ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины - 13.02.2025 Украина.ру
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ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины
ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины - 13.02.2025 Украина.ру
ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины
Задержанный житель Новороссийска собирал для спецслужб Украины сведения о военном объекте и критической инфраструктуре, в отношении него возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщило УФСБ России по Краснодарскому краю.
2025-02-13T10:33
2025-02-13T10:33
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"УФСБ России по Краснодарскому краю в Новороссийске пресечена противоправная деятельность гражданина России 1979 года рождения, причастного к государственной измене, участию и финансированию деятельности проукраинской экстремистской и террористической организации", - сказано в официальном сообщении.Правоохранители выяснили, что задержанный вступил в состав запрещенной на территории России организации, подконтрольной спецслужбам Украины. В её интересах он осуществлял сбор и передачу денег, а также информации о функционировании военного объекта и критической инфраструктуры на территории Краснодарского края."В ходе предварительного следствия, несмотря на использование противником беспрецедентных мер конспирации, была установлена и пресечена схема получения и отработки заданий, используемая главным управлением разведки Украины. Также установлен замаскированный канал финансирования террористических организаций, находящихся на территории Украины", - сообщила официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю Илонна Писарева.В отношении задержанного возбуждены и расследуются уголовные дела ряду статей УК РФ. Среди них - госизмена, участие в деятельности экстремистской организации, финансирование экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности.Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
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новости, россия, украина, краснодарский край, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, фсб, гур моу, главное управление разведки украины (гур), терроризм, экстремизм, сво, шпионаж, госизмена, криминал
Новости, Россия, Украина, краснодарский край, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ФСБ, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), терроризм, экстремизм, СВО, шпионаж, госизмена, криминал

ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины

10:33 13.02.2025
 
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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Задержанный житель Новороссийска собирал для спецслужб Украины сведения о военном объекте и критической инфраструктуре, в отношении него возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщило УФСБ России по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю в Новороссийске пресечена противоправная деятельность гражданина России 1979 года рождения, причастного к государственной измене, участию и финансированию деятельности проукраинской экстремистской и террористической организации", - сказано в официальном сообщении.
Правоохранители выяснили, что задержанный вступил в состав запрещенной на территории России организации, подконтрольной спецслужбам Украины. В её интересах он осуществлял сбор и передачу денег, а также информации о функционировании военного объекта и критической инфраструктуры на территории Краснодарского края.
"В ходе предварительного следствия, несмотря на использование противником беспрецедентных мер конспирации, была установлена и пресечена схема получения и отработки заданий, используемая главным управлением разведки Украины. Также установлен замаскированный канал финансирования террористических организаций, находящихся на территории Украины", - сообщила официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю Илонна Писарева.
Вчера, 14:19
СБУ заявила, что глава её Антитеррористического центра был агентом ФСБШтаб Антитеррористического центра СБУ возглавлял агент российской ФСБ, его задержал утром 12 февраля лично глава украинской спецслужбы Василий Малюк. Об этом 12 февраля сообщила СБУ.
В отношении задержанного возбуждены и расследуются уголовные дела ряду статей УК РФ. Среди них - госизмена, участие в деятельности экстремистской организации, финансирование экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности.
Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
 
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