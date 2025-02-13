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Страны Европы потребовали места за столом переговоров по Украине после беседы Трампа и Путина

Страны Европы потребовали места за столом переговоров по Украине после беседы Трампа и Путина - 13.02.2025 Украина.ру

Страны Европы потребовали места за столом переговоров по Украине после беседы Трампа и Путина

Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии

2025-02-13T07:55

2025-02-13T07:55

2025-02-13T07:45

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"Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине - необходимое условие прочной трансатлантической безопасности", - сказано в заявлении.В свою очередь Bloomberg со ссылкой на двух европейских чиновников написало, что ключевых союзников США в Европе предварительно не уведомили о разговоре Трампа и Путина.В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.Подробнее о позициях Вашингтона, Киева и Москвы - в материале Павла Котова А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим Путин на сайте Украина.ру.

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новости, украина, европа, германия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, еврокомиссия