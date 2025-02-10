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Политическая неразбериха: Евросоюз готовит закон для захвата танкеров, связанных с Россией

Политическая неразбериха: Евросоюз готовит закон для захвата танкеров, связанных с Россией - 10.02.2025 Украина.ру

Политическая неразбериха: Евросоюз готовит закон для захвата танкеров, связанных с Россией

Страны Европейского союза разрабатывают юридические меры, которые позволят им задерживать суда, якобы связанные с Россией. Об этом 10 февраля написала газета Politico со ссылкой на источники

2025-02-10T11:51

2025-02-10T11:51

2025-02-10T11:57

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По данным дипломатов и чиновников из ЕС, нововведенные положения законодательства позволят захватывать суда, которые якобы могут нанести ущерб, например, окружающей среде или повредить подводные кабели, а также иную критическую инфраструктуру.В публикации Politico подчеркивается, что эксперты критически отнеслись к подобной инициативе, назвав задержание судов нарушением международного права, которое грозит риском эскалации в отношениях с Россией. Как утверждает глава минобороны Литвы Довиле Шакалене, задержание судов станет "оправданным шагом" и будет направлено на воспрепятствование их передвижению по морю, поскольку на них были наложены санкции.Тем временем в Телеграм-канале "Военная хроника" появилась информация о том, что за последнюю неделю на территорию Польши прибыло большое количество западных правительственных и военных самолетов. О рассуждениях на этот счет — в материале Аномальная активность авиации США и НАТО: военкоры рассказали, что происходит в Польше

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новости, россия, ес, politico, танкер, евросоюз, политика, право, международное право