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"Пушечное мясо": Захарову возмутил проект Киева по набору молодежи в ВСУ
"Пушечное мясо": Захарову возмутил проект Киева по набору молодежи в ВСУ - 12.02.2025 Украина.ру
"Пушечное мясо": Захарову возмутил проект Киева по набору молодежи в ВСУ
Проект Киева по набору молодежи в Вооруженные силы Украины (ВСУ) является уничтожением украинского народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
2025-02-12T09:21
2025-02-12T09:21
2025-02-12T09:21
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вооруженные силы украины
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"Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет… Это не приглашение к профессиональному обучению, это не люди, которых будут тренировать, обучать, оснащать. Это пушечное мясо. Это чудовищная, абсолютно ничем не прикрытая попытка взяться еще за одну возрастную группу", - сказала Захарова.По ее мнению, на Украине молодежь всегда рассматривали в качестве резервной силы. Захарова отметила, что одной из конкретных задач, поставленных спонсорами Зеленского, является уничтожение украинского народа, а сам проект станет "билетом в один конец" для молодых украинцев.Министерство обороны Украины запустило проект по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В начале недели Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в ВСУ, предложив особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов.Подробнее - в материале Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума, мария захарова
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума, Мария Захарова
"Пушечное мясо": Захарову возмутил проект Киева по набору молодежи в ВСУ
Проект Киева по набору молодежи в Вооруженные силы Украины (ВСУ) является уничтожением украинского народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
"Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет… Это не приглашение к профессиональному обучению, это не люди, которых будут тренировать, обучать, оснащать. Это пушечное мясо. Это чудовищная, абсолютно ничем не прикрытая попытка взяться еще за одну возрастную группу", - сказала Захарова.
По ее мнению, на Украине
молодежь всегда рассматривали в качестве резервной силы.
Захарова отметила, что одной из конкретных задач, поставленных спонсорами Зеленского
, является уничтожение украинского народа, а сам проект станет "билетом в один конец" для молодых украинцев.
Министерство обороны Украины запустило проект по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
В начале недели Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в ВСУ, предложив особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов.