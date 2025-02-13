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ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины

ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины - 13.02.2025 Украина.ру

ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины

Задержанный житель Новороссийска собирал для спецслужб Украины сведения о военном объекте и критической инфраструктуре, в отношении него возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщило УФСБ России по Краснодарскому краю.

2025-02-13T10:33

2025-02-13T10:33

2025-02-13T10:33

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"УФСБ России по Краснодарскому краю в Новороссийске пресечена противоправная деятельность гражданина России 1979 года рождения, причастного к государственной измене, участию и финансированию деятельности проукраинской экстремистской и террористической организации", - сказано в официальном сообщении.Правоохранители выяснили, что задержанный вступил в состав запрещенной на территории России организации, подконтрольной спецслужбам Украины. В её интересах он осуществлял сбор и передачу денег, а также информации о функционировании военного объекта и критической инфраструктуры на территории Краснодарского края."В ходе предварительного следствия, несмотря на использование противником беспрецедентных мер конспирации, была установлена и пресечена схема получения и отработки заданий, используемая главным управлением разведки Украины. Также установлен замаскированный канал финансирования террористических организаций, находящихся на территории Украины", - сообщила официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю Илонна Писарева.В отношении задержанного возбуждены и расследуются уголовные дела ряду статей УК РФ. Среди них - госизмена, участие в деятельности экстремистской организации, финансирование экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности.Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля

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