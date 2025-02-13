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ЕС признал преимущество ВС РФ в живой силе и эффективность оборонпрома России - Bloomberg

ЕС признал преимущество ВС РФ в живой силе и эффективность оборонпрома России - Bloomberg - 13.02.2025 Украина.ру

ЕС признал преимущество ВС РФ в живой силе и эффективность оборонпрома России - Bloomberg

В Евросоюзе признали преимущество российских вооруженных сил над армиями стран блока, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника

2025-02-13T08:27

2025-02-13T08:27

2025-02-13T08:27

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"У России значительное преимущество в живой силе над Европой, а ее военная экономика может производить снаряды и другое военное оборудование в темпах, превышающих потребности армии на линии фронта на Украине", - говорится в материале.В то же время члены ЕС спорят, следует ли им ограничить закупки оружия и боеприпасов европейскими поставщиками, которые не будут готовы поставлять некоторые вооружения в течение многих лет, вместо того, чтобы работать с британцами и американцами в этом вопросе. А другие считают, что блоку следует инвестировать в дороги, а не в артиллерию, добавляет агентство.Подробнее о преимуществах РФ - в материале Глава Пентагона признал преимущества ВС РФ на Украине на сайте Украина.ру.

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