Страны Европы потребовали места за столом переговоров по Украине после беседы Трампа и Путина - 13.02.2025 Украина.ру
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Страны Европы потребовали места за столом переговоров по Украине после беседы Трампа и Путина
Страны Европы потребовали места за столом переговоров по Украине после беседы Трампа и Путина - 13.02.2025 Украина.ру
Страны Европы потребовали места за столом переговоров по Украине после беседы Трампа и Путина
Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии
2025-02-13T07:55
2025-02-13T07:45
новости
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владимир зеленский
еврокомиссия
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"Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине - необходимое условие прочной трансатлантической безопасности", - сказано в заявлении.В свою очередь Bloomberg со ссылкой на двух европейских чиновников написало, что ключевых союзников США в Европе предварительно не уведомили о разговоре Трампа и Путина.В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.Подробнее о позициях Вашингтона, Киева и Москвы - в материале Павла Котова А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим Путин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, германия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, еврокомиссия
Новости, Украина, Европа, Германия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Еврокомиссия

Страны Европы потребовали места за столом переговоров по Украине после беседы Трампа и Путина

07:55 13.02.2025
 
© Фото : скриншот с видео "8 Channel"флаг ес
флаг ес - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : скриншот с видео "8 Channel"
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Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии
"Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине - необходимое условие прочной трансатлантической безопасности", - сказано в заявлении.
В свою очередь Bloomberg со ссылкой на двух европейских чиновников написало, что ключевых союзников США в Европе предварительно не уведомили о разговоре Трампа и Путина.
"Европейские чиновники были ошеломлены разговором Трампа с Путиным - значительным дипломатическим шагом, о котором ключевых союзников не уведомили", - передает агентство.
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
Подробнее о позициях Вашингтона, Киева и Москвы - в материале Павла Котова А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим Путин на сайте Украина.ру.
 
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