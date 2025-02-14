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Китай может помочь в завершении украинского кризиса - Трамп

Китай может помочь в завершении украинского кризиса - Трамп - 14.02.2025 Украина.ру

Китай может помочь в завершении украинского кризиса - Трамп

Китай может помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди

2025-02-14T07:31

2025-02-14T07:31

2025-02-14T07:36

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"Я думаю, что Китай - очень важный игрок в мире, думаю, что они могут помочь нам закончить эту войну Украины и России", – сказал Трамп.Он вновь выразил надежду на то, что сумеет достичь соглашения по урегулированию конфликта с учетом заинтересованности Москвы и Киева в мире."Я считаю, что мы сумеем чего-то достичь. Я считаю, что мы сможем заключить соглашение… Мы работаем с президентом (Владимиром) Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным, и у меня сложилось впечатление, что президент Зеленский хочет заключить сделку, и я также чувствую, что президент Путин хочет заключить сделку", - заверил американский лидер.Трамп также указал, что прошедший разговор с президентом России Владимиром Путиным был "отличным". По его словам, стороны уже прошли "длинный путь" к завершению конфликта, однако впереди также много работы.Он добавил, что ждет не уступок России в контексте урегулирования на Украине, а завершения конфликта.Также Трамп признал, что одной из причин конфликта на Украине стала возможность вступления Киева в НАТО."Они (россияне – ред.) также с самого начала, задолго до президента Путина, говорили, что не могут допустить вступления Украины в НАТО. Они заявляли об этом очень решительно. Я действительно думаю, что это стало причиной начала войны... думаю, что это была одна из причин, один из поводов для начала войны", – сказал Трамп.Также он подчеркнул, что Украина осознавала, что перспектива ее вступления в НАТО была неприемлема для России задолго до начала специальной военной операции.В свою очередь Моди на встрече с президентом США заявил, что "очень рад" инициативе американского лидера, направленной на восстановление мира на Украине."Я очень рад, что президент Трамп предпринял инициативу по восстановлению мира и провел телефонные звонки с президентом (России Владимиром) Путиным и президентом (Валдимиром) Зеленским", - сообщил он.Моди добавил, что Индия в рамках конфликта на Украине придерживается "стороны мира".Подробнее о беседе Путина и Трампа - в материале Павла Котова Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, россия, китай, владимир путин, владимир зеленский, нато