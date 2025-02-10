Сенатор Пушков похвалил Маска за призыв закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свобода"** - 10.02.2025 Украина.ру
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Сенатор Пушков похвалил Маска за призыв закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свобода"**
Сенатор Пушков похвалил Маска за призыв закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свобода"** - 10.02.2025 Украина.ру
Сенатор Пушков похвалил Маска за призыв закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свобода"**
Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале назвал проявлением здравого смысла призыв Илона Маска закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" **
2025-02-10T10:32
2025-02-10T10:33
новости
россия
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сша
алексей пушков
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"Илон Маск демонстрирует воистину новое мышление... У этого парня точно есть мощное чувство здравого смысла помноженное на чувство юмора. Давно не слышал столь исчерпывающей формулировки", - написал Пушков.Ранее глава департамента госуправления США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть оба СМИ, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой". Он добавил, что эти СМИ "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.** Признано в РФ СМИ-иноагентом.
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новости, россия, илон маск, сша, алексей пушков
Новости, Россия, Илон Маск, США, Алексей Пушков

Сенатор Пушков похвалил Маска за призыв закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свобода"**

10:32 10.02.2025 (обновлено: 10:33 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале назвал проявлением здравого смысла призыв Илона Маска закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" **
"Илон Маск демонстрирует воистину новое мышление... У этого парня точно есть мощное чувство здравого смысла помноженное на чувство юмора. Давно не слышал столь исчерпывающей формулировки", - написал Пушков.
Ранее глава департамента госуправления США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть оба СМИ, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".
Он добавил, что эти СМИ "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".
* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
** Признано в РФ СМИ-иноагентом.
 
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