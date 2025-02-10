https://ukraina.ru/20250210/1060959806.html
СК России по Нижегородской привлёк к ответственности распространителей идей неонацизма
СК России по Нижегородской привлёк к ответственности распространителей идей неонацизма - 10.02.2025 Украина.ру
СК России по Нижегородской привлёк к ответственности распространителей идей неонацизма
Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту организации экстремистского сообщества, которое изучало и распространяло национал-социалистические экстремистские материалы. Об этом 10 февраля сообщил Следственный комитет России.
2025-02-10T15:29
2025-02-10T15:29
2025-02-10T15:29
новости
россия
нижний новгород
нижегородская область
ростислав ищенко
ск рф
следственный комитет
неонацисты
экстремизм
уголовное дело
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СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем). Задержаны организатор и один из участников сообщества. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу."По версии следствия, в период с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года группа лиц, являющихся приверженцами националистических взглядов, создали на территории города Нижнего Новгорода экстремистское сообщество с целью подготовки и совершения преступлений. Кроме того, участники преступной группы осуществляли совместную деятельность, проводя акции, обсуждая насильственные действия в отношении различных групп населения, изучая и распространяя национал-социалистические экстремистские материалы", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что следователями изъята нацистская и националистическая атрибутика, литература, а также компьютерная техника, мобильные телефоны, пневматическое и газовое оружие.По уголовному делу продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению данного преступления.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко обратил внимание на проблему неонацизма и её пагубные проявления в публикации Не доросшие до нацизма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, нижний новгород, нижегородская область, ростислав ищенко, ск рф, следственный комитет, неонацисты, экстремизм, уголовное дело, криминал
Новости, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Ростислав Ищенко, СК РФ, Следственный комитет, неонацисты, экстремизм, уголовное дело, криминал
СК России по Нижегородской привлёк к ответственности распространителей идей неонацизма
Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту организации экстремистского сообщества, которое изучало и распространяло национал-социалистические экстремистские материалы. Об этом 10 февраля сообщил Следственный комитет России.
СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем). Задержаны организатор и один из участников сообщества. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
"По версии следствия, в период с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года группа лиц, являющихся приверженцами националистических взглядов, создали на территории города Нижнего Новгорода экстремистское сообщество с целью подготовки и совершения преступлений. Кроме того, участники преступной группы осуществляли совместную деятельность, проводя акции, обсуждая насильственные действия в отношении различных групп населения, изучая и распространяя национал-социалистические экстремистские материалы", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что следователями изъята нацистская и националистическая атрибутика, литература, а также компьютерная техника, мобильные телефоны, пневматическое и газовое оружие.
По уголовному делу продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению данного преступления.
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
обратил внимание на проблему неонацизма и её пагубные проявления в публикации Не доросшие до нацизма