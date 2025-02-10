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Аномальная активность авиации США и НАТО: военкоры рассказали, что происходит в Польше

Аномальная активность авиации США и НАТО: военкоры рассказали, что происходит в Польше - 10.02.2025 Украина.ру

Аномальная активность авиации США и НАТО: военкоры рассказали, что происходит в Польше

На территорию Польши за последние семь дней прибыло большое количество западных правительственных и военных самолетов. Об этом 10 февраля сообщил Телеграм-канал "Военная хроника"

2025-02-10T11:08

2025-02-10T11:08

2025-02-10T11:09

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В логистику для Украины также включились и ВВС Швеции. За последнюю неделю их транспортные самолеты выполнили в польский Жешув не менее пяти рейсов."Помимо военно-транспортной авиации, в Жешув активно летают шишки из НАТО: на посадке 6 февраля был замечен правительственный Dassault Falcon 7X ВВС Бельгии, а из Испании в Польшу регулярно гоняют Airbus A330-200 военно-воздушных сил", — отметили в сообщении. Сложившуюся ситуацию военкоры, которые ведут этот канал, назвали "аномальной активностью авиации США и НАТО".Тем временем на Западе вновь поднимается тема отправки миротворческого контингента на Украину. О том, к чему это может привести — в материале Небезя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России

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новости, польша, сша, нато, вооруженные силы украины, ввс, украина, всу