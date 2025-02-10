СК России по Нижегородской привлёк к ответственности распространителей идей неонацизма - 10.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250210/1060959806.html
СК России по Нижегородской привлёк к ответственности распространителей идей неонацизма
СК России по Нижегородской привлёк к ответственности распространителей идей неонацизма - 10.02.2025 Украина.ру
СК России по Нижегородской привлёк к ответственности распространителей идей неонацизма
Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту организации экстремистского сообщества, которое изучало и распространяло национал-социалистические экстремистские материалы. Об этом 10 февраля сообщил Следственный комитет России.
2025-02-10T15:29
2025-02-10T15:29
новости
россия
нижний новгород
нижегородская область
ростислав ищенко
ск рф
следственный комитет
неонацисты
экстремизм
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем). Задержаны организатор и один из участников сообщества. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу."По версии следствия, в период с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года группа лиц, являющихся приверженцами националистических взглядов, создали на территории города Нижнего Новгорода экстремистское сообщество с целью подготовки и совершения преступлений. Кроме того, участники преступной группы осуществляли совместную деятельность, проводя акции, обсуждая насильственные действия в отношении различных групп населения, изучая и распространяя национал-социалистические экстремистские материалы", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что следователями изъята нацистская и националистическая атрибутика, литература, а также компьютерная техника, мобильные телефоны, пневматическое и газовое оружие.По уголовному делу продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению данного преступления.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко обратил внимание на проблему неонацизма и её пагубные проявления в публикации Не доросшие до нацизма
https://ukraina.ru/20240924/1057650472.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, нижний новгород, нижегородская область, ростислав ищенко, ск рф, следственный комитет, неонацисты, экстремизм, уголовное дело, криминал
Новости, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Ростислав Ищенко, СК РФ, Следственный комитет, неонацисты, экстремизм, уголовное дело, криминал

СК России по Нижегородской привлёк к ответственности распространителей идей неонацизма

15:29 10.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту организации экстремистского сообщества, которое изучало и распространяло национал-социалистические экстремистские материалы. Об этом 10 февраля сообщил Следственный комитет России.
СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем). Задержаны организатор и один из участников сообщества. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
"По версии следствия, в период с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года группа лиц, являющихся приверженцами националистических взглядов, создали на территории города Нижнего Новгорода экстремистское сообщество с целью подготовки и совершения преступлений. Кроме того, участники преступной группы осуществляли совместную деятельность, проводя акции, обсуждая насильственные действия в отношении различных групп населения, изучая и распространяя национал-социалистические экстремистские материалы", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что следователями изъята нацистская и националистическая атрибутика, литература, а также компьютерная техника, мобильные телефоны, пневматическое и газовое оружие.
Антонина Верещагина
24 сентября 2024, 15:02
Из русофобов в некрофилы. Украинские сволочи-неонацисты обживаются в адуОсквернением могил и надругательством над памятью погибших героев, которые уже не могут за себя постоять и ответить, на современной Украине никого не удивишь. Это государственная политика оскопления веры и традиций.
По уголовному делу продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению данного преступления.
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко обратил внимание на проблему неонацизма и её пагубные проявления в публикации Не доросшие до нацизма
 
НовостиРоссияНижний НовгородНижегородская областьРостислав ИщенкоСК РФСледственный комитетнеонацистыэкстремизмуголовное делокриминал
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Как в Чехии борются против русофобии и отстаивают историческую справедливость: эксклюзив из Праги
17:48Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистов
17:43"Вовлечение молодых людей в войну необходимо". Как 18-летних украинцев будут отправлять на фронт
17:42Дмитрий Андреев: "Мирный план" Трампа – самоубийство для России
17:40Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления
17:35Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов
17:25"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку
17:24Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash
17:24"Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа
17:20Игорь Шатров: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию
17:14Европейский инвестбанк с начала СВО поддержал Украину на более чем €2 млрд
16:59Подготовка общественного мнения? В ГУР намекнули, что Киев готов мириться
16:58Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP
16:33"АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину
16:26Украина не станет членом НАТО в ближайшее время: Шольц и Мерц провели дебаты и сошлись во взглядах
16:09Чтобы в Румынии не начался кризис: президент подал в отставку
16:04Члены ОПГ, готовившие покушение на Аксенова, предстанут перед судом
15:55ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел
15:52Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен
15:49"Маленький премьер". Кто такой японский "министр по делам Трампа"
Лента новостейМолния