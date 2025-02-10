https://ukraina.ru/20250210/1060940901.html

Сенатор Пушков похвалил Маска за призыв закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свобода"**

Сенатор Пушков похвалил Маска за призыв закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свобода"** - 10.02.2025 Украина.ру

Сенатор Пушков похвалил Маска за призыв закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свобода"**

Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале назвал проявлением здравого смысла призыв Илона Маска закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" **

2025-02-10T10:32

2025-02-10T10:32

2025-02-10T10:33

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"Илон Маск демонстрирует воистину новое мышление... У этого парня точно есть мощное чувство здравого смысла помноженное на чувство юмора. Давно не слышал столь исчерпывающей формулировки", - написал Пушков.Ранее глава департамента госуправления США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть оба СМИ, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой". Он добавил, что эти СМИ "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.** Признано в РФ СМИ-иноагентом.

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новости, россия, илон маск, сша, алексей пушков