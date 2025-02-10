Аномальная активность авиации США и НАТО: военкоры рассказали, что происходит в Польше - 10.02.2025 Украина.ру
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Аномальная активность авиации США и НАТО: военкоры рассказали, что происходит в Польше
Аномальная активность авиации США и НАТО: военкоры рассказали, что происходит в Польше - 10.02.2025 Украина.ру
Аномальная активность авиации США и НАТО: военкоры рассказали, что происходит в Польше
На территорию Польши за последние семь дней прибыло большое количество западных правительственных и военных самолетов. Об этом 10 февраля сообщил Телеграм-канал "Военная хроника"
2025-02-10T11:08
2025-02-10T11:09
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В логистику для Украины также включились и ВВС Швеции. За последнюю неделю их транспортные самолеты выполнили в польский Жешув не менее пяти рейсов."Помимо военно-транспортной авиации, в Жешув активно летают шишки из НАТО: на посадке 6 февраля был замечен правительственный Dassault Falcon 7X ВВС Бельгии, а из Испании в Польшу регулярно гоняют Airbus A330-200 военно-воздушных сил", — отметили в сообщении. Сложившуюся ситуацию военкоры, которые ведут этот канал, назвали "аномальной активностью авиации США и НАТО".Тем временем на Западе вновь поднимается тема отправки миротворческого контингента на Украину. О том, к чему это может привести — в материале Небезя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России
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новости, польша, сша, нато, вооруженные силы украины, ввс, украина, всу
Новости, Польша, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВВС, Украина, ВСУ

Аномальная активность авиации США и НАТО: военкоры рассказали, что происходит в Польше

11:08 10.02.2025 (обновлено: 11:09 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015". День первый
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow-2015. День первый - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На территорию Польши за последние семь дней прибыло большое количество западных правительственных и военных самолетов. Об этом 10 февраля сообщил Телеграм-канал "Военная хроника"
"Судя по всему, американское оружие, которое требуется ВСУ здесь и сейчас, снова прибывает в Польшу с авиабаз Чарльстон (Южная Каролина), Довер (Делавэр), а также с Аляски как американскими бортами, так и на самолетах ВВС Канады", — предположили авторы публикации.
В логистику для Украины также включились и ВВС Швеции. За последнюю неделю их транспортные самолеты выполнили в польский Жешув не менее пяти рейсов.
"Помимо военно-транспортной авиации, в Жешув активно летают шишки из НАТО: на посадке 6 февраля был замечен правительственный Dassault Falcon 7X ВВС Бельгии, а из Испании в Польшу регулярно гоняют Airbus A330-200 военно-воздушных сил", — отметили в сообщении.
Сложившуюся ситуацию военкоры, которые ведут этот канал, назвали "аномальной активностью авиации США и НАТО".
Тем временем на Западе вновь поднимается тема отправки миротворческого контингента на Украину. О том, к чему это может привести — в материале Небезя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России
 
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