На плечах отступающего врага: ветеран о том, смогут ли ВС РФ собрать ударный кулак и зайти в Суджу
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат"
Украина бросает под Курск стратегические резервы, чтобы не потерять этот козырь. На плечах отступающего противника прямо сейчас можно заскочить в Суджу. Но это должен быть очень массированный удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Эксперт отметил, что в Донбассе тоже идут упорные бои, но противник понимает, что рано или поздно он потеряет эту территорию А вот Курскую область Киев точно терять не хочет, потому что для него — это предмет торга и ставки здесь на порядок выше, добавил он.
По мнению ветерана, ВС РФ и дальше будут стараться нарезать оккупированную территорию и окружать по частям ВСУ, эта тактика хорошо себя показала.
"Если мотоцикл едет, зачем его ремонтировать? Мы планомерно и методично выдавливаем врага. Несмотря на то, что Украина "поубивала" хуситов, северокорейцев и всех, кого мы [якобы] привели в Курскую область", — иронично отметил Кутырь.
Эксперт считает, что сейчас на плечах отступающего противника есть возможность заскочить в Суджу. Но это должен быть очень массированный удар. "Если бы мы могли его нанести, мы бы уже нанесли", указал он.
К сожалению, из-за новых технических возможностей разведки собрать такой ударный кулак нельзя, все быстро выявляется, констатировал Кутырь.
"Мы жжем колонны ВСУ, противник поражает наши колонны. Каких-то видов вооружений больше у нас, каких-то – у них. Это все шахматы. Надо просчитывать каждый свой ход", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
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