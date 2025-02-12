https://ukraina.ru/20250212/1060985546.html

На плечах отступающего врага: ветеран о том, смогут ли ВС РФ собрать ударный кулак и зайти в Суджу

На плечах отступающего врага: ветеран о том, смогут ли ВС РФ собрать ударный кулак и зайти в Суджу - 12.02.2025 Украина.ру

На плечах отступающего врага: ветеран о том, смогут ли ВС РФ собрать ударный кулак и зайти в Суджу

Украина бросает под Курск стратегические резервы, чтобы не потерять этот козырь. На плечах отступающего противника прямо сейчас можно заскочить в Суджу. Но это должен быть очень массированный удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-02-12T04:00

2025-02-12T04:00

2025-02-12T04:00

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Эксперт отметил, что в Донбассе тоже идут упорные бои, но противник понимает, что рано или поздно он потеряет эту территорию А вот Курскую область Киев точно терять не хочет, потому что для него — это предмет торга и ставки здесь на порядок выше, добавил он.По мнению ветерана, ВС РФ и дальше будут стараться нарезать оккупированную территорию и окружать по частям ВСУ, эта тактика хорошо себя показала.Эксперт считает, что сейчас на плечах отступающего противника есть возможность заскочить в Суджу. Но это должен быть очень массированный удар. "Если бы мы могли его нанести, мы бы уже нанесли", указал он.К сожалению, из-за новых технических возможностей разведки собрать такой ударный кулак нельзя, все быстро выявляется, констатировал Кутырь."Мы жжем колонны ВСУ, противник поражает наши колонны. Каких-то видов вооружений больше у нас, каких-то – у них. Это все шахматы. Надо просчитывать каждый свой ход", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060970529.html

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