https://ukraina.ru/20250129/1060652991.html

Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ

Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ - 29.01.2025 Украина.ру

Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ

Украинские командиры борются с проблемой повального пьянства в рядах ВСУ оригинальным способом: разрешая военным употреблять его в неограниченных количествах во время коротких отпусков. Об этом 29 января сообщило издание "Украинская правда"

2025-01-29T13:01

2025-01-29T13:01

2025-01-29T13:01

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Журналисты уточнили, что в случае нарушения режима провинившегося лишают алкоголя вообще.Ранее другое украинское издание - "Страна.ua" - написало со ссылкой на слова командира роты ВСУ, что порядка 70% военных ВСУ выпивают регулярно, но в небольшом количестве. Остальные не могут без него даже проснуться."Мне кажется, по 50 граммов, лишь бы спокойно заснуть, принимают до 70% личного состава [ВСУ]. Но выпивка от выпивки отличается. Один принял, выспался — и утром готов к выполнению любой задачи. А другой без 100 граммов уже и встать не может. Вот с такими как раз проблемы. Потому что они пьют, пока есть что пить, а есть всегда", — заявил собеседник издания Дмитрий.Он также рассказал, что лейтенант-взводный однажды получил ранение в спину "во время боя после того, как перетряхнул вещи личного состава в поисках самогона" и был повален на землю с требованием "успокоиться". Как утверждает издание, была и другая ситуация, когда трое бойцов напились прямо на позиции."Командование поняло это по рации и их пришлось выводить под огнем, а после ставить туда других солдат. Иногда сменщики пьяных бойцов в такой ситуации погибали", — отметила "Страна.ua".Ранее в ВСУ предложили запретить продажу алкоголя в прифронтовых зонах, чтобы военные не могли до него "дотянуться". Тогда вдова одного из ликвидированных главарей "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), глава медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова жаловалась, что пьянство в украинских войсках часто приводит к дракам и дебошам.О том, кто такая Михайлова, и почему она перестала верить в успех ВСУ - в материале Вдова "Да Винчи", призывавшая украинцев идти умирать, обвинила ВСУ в активном перемалывании своих.* Деятельность организации запрещена в РФ.

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новости, россия, вооруженные силы украины, пьянство