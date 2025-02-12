https://ukraina.ru/20250212/1061009989.html

Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет

Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет - 12.02.2025 Украина.ру

Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский "обрадовался" новости о возможности призыва 18-летних граждан и предложил кандидатуры на выбор. В его список в числе прочих попал и сын экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом в своем Телеграм-канале 12 февраля написал сам Дубинский

2025-02-12T11:17

2025-02-12T11:17

2025-02-12T13:19

новости

украина

петр порошенко

александр дубинский

вооруженные силы украины

всу

мобилизация

контракт

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1e/1060695861_0:74:1106:696_1920x0_80_0_0_cc26b4e303aa4c0459a792474eaf7844.png

Таким сообщением депутат отреагировал на анонсированное минобороны Украины начало подписания контрактов с гражданами в возрасте от 18 до 25 лет.Он также добавил, что теперь у детей высокопоставленных украинских чиновников появилась возможность "показать, как Родину любить".Минобороны Украины объявило о начале набора в ВСУ контрактников в возрасте от 18 лет накануне. Молодым гражданам предлагают контракт на миллион гривен со льготами, среди которых есть медобеспечение, ипотека под ноль процентов, квоты на обучение и право выезда за границу после одного года службы.Сегодня, 12 февраля, в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное решение Киева является уничтожением украинского народа. "Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет… Это не приглашение к профессиональному обучению, это не люди, которых будут тренировать, обучать, оснащать. Это пушечное мясо. Это чудовищная, абсолютно ничем не прикрытая попытка взяться еще за одну возрастную группу", — считает Захарова. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Петр Порошенко откупил своего сына от армии, а теперь "прячет" в Лондоне. Подробности в публикации "Папка из армии отпросил": Порошенко оплатил штраф сына, сбежавшего от окопов в ЛондонА о достижениях российских подразделений в Курской области — в материале ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области

https://ukraina.ru/20250212/1061004941.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, петр порошенко, александр дубинский, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, контракт, верховная рада