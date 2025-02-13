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Потасовка в Раде. Сторонники Порошенко заблокировали трибуну

Потасовка в Раде. Сторонники Порошенко заблокировали трибуну - 13.02.2025 Украина.ру

Потасовка в Раде. Сторонники Порошенко заблокировали трибуну

Заседание Верховной Рады Украины 13 февраля не состоялось из-за блокировки трибуны сторонниками бывшего президента, главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко, передает РБК-Украина

2025-02-13T12:15

2025-02-13T12:15

2025-02-13T12:16

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"Рада начала свою работу с потасовки, а затем закрыла заседание. Депутаты от "Европейской солидарности" заблокировали трибуну Верховной рады под возгласы: "Позор". Произошла потасовка. События произошли на фоне новостей о том, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко", - говорится в материале.Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене.Экс-президент назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого считает Владимира Зеленского.Подробнее - в материале Егора Леева Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля на сайте Украина.ру.

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новости, украина, петр порошенко, владимир зеленский, дональд трамп, рада, верховная рада, снбо