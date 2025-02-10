Россия не пойдёт на переговоры, пока не возьмёт Сумы? Чего ждать после капитуляции Украины - Кутырь - 10.02.2025 Украина.ру
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Россия не пойдёт на переговоры, пока не возьмёт Сумы? Чего ждать после капитуляции Украины - Кутырь
Россия не пойдёт на переговоры, пока не возьмёт Сумы? Чего ждать после капитуляции Украины - Кутырь - 10.02.2025 Украина.ру
Россия не пойдёт на переговоры, пока не возьмёт Сумы? Чего ждать после капитуляции Украины - Кутырь
Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор книги "Как просто быть солдатом" и одноимённого ТГ-канала Виктор Кутырь в эфире Украина.ру... Украина.ру, 10.02.2025
2025-02-10T09:10
2025-02-10T09:10
видео
россия
курская область
сумы
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
украина
кто
всу
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Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор книги "Как просто быть солдатом" и одноимённого ТГ-канала Виктор Кутырь в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Россию не устраивает заморозка по линии фронта, что происходит в украинском тылу и как дальше могут развиваться боевые действия в Курской области. 00:29 – Как бойцы ВС РФ в Курской области смогли отбить атаки ВСУ; 04:55 – Сможет ли Россия отрезать логистику ВСУ без взятия Сум; 07:38 – Как ВС РФ будут действовать на территории Курской области; 08:26 – Куда армия России сможет дойти, догоняя отступающего противника; 10:02 – Чем отличается обстановка в Курской области от ситуации на других фронтах; 11:29 – Затормозила ли курская авантюра Зеленского продвижение ВС РФ в Донбассе; 14:06 – Что происходит в Сумской области; 16:32 – О важных ударах ВС РФ по тылам ВСУ; 18:48 – О строительстве укреплений ВСУ в Черниговской области; 22:34 – О планах США и переговорном процессе; 25:39 – Когда может снизиться интенсивность боевых действий; 26:47 – Насколько опасна заморозка боевых действий по линии фронта; ТГ-канал Виктора Кутыря - https://t.me/kak_prosto_bit_soldatom Канал Виктора Кутыря в Rutube: https://rutube.ru/channel/32433146/ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, курская область, сумы, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, украина, кто, всу, потери всу, логистика, днр, бпла, мюнхенская конференция по безопасности, сумская область, сша, переговоры, видео
Видео, Россия, Курская область, Сумы, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, КТО, ВСУ, потери ВСУ, логистика, ДНР, БПЛА, Мюнхенская конференция по безопасности, Сумская область, США, переговоры

Россия не пойдёт на переговоры, пока не возьмёт Сумы? Чего ждать после капитуляции Украины - Кутырь

09:10 10.02.2025
 
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Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор книги "Как просто быть солдатом" и одноимённого ТГ-канала Виктор Кутырь в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Россию не устраивает заморозка по линии фронта, что происходит в украинском тылу и как дальше могут развиваться боевые действия в Курской области.
00:29 – Как бойцы ВС РФ в Курской области смогли отбить атаки ВСУ;
04:55 – Сможет ли Россия отрезать логистику ВСУ без взятия Сум;
07:38 – Как ВС РФ будут действовать на территории Курской области;
08:26 – Куда армия России сможет дойти, догоняя отступающего противника;
10:02 – Чем отличается обстановка в Курской области от ситуации на других фронтах;
11:29 – Затормозила ли курская авантюра Зеленского продвижение ВС РФ в Донбассе;
14:06 – Что происходит в Сумской области;
16:32 – О важных ударах ВС РФ по тылам ВСУ;
18:48 – О строительстве укреплений ВСУ в Черниговской области;
22:34 – О планах США и переговорном процессе;
25:39 – Когда может снизиться интенсивность боевых действий;
26:47 – Насколько опасна заморозка боевых действий по линии фронта;
ТГ-канал Виктора Кутыря - https://t.me/kak_prosto_bit_soldatom
Канал Виктора Кутыря в Rutube: https://rutube.ru/channel/32433146/
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоРоссияКурская областьСумыВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОУкраинаКТОВСУпотери ВСУлогистикаДНРБПЛАМюнхенская конференция по безопасностиСумская областьСШАпереговоры
 
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