На плечах отступающего врага: ветеран о том, смогут ли ВС РФ собрать ударный кулак и зайти в Суджу - 12.02.2025 Украина.ру
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На плечах отступающего врага: ветеран о том, смогут ли ВС РФ собрать ударный кулак и зайти в Суджу
На плечах отступающего врага: ветеран о том, смогут ли ВС РФ собрать ударный кулак и зайти в Суджу - 12.02.2025 Украина.ру
На плечах отступающего врага: ветеран о том, смогут ли ВС РФ собрать ударный кулак и зайти в Суджу
Украина бросает под Курск стратегические резервы, чтобы не потерять этот козырь. На плечах отступающего противника прямо сейчас можно заскочить в Суджу. Но это должен быть очень массированный удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-02-12T04:00
2025-02-12T04:00
новости
россия
курская область
суджа
всу
вс рф
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наступление
сво
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Эксперт отметил, что в Донбассе тоже идут упорные бои, но противник понимает, что рано или поздно он потеряет эту территорию А вот Курскую область Киев точно терять не хочет, потому что для него — это предмет торга и ставки здесь на порядок выше, добавил он.По мнению ветерана, ВС РФ и дальше будут стараться нарезать оккупированную территорию и окружать по частям ВСУ, эта тактика хорошо себя показала.Эксперт считает, что сейчас на плечах отступающего противника есть возможность заскочить в Суджу. Но это должен быть очень массированный удар. "Если бы мы могли его нанести, мы бы уже нанесли", указал он.К сожалению, из-за новых технических возможностей разведки собрать такой ударный кулак нельзя, все быстро выявляется, констатировал Кутырь."Мы жжем колонны ВСУ, противник поражает наши колонны. Каких-то видов вооружений больше у нас, каких-то – у них. Это все шахматы. Надо просчитывать каждый свой ход", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, суджа, всу, вс рф, потери всу, наступление, сво, спецоперация, резервы
Новости, Россия, Курская область, Суджа, ВСУ, ВС РФ, потери ВСУ, наступление, СВО, Спецоперация, резервы

На плечах отступающего врага: ветеран о том, смогут ли ВС РФ собрать ударный кулак и зайти в Суджу

04:00 12.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат"
Работа сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украина бросает под Курск стратегические резервы, чтобы не потерять этот козырь. На плечах отступающего противника прямо сейчас можно заскочить в Суджу. Но это должен быть очень массированный удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Эксперт отметил, что в Донбассе тоже идут упорные бои, но противник понимает, что рано или поздно он потеряет эту территорию А вот Курскую область Киев точно терять не хочет, потому что для него — это предмет торга и ставки здесь на порядок выше, добавил он.
По мнению ветерана, ВС РФ и дальше будут стараться нарезать оккупированную территорию и окружать по частям ВСУ, эта тактика хорошо себя показала.

"Если мотоцикл едет, зачем его ремонтировать? Мы планомерно и методично выдавливаем врага. Несмотря на то, что Украина "поубивала" хуситов, северокорейцев и всех, кого мы [якобы] привели в Курскую область", — иронично отметил Кутырь.

Эксперт считает, что сейчас на плечах отступающего противника есть возможность заскочить в Суджу. Но это должен быть очень массированный удар. "Если бы мы могли его нанести, мы бы уже нанесли", указал он.
К сожалению, из-за новых технических возможностей разведки собрать такой ударный кулак нельзя, все быстро выявляется, констатировал Кутырь.
"Мы жжем колонны ВСУ, противник поражает наши колонны. Каких-то видов вооружений больше у нас, каких-то – у них. Это все шахматы. Надо просчитывать каждый свой ход", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
10 февраля, 18:48
Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и ДзержинскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
 
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