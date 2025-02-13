Потасовка в Раде. Сторонники Порошенко заблокировали трибуну - 13.02.2025 Украина.ру
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Потасовка в Раде. Сторонники Порошенко заблокировали трибуну
Потасовка в Раде. Сторонники Порошенко заблокировали трибуну - 13.02.2025 Украина.ру
Потасовка в Раде. Сторонники Порошенко заблокировали трибуну
Заседание Верховной Рады Украины 13 февраля не состоялось из-за блокировки трибуны сторонниками бывшего президента, главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко, передает РБК-Украина
2025-02-13T12:15
2025-02-13T12:16
новости
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петр порошенко
владимир зеленский
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"Рада начала свою работу с потасовки, а затем закрыла заседание. Депутаты от "Европейской солидарности" заблокировали трибуну Верховной рады под возгласы: "Позор". Произошла потасовка. События произошли на фоне новостей о том, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко", - говорится в материале.Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене.Экс-президент назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого считает Владимира Зеленского.Подробнее - в материале Егора Леева Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля на сайте Украина.ру.
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новости, украина, петр порошенко, владимир зеленский, дональд трамп, рада, верховная рада, снбо
Новости, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рада, Верховная Рада, СНБО

Потасовка в Раде. Сторонники Порошенко заблокировали трибуну

12:15 13.02.2025 (обновлено: 12:16 13.02.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Заседание Верховной Рады Украины 13 февраля не состоялось из-за блокировки трибуны сторонниками бывшего президента, главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко, передает РБК-Украина
"Рада начала свою работу с потасовки, а затем закрыла заседание. Депутаты от "Европейской солидарности" заблокировали трибуну Верховной рады под возгласы: "Позор". Произошла потасовка. События произошли на фоне новостей о том, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко", - говорится в материале.
Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене.
Экс-президент назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого считает Владимира Зеленского.
Подробнее - в материале Егора Леева Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийДональд ТрампРадаВерховная РадаСНБО
 
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Заголовок открываемого материала
13:00Европа встревожена, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 февраля
12:51"Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала
12:31Что даст мобилизация 18-летних и какие провокации могут устроить для срыва переговоров – Килинкаров
12:24Франция считает, что Трамп и Путин "делают много шума", и требует участия в переговорах по Украине
12:20Кришнаитка, подполковник-пацифист и сторонница абортов: зачем Трампу Талси Габбард
12:15Потасовка в Раде. Сторонники Порошенко заблокировали трибуну
12:15Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога
12:06СК РФ заочно обвинил бывших генпрокурора и председателя Госпогранслужбы Украины
11:36Порошенко могут задержать по обвинению в госизмене — СМИ
11:27США и весь мир заинтересованы в мире на Украине - глава Пентагона
11:08Киев просит США разрешить закупки американского оружия за счет активов РФ - Bloomberg
10:51"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по Украине
10:33ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины
10:19"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа
09:57ВСУ обстреляли российскую колонну, шедшую на встречу с МАГАТЭ
09:50Президент Венесуэлы выразил надежду на развитие многополярности в мире после разговора Путина и Трампа
09:41Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT
09:28Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
09:20Китайские чиновники предложили Штатам провести саммит лидеров РФ и США - Wall Street Journal
08:54Военнослужащих ВСУ возмутили условия нового контракта для молодежи — СМИ
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