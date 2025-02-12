https://ukraina.ru/20250212/1061018211.html
Лавров высказался о встрече Путина с Трампом
Лавров высказался о встрече Путина с Трампом - 12.02.2025 Украина.ру
Лавров высказался о встрече Путина с Трампом
Решение о контактах президентов России и США будет принято ими. Об этом 12 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-02-12T13:54
2025-02-12T13:54
2025-02-12T14:06
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Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил свою готовность лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. В свою очередь пресс-служба Кремля заявила о готовности к переговорам.Глава российской дипломатии в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом сообщил журналистам, что президенты России и США сами определят ключевые вопросы личной встречи. по словам Лаврова, журналистов об этом известят позже. Он также сообщил, что в Москве обеспокоены теми драматическими событиями, которые происходят сейчас в Судане и желают вместе с другими государствами содействовать нормализации ситуации в этой африканской стране.Больше новостей представлено в обзоре Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
https://ukraina.ru/20250212/1061016988.html
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Лавров высказался о встрече Путина с Трампом
13:54 12.02.2025 (обновлено: 14:06 12.02.2025)
Решение о контактах президентов России и США будет принято ими. Об этом 12 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.