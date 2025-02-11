Хлынут потоки психически больных боевиков ВСУ: польский врач рассказал, что ждет Варшаву после СВО - 11.02.2025 Украина.ру
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Хлынут потоки психически больных боевиков ВСУ: польский врач рассказал, что ждет Варшаву после СВО
Хлынут потоки психически больных боевиков ВСУ: польский врач рассказал, что ждет Варшаву после СВО - 11.02.2025 Украина.ру
Хлынут потоки психически больных боевиков ВСУ: польский врач рассказал, что ждет Варшаву после СВО
Польше стоит подготовится к тому, что после завершения СВО, на ее территорию хлынет огромное количество психически больных боевиков ВСУ, которые принесут с собой большие проблемы для общества. Об этом в интервью Wirtualna Polska заявил военный психиатр Радослав Творус
2025-02-11T13:35
2025-02-11T13:35
новости
варшава
польша
сикорский
вооруженные силы украины
ес
мид
всу
украина
психиатрия
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Он добавил, что одними только психическими проблемами дело не обойдется, "боевые действия усилят и проявят" огромное количество других диагнозов, например, диабет, гипертонию, неврологические заболевания.И этот "багаж", резюмировал врач, наложит отпечаток не только на польское общество, но и на весь Евросоюз.Тем временем Варшава активно сворачивает программы поддержки украинских беженцев. Мотивацию местной власти ранее сформулировал глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав правительства стран ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы они вынуждены были возвращаться домой и решать тем самым проблемы мобилизации."Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал тогда Сикорский.Чуть позже премьер-министр страны Дональд Туск объявил, что Польша ни за что не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов. Он пообещал, что в ближайшее время разработает миграционную стратегию своей страны, куда однозначно будет входить приостановка предоставления убежища приезжим."Усиливая границу, даже если я буду получать по голове, я буду абсолютно твердым. Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности. Никто меня не заставит и не убедит. &lt;...&gt; Мы хорошо знаем, как это право на убежище используется часто вопреки сути права на убежище. &lt;...&gt; Если в Польшу кто-то хочет приехать навсегда, надолго, учиться, жить здесь, то он должен уважать наши стандарты, польские обычаи, должен хотеть интегрироваться", - резюмировал Туск.О том, какими бывают украинские военные, и какую роль в их жизни играют алкоголь и психоактивные вещества - в материале Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ.
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новости, варшава, польша, сикорский, вооруженные силы украины, ес, мид, всу, украина, психиатрия
Новости, Варшава, Польша, Сикорский, Вооруженные силы Украины, ЕС, МИД, ВСУ, Украина, психиатрия

Хлынут потоки психически больных боевиков ВСУ: польский врач рассказал, что ждет Варшаву после СВО

13:35 11.02.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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Польше стоит подготовится к тому, что после завершения СВО, на ее территорию хлынет огромное количество психически больных боевиков ВСУ, которые принесут с собой большие проблемы для общества. Об этом в интервью Wirtualna Polska заявил военный психиатр Радослав Творус
"Мы должны подготовиться к тому, что после окончания военного конфликта (как и после его начала) в Польшу прибудет много украинцев, испытывающих различные проблемы со здоровьем. Кроме ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство. - Ред.), они могут столкнуться с рядом других проблем: адаптивными сложностями, психозами, депрессивными состояниями, у военных могут развиться различные зависимости. Все это характерно для военных, возвращающихся с фронта домой. Спектр этих расстройств очень широк.", - предупредил специалист.
Он добавил, что одними только психическими проблемами дело не обойдется, "боевые действия усилят и проявят" огромное количество других диагнозов, например, диабет, гипертонию, неврологические заболевания.
"Новая популяция всегда приносит с собой на новую родину свои медицинские проблемы", - сказал Творус.
И этот "багаж", резюмировал врач, наложит отпечаток не только на польское общество, но и на весь Евросоюз.
Тем временем Варшава активно сворачивает программы поддержки украинских беженцев. Мотивацию местной власти ранее сформулировал глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав правительства стран ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы они вынуждены были возвращаться домой и решать тем самым проблемы мобилизации.
"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал тогда Сикорский.
Радослав Сикорский
3 октября 2024, 12:53
Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцевСтраны ЕС должны прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Это поможет их возвращению на Украину и улучшению ситуации с мобилизацией в ВСУ. Такое заявление 3 октября в эфире "Польского радио" сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский
Чуть позже премьер-министр страны Дональд Туск объявил, что Польша ни за что не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов. Он пообещал, что в ближайшее время разработает миграционную стратегию своей страны, куда однозначно будет входить приостановка предоставления убежища приезжим.
"Усиливая границу, даже если я буду получать по голове, я буду абсолютно твердым. Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности. Никто меня не заставит и не убедит. <...> Мы хорошо знаем, как это право на убежище используется часто вопреки сути права на убежище. <...> Если в Польшу кто-то хочет приехать навсегда, надолго, учиться, жить здесь, то он должен уважать наши стандарты, польские обычаи, должен хотеть интегрироваться", - резюмировал Туск.
О том, какими бывают украинские военные, и какую роль в их жизни играют алкоголь и психоактивные вещества - в материале Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ.
 
НовостиВаршаваПольшаСикорскийВооруженные силы УкраиныЕСМИДВСУУкраинапсихиатрия
 
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Заголовок открываемого материала
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13:35Хлынут потоки психически больных боевиков ВСУ: польский врач рассказал, что ждет Варшаву после СВО
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