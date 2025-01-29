Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ - 29.01.2025 Украина.ру
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Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ
Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ - 29.01.2025 Украина.ру
Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ
Украинские командиры борются с проблемой повального пьянства в рядах ВСУ оригинальным способом: разрешая военным употреблять его в неограниченных количествах во время коротких отпусков. Об этом 29 января сообщило издание "Украинская правда"
2025-01-29T13:01
2025-01-29T13:01
новости
россия
вооруженные силы украины
пьянство
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Журналисты уточнили, что в случае нарушения режима провинившегося лишают алкоголя вообще.Ранее другое украинское издание - "Страна.ua" - написало со ссылкой на слова командира роты ВСУ, что порядка 70% военных ВСУ выпивают регулярно, но в небольшом количестве. Остальные не могут без него даже проснуться."Мне кажется, по 50 граммов, лишь бы спокойно заснуть, принимают до 70% личного состава [ВСУ]. Но выпивка от выпивки отличается. Один принял, выспался — и утром готов к выполнению любой задачи. А другой без 100 граммов уже и встать не может. Вот с такими как раз проблемы. Потому что они пьют, пока есть что пить, а есть всегда", — заявил собеседник издания Дмитрий.Он также рассказал, что лейтенант-взводный однажды получил ранение в спину "во время боя после того, как перетряхнул вещи личного состава в поисках самогона" и был повален на землю с требованием "успокоиться". Как утверждает издание, была и другая ситуация, когда трое бойцов напились прямо на позиции."Командование поняло это по рации и их пришлось выводить под огнем, а после ставить туда других солдат. Иногда сменщики пьяных бойцов в такой ситуации погибали", — отметила "Страна.ua".Ранее в ВСУ предложили запретить продажу алкоголя в прифронтовых зонах, чтобы военные не могли до него "дотянуться". Тогда вдова одного из ликвидированных главарей "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), глава медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова жаловалась, что пьянство в украинских войсках часто приводит к дракам и дебошам.О том, кто такая Михайлова, и почему она перестала верить в успех ВСУ - в материале Вдова "Да Винчи", призывавшая украинцев идти умирать, обвинила ВСУ в активном перемалывании своих.* Деятельность организации запрещена в РФ.
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новости, россия, вооруженные силы украины, пьянство
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, пьянство

Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ

13:01 29.01.2025
 
Фото: e-news, пьяный военнослужащий ВСУ на улицах Николаева
Фото: e-news, пьяный военнослужащий ВСУ на улицах Николаева
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Украинские командиры борются с проблемой повального пьянства в рядах ВСУ оригинальным способом: разрешая военным употреблять его в неограниченных количествах во время коротких отпусков. Об этом 29 января сообщило издание "Украинская правда"
"Командир дает им несколько дней, чтобы они отдохнули и выплеснули негативные эмоции. В это время военные могут делать что угодно, в том числе пьянствовать. Но они обязаны в определенный день вернуться на службу в адекватном состоянии", - говорится в публикации издания.
Журналисты уточнили, что в случае нарушения режима провинившегося лишают алкоголя вообще.
Ранее другое украинское издание - "Страна.ua" - написало со ссылкой на слова командира роты ВСУ, что порядка 70% военных ВСУ выпивают регулярно, но в небольшом количестве. Остальные не могут без него даже проснуться.
"Мне кажется, по 50 граммов, лишь бы спокойно заснуть, принимают до 70% личного состава [ВСУ]. Но выпивка от выпивки отличается. Один принял, выспался — и утром готов к выполнению любой задачи. А другой без 100 граммов уже и встать не может. Вот с такими как раз проблемы. Потому что они пьют, пока есть что пить, а есть всегда", — заявил собеседник издания Дмитрий.
Он также рассказал, что лейтенант-взводный однажды получил ранение в спину "во время боя после того, как перетряхнул вещи личного состава в поисках самогона" и был повален на землю с требованием "успокоиться". Как утверждает издание, была и другая ситуация, когда трое бойцов напились прямо на позиции.
"Командование поняло это по рации и их пришлось выводить под огнем, а после ставить туда других солдат. Иногда сменщики пьяных бойцов в такой ситуации погибали", — отметила "Страна.ua".
Ранее в ВСУ предложили запретить продажу алкоголя в прифронтовых зонах, чтобы военные не могли до него "дотянуться". Тогда вдова одного из ликвидированных главарей "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), глава медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова жаловалась, что пьянство в украинских войсках часто приводит к дракам и дебошам.
О том, кто такая Михайлова, и почему она перестала верить в успех ВСУ - в материале Вдова "Да Винчи", призывавшая украинцев идти умирать, обвинила ВСУ в активном перемалывании своих.
* Деятельность организации запрещена в РФ.
 
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