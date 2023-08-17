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США готовятся к наступательной биологической войне. Каким может быть ответ

США готовятся к наступательной биологической войне. Каким может быть ответ - 17.08.2023 Украина.ру

США готовятся к наступательной биологической войне. Каким может быть ответ

В США создают новое управления для подготовки к пандемиям. Не исключено, что на самом деле готовить будут сами сверхзаразные возбудители заболеваний и одновременно вакцины и лекарства от них

2023-08-17T16:39

2023-08-17T16:39

2023-08-17T18:44

эксклюзив

биолаборатории

сша

пандемия

украина

россия

вирус-мутант

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Для подготовки к новой пандемии в США создают специальную структуру. Об этом 16 августа в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте Белого дома в июле 2023 года.Как отмечается, Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера, отметил генерал российской армии. Кириллов не исключил, что США, как и в 2019 году перед вспышкой COVID-19, приступили к поискам новых мутаций вирусов и подготовке новой пандемии."Чтобы снять озабоченность мировой общественности относительно своей незаконной деятельности в биологической сфере, Белый дом создает новую государственную структуру. Главенствующую роль в военно-биологической программе военного ведомства будет играть научно-исследовательский институт инфекционных болезней сухопутных войск США", - рассказал Кириллов, поясняя, что этот институт был создан в Форт-Детрике на базе объекта по разработке биооружия и имеет в своем составе биолабораторию с максимальным, четвертым уровнем биоизоляции.Между прочем, упомянутый институт участвовал в биологических программах США на Украине, в рамках которых изучалась возможность использования членистоногих для распространения риккетсий, вируса клещевого энцефалита, а также возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов.По словам представителя МО РФ, проекты американского военного ведомства направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия – сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций – патогенного гриппа птиц и африканской чумы свиней.От биологической обороны до наступательных оружий – невеликое расстрояние, прокомментировал планы США в интервью Украина.ру офицер-ветеран Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник. По его словам, научно-исследовательский институты при армии США являются главными центрами биологической борьбы."США руководствуются следующим принципом: прежде чем противник использует биологическое оружие против нас, мы должны действовать на опережение и создать более опасные патогены, чем природные. Потом мы создадим прививки и другие медикаменты. Так они размышляют. А потом развернуть и запустить этот патоген на противника или на экономических конкурентов – самое милое и легкое дело", – рассказал Крапивник.Действительно, по данным МО РФ, среди приоритетных направлений создаваемого в США Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования будет работа над созданием вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов. Как рассказал 14 августа кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, США разрабатывают биооружие, используя при этом все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению. Но при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, отметил Кеннеди, так как "при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении". Так сказать, я тебя породил, я тебя и убью. Но все ли так просто, когда речь идет о биологическом оружии?"Это оружие уже действует против самих США. Мы видели, как действовал коронавирус. Не секрет, что этот вирус вышел из китайской лаборатории, которая делала работу по американскому заказу. Непонятно, случайно ли произошла утечка вируса из лаборатории или это было неслучайно, но пандемию точно не вызвала какая-то летучая мышь в пещере", – полагает Крапивник.По словам эксперта, у Билла Гейтса, который очень плотно сотрудничает с американским государством, есть лаборатория в Колумбии, которая "производит" 3 миллиона геномодифицированных комаров в месяц. Их модифицируют, чтобы уже второе поколение комаров не давало потомства. Из таких комаров должны получится идеальные контролируемые переносчики заболеваний, отметил Крапивник."Но получилось так, что эти комары начали еще быстрее размножаться. Когда их стали выпускать из лаборатории, а это случилось четыре или пять месяцев назад, в Америке тут же появилось пять случаев малярии, которая не была завезена туристами. До этого малярия в США была искоренена. А теперь мы получили пять случаев в Техасе, во Флориде, как раз там, где выпускали этих комаров", – рассказал Станислав Крапивник.