https://ukraina.ru/20250211/1060985387.html

Хлынут потоки психически больных боевиков ВСУ: польский врач рассказал, что ждет Варшаву после СВО

Хлынут потоки психически больных боевиков ВСУ: польский врач рассказал, что ждет Варшаву после СВО - 11.02.2025 Украина.ру

Хлынут потоки психически больных боевиков ВСУ: польский врач рассказал, что ждет Варшаву после СВО

Польше стоит подготовится к тому, что после завершения СВО, на ее территорию хлынет огромное количество психически больных боевиков ВСУ, которые принесут с собой большие проблемы для общества. Об этом в интервью Wirtualna Polska заявил военный психиатр Радослав Творус

2025-02-11T13:35

2025-02-11T13:35

2025-02-11T13:35

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Он добавил, что одними только психическими проблемами дело не обойдется, "боевые действия усилят и проявят" огромное количество других диагнозов, например, диабет, гипертонию, неврологические заболевания.И этот "багаж", резюмировал врач, наложит отпечаток не только на польское общество, но и на весь Евросоюз.Тем временем Варшава активно сворачивает программы поддержки украинских беженцев. Мотивацию местной власти ранее сформулировал глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав правительства стран ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы они вынуждены были возвращаться домой и решать тем самым проблемы мобилизации."Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал тогда Сикорский.Чуть позже премьер-министр страны Дональд Туск объявил, что Польша ни за что не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов. Он пообещал, что в ближайшее время разработает миграционную стратегию своей страны, куда однозначно будет входить приостановка предоставления убежища приезжим."Усиливая границу, даже если я буду получать по голове, я буду абсолютно твердым. Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности. Никто меня не заставит и не убедит. <...> Мы хорошо знаем, как это право на убежище используется часто вопреки сути права на убежище. <...> Если в Польшу кто-то хочет приехать навсегда, надолго, учиться, жить здесь, то он должен уважать наши стандарты, польские обычаи, должен хотеть интегрироваться", - резюмировал Туск.О том, какими бывают украинские военные, и какую роль в их жизни играют алкоголь и психоактивные вещества - в материале Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ.

https://ukraina.ru/20241003/1057859790.html

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новости, варшава, польша, сикорский, вооруженные силы украины, ес, мид, всу, украина, психиатрия