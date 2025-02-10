https://ukraina.ru/20250210/1060938564.html

Россия не пойдёт на переговоры, пока не возьмёт Сумы? Чего ждать после капитуляции Украины - Кутырь

Россия не пойдёт на переговоры, пока не возьмёт Сумы? Чего ждать после капитуляции Украины - Кутырь - 10.02.2025 Украина.ру

Россия не пойдёт на переговоры, пока не возьмёт Сумы? Чего ждать после капитуляции Украины - Кутырь

Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор книги "Как просто быть солдатом" и одноимённого ТГ-канала Виктор Кутырь в эфире Украина.ру... Украина.ру, 10.02.2025

2025-02-10T09:10

2025-02-10T09:10

2025-02-10T09:10

видео

россия

курская область

сумы

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

украина

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всу

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Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор книги "Как просто быть солдатом" и одноимённого ТГ-канала Виктор Кутырь в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Россию не устраивает заморозка по линии фронта, что происходит в украинском тылу и как дальше могут развиваться боевые действия в Курской области. 00:29 – Как бойцы ВС РФ в Курской области смогли отбить атаки ВСУ; 04:55 – Сможет ли Россия отрезать логистику ВСУ без взятия Сум; 07:38 – Как ВС РФ будут действовать на территории Курской области; 08:26 – Куда армия России сможет дойти, догоняя отступающего противника; 10:02 – Чем отличается обстановка в Курской области от ситуации на других фронтах; 11:29 – Затормозила ли курская авантюра Зеленского продвижение ВС РФ в Донбассе; 14:06 – Что происходит в Сумской области; 16:32 – О важных ударах ВС РФ по тылам ВСУ; 18:48 – О строительстве укреплений ВСУ в Черниговской области; 22:34 – О планах США и переговорном процессе; 25:39 – Когда может снизиться интенсивность боевых действий; 26:47 – Насколько опасна заморозка боевых действий по линии фронта; ТГ-канал Виктора Кутыря - https://t.me/kak_prosto_bit_soldatom Канал Виктора Кутыря в Rutube: https://rutube.ru/channel/32433146/ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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