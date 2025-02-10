Политическая неразбериха: Евросоюз готовит закон для захвата танкеров, связанных с Россией - 10.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250210/1060949567.html
Политическая неразбериха: Евросоюз готовит закон для захвата танкеров, связанных с Россией
Политическая неразбериха: Евросоюз готовит закон для захвата танкеров, связанных с Россией - 10.02.2025 Украина.ру
Политическая неразбериха: Евросоюз готовит закон для захвата танкеров, связанных с Россией
Страны Европейского союза разрабатывают юридические меры, которые позволят им задерживать суда, якобы связанные с Россией. Об этом 10 февраля написала газета Politico со ссылкой на источники
2025-02-10T11:51
2025-02-10T11:57
новости
россия
ес
politico
танкер
евросоюз
политика
право
международное право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060949754_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20018d1a17c72510c31187b9ed9b1f85.jpg
По данным дипломатов и чиновников из ЕС, нововведенные положения законодательства позволят захватывать суда, которые якобы могут нанести ущерб, например, окружающей среде или повредить подводные кабели, а также иную критическую инфраструктуру.В публикации Politico подчеркивается, что эксперты критически отнеслись к подобной инициативе, назвав задержание судов нарушением международного права, которое грозит риском эскалации в отношениях с Россией. Как утверждает глава минобороны Литвы Довиле Шакалене, задержание судов станет "оправданным шагом" и будет направлено на воспрепятствование их передвижению по морю, поскольку на них были наложены санкции.Тем временем в Телеграм-канале "Военная хроника" появилась информация о том, что за последнюю неделю на территорию Польши прибыло большое количество западных правительственных и военных самолетов. О рассуждениях на этот счет — в материале Аномальная активность авиации США и НАТО: военкоры рассказали, что происходит в Польше
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060949754_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ccb4e268f66c3c59d979a0b20aa03fe8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ес, politico, танкер, евросоюз, политика, право, международное право
Новости, Россия, ЕС, Politico, танкер, Евросоюз, политика, право, международное право

Политическая неразбериха: Евросоюз готовит закон для захвата танкеров, связанных с Россией

11:51 10.02.2025 (обновлено: 11:57 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Страны Европейского союза разрабатывают юридические меры, которые позволят им задерживать суда, якобы связанные с Россией. Об этом 10 февраля написала газета Politico со ссылкой на источники
По данным дипломатов и чиновников из ЕС, нововведенные положения законодательства позволят захватывать суда, которые якобы могут нанести ущерб, например, окружающей среде или повредить подводные кабели, а также иную критическую инфраструктуру.
В публикации Politico подчеркивается, что эксперты критически отнеслись к подобной инициативе, назвав задержание судов нарушением международного права, которое грозит риском эскалации в отношениях с Россией.
"Это будет, безусловно, оспорено на основании международного права, что может обойтись странам в десятки миллионов. В политическом плане это будет неразбериха", — приводит издание слова специалиста в области права Айзек Херст.
Как утверждает глава минобороны Литвы Довиле Шакалене, задержание судов станет "оправданным шагом" и будет направлено на воспрепятствование их передвижению по морю, поскольку на них были наложены санкции.
Тем временем в Телеграм-канале "Военная хроника" появилась информация о том, что за последнюю неделю на территорию Польши прибыло большое количество западных правительственных и военных самолетов. О рассуждениях на этот счет — в материале Аномальная активность авиации США и НАТО: военкоры рассказали, что происходит в Польше
 
НовостиРоссияЕСPoliticoтанкерЕвросоюзполитикаправомеждународное право
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР - Песков
12:30Банда киевских домушников маскировалась под иностранных наёмников ВСУ
12:24Колумнист американского Bloomberg: Набиуллина - одна из лучших глав ЦБ в мире
12:15"Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа
12:07Венгрия поставит газ в ПМР на особых условиях – правительство Молдавии
11:58Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение
11:51Политическая неразбериха: Евросоюз готовит закон для захвата танкеров, связанных с Россией
11:38"Мир для него смерти подобен": Рогов обвинил Зеленского в затягивании конфликта
11:25Франция призвала Еврокомиссию ответить на повышение пошлин США
11:24"Надеясь на беспоследствие": Мирошник о бесконтрольном накачивании Киева отравляющими веществами
11:08Аномальная активность авиации США и НАТО: военкоры рассказали, что происходит в Польше
11:01Си Цзиньпин и специальный гость из США: кто приедет на Парад Победы в Москву
11:01"Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский
10:54При отступлении из Дзержинска ВСУ пользовались тактикой выжженной земли — боец ВС РФ
10:43"Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией
10:37Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России
10:32Сенатор Пушков похвалил Маска за призыв закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свобода"**
10:27Осужденный за убийство экс-вице-президент "ЮКОСа" готовил покушение на Корчевникова - RT
10:11"Тут нет украинцев": европейские репортеры поговорили с жителем Красноармейска
09:51Рогов обвинил Агентство США по международному развитию в конфликте на Украине
Лента новостейМолния