Политическая неразбериха: Евросоюз готовит закон для захвата танкеров, связанных с Россией
11:51 10.02.2025 (обновлено: 11:57 10.02.2025)
Страны Европейского союза разрабатывают юридические меры, которые позволят им задерживать суда, якобы связанные с Россией. Об этом 10 февраля написала газета Politico со ссылкой на источники
По данным дипломатов и чиновников из ЕС, нововведенные положения законодательства позволят захватывать суда, которые якобы могут нанести ущерб, например, окружающей среде или повредить подводные кабели, а также иную критическую инфраструктуру.
В публикации Politico подчеркивается, что эксперты критически отнеслись к подобной инициативе, назвав задержание судов нарушением международного права, которое грозит риском эскалации в отношениях с Россией.
"Это будет, безусловно, оспорено на основании международного права, что может обойтись странам в десятки миллионов. В политическом плане это будет неразбериха", — приводит издание слова специалиста в области права Айзек Херст.
Как утверждает глава минобороны Литвы Довиле Шакалене, задержание судов станет "оправданным шагом" и будет направлено на воспрепятствование их передвижению по морю, поскольку на них были наложены санкции.
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