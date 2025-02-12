Лавров высказался о встрече Путина с Трампом - 12.02.2025 Украина.ру
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Лавров высказался о встрече Путина с Трампом
Лавров высказался о встрече Путина с Трампом - 12.02.2025 Украина.ру
Лавров высказался о встрече Путина с Трампом
Решение о контактах президентов России и США будет принято ими. Об этом 12 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-02-12T13:54
2025-02-12T14:06
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Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил свою готовность лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. В свою очередь пресс-служба Кремля заявила о готовности к переговорам.Глава российской дипломатии в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом сообщил журналистам, что президенты России и США сами определят ключевые вопросы личной встречи. по словам Лаврова, журналистов об этом известят позже. Он также сообщил, что в Москве обеспокоены теми драматическими событиями, которые происходят сейчас в Судане и желают вместе с другими государствами содействовать нормализации ситуации в этой африканской стране.Больше новостей представлено в обзоре Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
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новости, россия, сша, судан, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, переговоры, сво, мид рф, дипломатия, международные отношения, международная политика, африка, украина
Новости, Россия, США, Судан, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, СВО, МИД РФ, дипломатия, международные отношения, Международная политика, Африка, Украина

Лавров высказался о встрече Путина с Трампом

13:54 12.02.2025 (обновлено: 14:06 12.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Решение о контактах президентов России и США будет принято ими. Об этом 12 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил свою готовность лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. В свою очередь пресс-служба Кремля заявила о готовности к переговорам.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Боливии Э. Моралесом - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
13:36
Россия открыта для мирных переговоров - ПесковРоссия и её президент открыты для мирных переговоров, российская позиция в мире известна. Об этом 12 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава российской дипломатии в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом сообщил журналистам, что президенты России и США сами определят ключевые вопросы личной встречи. по словам Лаврова, журналистов об этом известят позже.
"Решать будут непосредственно президенты. Я не сомневаюсь, что соответствующая информация будет предоставлена", - сказал Лавров.
Он также сообщил, что в Москве обеспокоены теми драматическими событиями, которые происходят сейчас в Судане и желают вместе с другими государствами содействовать нормализации ситуации в этой африканской стране.
Больше новостей представлено в обзоре Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
 
НовостиРоссияСШАСуданСергей ЛавровВладимир ПутинДональд ТрамппереговорыСВОМИД РФдипломатиямеждународные отношенияМеждународная политикаАфрикаУкраина
 
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