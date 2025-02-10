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"Удивили наблюдателей": Лукашенко рассказал о "тихих и спокойных" выборах президента Белоруссии

"Удивили наблюдателей": Лукашенко рассказал о "тихих и спокойных" выборах президента Белоруссии - 10.02.2025 Украина.ру

"Удивили наблюдателей": Лукашенко рассказал о "тихих и спокойных" выборах президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями религиозных конфессий в Минске заявил, что спокойно прошедшие в январе выборы главы государства свидетельствуют о том, что в стране "провели хорошую работу над ошибками", передает его пресс-служба

2025-02-10T13:41

2025-02-10T13:41

2025-02-10T13:44

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"Выборы - это свидетельство того, что мы сделали выводы из своих ошибок, которые допускали в нашем обществе, и я, и власть, и вы в том числе. Мы хорошую работу над ошибками провели", - сказал Лукашенко.Он назвал прошедшие выборы общим достижением.Ранее ЦИК Белоруссии утвердил итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был объявлен действующий президент Лукашенко, которого поддержали 86,82 процента избирателей.В 2020 году после президентских выборов, на которых победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Ряд представителей белорусской оппозиции, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.Подробнее - в материале Месть за протесты. В Белоруссии увольняют тех, кто в августе 2020 года поддержал оппозицию на сайте Украина.ру.

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новости, выборы, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко