"Пушечное мясо": Захарову возмутил проект Киева по набору молодежи в ВСУ - 12.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250212/1061004941.html
"Пушечное мясо": Захарову возмутил проект Киева по набору молодежи в ВСУ
"Пушечное мясо": Захарову возмутил проект Киева по набору молодежи в ВСУ - 12.02.2025 Украина.ру
"Пушечное мясо": Захарову возмутил проект Киева по набору молодежи в ВСУ
Проект Киева по набору молодежи в Вооруженные силы Украины (ВСУ) является уничтожением украинского народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
2025-02-12T09:21
2025-02-12T09:21
новости
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
госдума
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060945990_0:30:3096:1772_1920x0_80_0_0_d7ce4cd9f7eb24574af3ba14fc697e61.jpg
"Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет… Это не приглашение к профессиональному обучению, это не люди, которых будут тренировать, обучать, оснащать. Это пушечное мясо. Это чудовищная, абсолютно ничем не прикрытая попытка взяться еще за одну возрастную группу", - сказала Захарова.По ее мнению, на Украине молодежь всегда рассматривали в качестве резервной силы. Захарова отметила, что одной из конкретных задач, поставленных спонсорами Зеленского, является уничтожение украинского народа, а сам проект станет "билетом в один конец" для молодых украинцев.Министерство обороны Украины запустило проект по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В начале недели Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в ВСУ, предложив особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов.Подробнее - в материале Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060945990_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_914bec293a1d2f5a8d1fe754580d60ca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума, мария захарова
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума, Мария Захарова

"Пушечное мясо": Захарову возмутил проект Киева по набору молодежи в ВСУ

09:21 12.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Проект Киева по набору молодежи в Вооруженные силы Украины (ВСУ) является уничтожением украинского народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
"Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет… Это не приглашение к профессиональному обучению, это не люди, которых будут тренировать, обучать, оснащать. Это пушечное мясо. Это чудовищная, абсолютно ничем не прикрытая попытка взяться еще за одну возрастную группу", - сказала Захарова.
По ее мнению, на Украине молодежь всегда рассматривали в качестве резервной силы.
Захарова отметила, что одной из конкретных задач, поставленных спонсорами Зеленского, является уничтожение украинского народа, а сам проект станет "билетом в один конец" для молодых украинцев.
Министерство обороны Украины запустило проект по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
В начале недели Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в ВСУ, предложив особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов.
Подробнее - в материале Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГосдумаМария Захарова
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38Эдуард Лозанский: Меня назвали "путинским пропагандистом" за правду о кризисе между США и РФ
13:36Россия открыта для мирных переговоров - Песков
13:24"Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ
13:11"Начнется настоящий ад". Сделка о мире в Газе оказалась под серьезной угрозой
13:08Шойгу высказался о нововведениях Трампа
13:04Командир отделения "Кувалда": Противник отбивается до последнего, но командованию ВСУ плевать на своих
13:01Госсекретарь США не видит конца СВО
13:00Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
12:58Дубинский сказал, когда Зеленский "исчезнет"
12:47После масштабного удара по Киеву: Медведев объяснил Зеленскому, что такое "мир через силу"
12:33"Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС
12:27Илон Маск: НАТО нуждается в пересмотре
12:06Как Россия воспользуется падением Дзержинска и что может добить ВСУ уже к лету — майор Рамм
11:58"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой
11:49Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции
11:49Захарова рассказала о создании антироссийского плацдарма на Украине
11:44Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"
11:32Требуют полной легализации ЛГБТ* на Украине: ВСУ пополнились радужными наемниками
11:17Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - Рубио
11:17Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет
Лента новостейМолния