серьезные группировки, бить на коротком участке фронта, проводить операции по изоляции этого участка фронта, не давать врагу подводить туда резервы, бороться с его артиллерией и РСЗО, а потом прорывать тактическую линию обороны, выходить на оперативный простор и завершать его разгром”, — добавил собеседник издания.
Он заметил, что российские подразделения в Курской области “успешно скатывали ковер украинской обороны всю осень и зиму”, но по мере уплотнения боевых порядков ВСУ надо переходить от этой тактики к созданию ударных группировок и прорыву на отдельных направлениях.