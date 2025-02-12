Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет - 12.02.2025 Украина.ру
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Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет
Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет - 12.02.2025 Украина.ру
Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский "обрадовался" новости о возможности призыва 18-летних граждан и предложил кандидатуры на выбор. В его список в числе прочих попал и сын экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом в своем Телеграм-канале 12 февраля написал сам Дубинский
2025-02-12T11:17
2025-02-12T13:19
новости
украина
петр порошенко
александр дубинский
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
контракт
верховная рада
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Таким сообщением депутат отреагировал на анонсированное минобороны Украины начало подписания контрактов с гражданами в возрасте от 18 до 25 лет.Он также добавил, что теперь у детей высокопоставленных украинских чиновников появилась возможность "показать, как Родину любить".Минобороны Украины объявило о начале набора в ВСУ контрактников в возрасте от 18 лет накануне. Молодым гражданам предлагают контракт на миллион гривен со льготами, среди которых есть медобеспечение, ипотека под ноль процентов, квоты на обучение и право выезда за границу после одного года службы.Сегодня, 12 февраля, в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное решение Киева является уничтожением украинского народа. "Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет… Это не приглашение к профессиональному обучению, это не люди, которых будут тренировать, обучать, оснащать. Это пушечное мясо. Это чудовищная, абсолютно ничем не прикрытая попытка взяться еще за одну возрастную группу", — считает Захарова. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Петр Порошенко откупил своего сына от армии, а теперь "прячет" в Лондоне. Подробности в публикации "Папка из армии отпросил": Порошенко оплатил штраф сына, сбежавшего от окопов в ЛондонА о достижениях российских подразделений в Курской области — в материале ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области
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новости, украина, петр порошенко, александр дубинский, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, контракт, верховная рада
Новости, Украина, Петр Порошенко, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, контракт, Верховная Рада

Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет

11:17 12.02.2025 (обновлено: 13:19 12.02.2025)
 
Фото: Алексей Порошенко
Фото: Алексей Порошенко
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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский "обрадовался" новости о возможности призыва 18-летних граждан и предложил кандидатуры на выбор. В его список в числе прочих попал и сын экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом в своем Телеграм-канале 12 февраля написал сам Дубинский
Таким сообщением депутат отреагировал на анонсированное минобороны Украины начало подписания контрактов с гражданами в возрасте от 18 до 25 лет.
"Теперь его могут подписать сыновья Порошенко, [генпрокурора Андрея] Костина и [директора Госбюро расследований Украины Алексея] Сухачева — все призывного возраста", — отметил Дубинский.
Он также добавил, что теперь у детей высокопоставленных украинских чиновников появилась возможность "показать, как Родину любить".
Минобороны Украины объявило о начале набора в ВСУ контрактников в возрасте от 18 лет накануне. Молодым гражданам предлагают контракт на миллион гривен со льготами, среди которых есть медобеспечение, ипотека под ноль процентов, квоты на обучение и право выезда за границу после одного года службы.
Сегодня, 12 февраля, в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное решение Киева является уничтожением украинского народа.
"Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет… Это не приглашение к профессиональному обучению, это не люди, которых будут тренировать, обучать, оснащать. Это пушечное мясо. Это чудовищная, абсолютно ничем не прикрытая попытка взяться еще за одну возрастную группу", — считает Захарова.
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
09:21
"Пушечное мясо": Захарову возмутил проект Киева по набору молодежи в ВСУПроект Киева по набору молодежи в Вооруженные силы Украины (ВСУ) является уничтожением украинского народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Петр Порошенко откупил своего сына от армии, а теперь "прячет" в Лондоне. Подробности в публикации "Папка из армии отпросил": Порошенко оплатил штраф сына, сбежавшего от окопов в Лондон
А о достижениях российских подразделений в Курской области — в материале ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области
 
НовостиУкраинаПетр ПорошенкоАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВСУмобилизацияконтрактВерховная Рада
 
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