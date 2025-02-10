"Удивили наблюдателей": Лукашенко рассказал о "тихих и спокойных" выборах президента Белоруссии - 10.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250210/1060954610.html
"Удивили наблюдателей": Лукашенко рассказал о "тихих и спокойных" выборах президента Белоруссии
"Удивили наблюдателей": Лукашенко рассказал о "тихих и спокойных" выборах президента Белоруссии - 10.02.2025 Украина.ру
"Удивили наблюдателей": Лукашенко рассказал о "тихих и спокойных" выборах президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями религиозных конфессий в Минске заявил, что спокойно прошедшие в январе выборы главы государства свидетельствуют о том, что в стране "провели хорошую работу над ошибками", передает его пресс-служба
2025-02-10T13:41
2025-02-10T13:44
новости
выборы
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059942064_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_3dbea42f715547685655e2c79e1afca3.jpg
"Выборы - это свидетельство того, что мы сделали выводы из своих ошибок, которые допускали в нашем обществе, и я, и власть, и вы в том числе. Мы хорошую работу над ошибками провели", - сказал Лукашенко.Он назвал прошедшие выборы общим достижением.Ранее ЦИК Белоруссии утвердил итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был объявлен действующий президент Лукашенко, которого поддержали 86,82 процента избирателей.В 2020 году после президентских выборов, на которых победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Ряд представителей белорусской оппозиции, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.Подробнее - в материале Месть за протесты. В Белоруссии увольняют тех, кто в августе 2020 года поддержал оппозицию на сайте Украина.ру.
белоруссия
минск
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059942064_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5c1a970daa0a7e0ed7544122922fc26.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко
Новости, выборы, Белоруссия, Минск, Польша, Александр Лукашенко

"Удивили наблюдателей": Лукашенко рассказал о "тихих и спокойных" выборах президента Белоруссии

13:41 10.02.2025 (обновлено: 13:44 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями религиозных конфессий в Минске заявил, что спокойно прошедшие в январе выборы главы государства свидетельствуют о том, что в стране "провели хорошую работу над ошибками", передает его пресс-служба
"Выборы - это свидетельство того, что мы сделали выводы из своих ошибок, которые допускали в нашем обществе, и я, и власть, и вы в том числе. Мы хорошую работу над ошибками провели", - сказал Лукашенко.
Он назвал прошедшие выборы общим достижением.
"Мы провели выборы так, как не проводят нигде. Я мечтал об этом, и это случилось - тихо, спокойно. Люди пришли и приятно удивили всех, кто приехал наблюдать за выборами", - подчеркнул он.
Ранее ЦИК Белоруссии утвердил итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был объявлен действующий президент Лукашенко, которого поддержали 86,82 процента избирателей.
В 2020 году после президентских выборов, на которых победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Ряд представителей белорусской оппозиции, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
Подробнее - в материале Месть за протесты. В Белоруссии увольняют тех, кто в августе 2020 года поддержал оппозицию на сайте Украина.ру.
 
НовостивыборыБелоруссияМинскПольшаАлександр Лукашенко
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Не доросшие до нацизма
15:04Житель Курска осужден за госизмену и диверсию по заданию ГУР Минобороны Украины
14:51Литовский наемник Глазаускас приговорен к 14 годам за участие в СВО
14:31Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ
14:31Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов
14:19ВС РФ поразили украинские военные аэродромы — Минобороны
14:19Под флагами Украины и Британии: киевлянка разделась на Крещатике
14:15Трамп против ЮАР: первый американский президент, который атаковал Южную Африку
14:14Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках
13:53Москва не вмешивается в выборы в Молдавии – посол России
13:49Украинское командование кормит родственников "завтраками": под Курахово "потерялись" вэсэушники
13:41"Удивили наблюдателей": Лукашенко рассказал о "тихих и спокойных" выборах президента Белоруссии
13:35Медведчук: Зеленский пытается "пройти свидетелем", хотя уже подписал себе приговор
13:35Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита – Юшков
13:21Препятствие для переговоров. Киселев о том, почему американцы будут избавляться от Зеленского
13:19Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска
13:18Российский морпех в тапках и майке сбил вражеский дрон Jupiter Hunter стоимостью в 50 тысяч долларов
13:06Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков
13:03Дипломатия Lego: датчане предложили США пожизненный запас выпечки в обмен на Калифорнию
13:00Встреча Путина и Пушилина, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 февраля
Лента новостейМолния