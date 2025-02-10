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СК России по Нижегородской привлёк к ответственности распространителей идей неонацизма

СК России по Нижегородской привлёк к ответственности распространителей идей неонацизма - 10.02.2025 Украина.ру

СК России по Нижегородской привлёк к ответственности распространителей идей неонацизма

Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту организации экстремистского сообщества, которое изучало и распространяло национал-социалистические экстремистские материалы. Об этом 10 февраля сообщил Следственный комитет России.

2025-02-10T15:29

2025-02-10T15:29

2025-02-10T15:29

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СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем). Задержаны организатор и один из участников сообщества. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу."По версии следствия, в период с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года группа лиц, являющихся приверженцами националистических взглядов, создали на территории города Нижнего Новгорода экстремистское сообщество с целью подготовки и совершения преступлений. Кроме того, участники преступной группы осуществляли совместную деятельность, проводя акции, обсуждая насильственные действия в отношении различных групп населения, изучая и распространяя национал-социалистические экстремистские материалы", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что следователями изъята нацистская и националистическая атрибутика, литература, а также компьютерная техника, мобильные телефоны, пневматическое и газовое оружие.По уголовному делу продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению данного преступления.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко обратил внимание на проблему неонацизма и её пагубные проявления в публикации Не доросшие до нацизма

https://ukraina.ru/20240924/1057650472.html

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новости, россия, нижний новгород, нижегородская область, ростислав ищенко, ск рф, следственный комитет, неонацисты, экстремизм, уголовное дело, криминал