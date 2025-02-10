Сенатор Пушков похвалил Маска за призыв закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свобода"**
10:32 10.02.2025 (обновлено: 10:33 10.02.2025)
Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале назвал проявлением здравого смысла призыв Илона Маска закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" **
"Илон Маск демонстрирует воистину новое мышление... У этого парня точно есть мощное чувство здравого смысла помноженное на чувство юмора. Давно не слышал столь исчерпывающей формулировки", - написал Пушков.
Ранее глава департамента госуправления США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть оба СМИ, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".
Он добавил, что эти СМИ "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".
* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
** Признано в РФ СМИ-иноагентом.