Создатели биологического оружия в США не могут не понимать риска, который оно несет для населения их собственной страны – эффект бумеранга здесь более чем очевиден. Тем не менее, США не только не готовы свернуть свою программу по созданию биооружия, а наоборот, по всему миру открывают новые и новые лаборатории двойного назначения, чтобы развивать ухищренные методы биологической борьбы против отдельных стран или этносов."При войсках США находится центральная лаборатория. Это ничего не значит, так как они работают по всему миру, везде открывают аффилированные и прямые лаборатории. То, что по закону нельзя делать в США, они делают в других стран. В многих странах постсоветского пространства есть эти лаборатории – в Казахстане, в странах Центральной Азии. Они появляются везде, где есть легко подкупаемая элита. Там собирается ценный биоматериал. Главная задача – получить биооружие, которое будет действовать уже не против отдельного этноса, а против одного конкретного человека или одного семейства", – заявил Крапивник.По мнению общественного деятеля из Казахстана, члена Международная коалиция по запрещению разработок и распространения биологического оружия Айнура Курманова, США будут только наращивать деятельность по созданию модифицированных в лабораторных условиях различных возбудителей болезней, так как они, в принципе, готовятся к своего рода наступательной биологической войне. При этом прикрываются они якобы необходимостью противодействия биологическим угрозам, о чем свидетельствует создание нового управления по подготовке к пандемиям, отметил эксперт."США пытаются сохранить свою гегемонию любыми методами. Надо понимать, что биологическое оружие используется именно для подрыва экономического, военно-промышленного, технического, сельскохозяйственного потенциала возможного противника и это мы уже видели, как в период "холодной войны", так и в последнее время", – отметил Курманов.По его словам, один из последних примеров – это использование против Китая и России эпидемии африканской чумы свиней. В России это привело к резкому падению поголовия свиней и отложило достижение важной экономической цели – удешевления стоимости свинины на внутреннем рынке, напомнил Курманов. В Китае последствия были еще более серьезными, потому что там фактически миллиарды голов в 2018 году были забиты из-за активного распространения заболевания, добавил он.Айнур Курманов полагает, что планы США по созданию отдельного Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования надо воспринимать серьезно. Отталкиваясь от последней информации, можно предположить, что пандемия коронавируса в 2019 году была что-то на подобие "полевого испытания", тем более тот же самый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди ранее рассказывал, что исследования короновирусов в Ухане тоже были частью военной программы Пентагона, сказал эксперт."Вполне возможно, что этот вирус – рукотворный и его использовали для того, чтобы замедлить экономический кризис, который наступил сейчас, а ожидали его три или четыре года назад", – допустил Курманов.По мнению члена Международной коалиции по запрещению разработок и распространения биологического оружия, начав специальную военную операцию на Украине, Россия показала настоящий масштаб работы по созданию биологического оружия, которую ведут США. В итоге и сами США признали, что таких лабораторий на Украине было не 30, как говорилось в начале, а около 50, подчеркнул эксперт.Напомним, что в начале СВО, в марте 2022, произошел своеобразный поворот в обсуждении вопроса существования американских военных биолабораторий в других странах. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд тогда заявила в ходе слушаний в сенате, что на Украине есть объекты биологических исследований и Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил."Благодаря российским военным это стало достоянием мировой общественности. Я считаю, что с их стороны это большой подвиг для всего человечества. Они показали, какого рода программы двойного назначения проводились на территории Украины. Стало ясно, что эта деятельность представляла огромную опасность для жителей Европы в том числе", – заявил Курманов.Эксперт также подчеркнул важность того, что Россия инициировала в сентябре 2022 года проведение слушаний по соблюдению Конвенции по нераспространению биологического оружия в Женеве, так как это помогло привлечь внимание мировой общественности к данной угрозе."Ранее это воспринималось как маргинальная проблема, которую поднимают разве что сторонники теории заговора. Сейчас МО РФ на документах показало реальный размер опасности, угрожающей всему человечеству. Даже американцы и украинцы на слушаниях в Женеве не смогли ничего противопоставить этим аргументам, более того, они не отрицали всех этих фактов. В общественном сознании произошел сдвиг, и об этом говорит тот факт, что о биолабораториях в США уже говорят политики, общественные деятели, журналисты, биологи, отставные военные", – рассказал собеседник Украины.ру.По словам Курманова, вероятность применения биологического оружия становится все больше, так как по сравнению с ядерным, оно более дешевое и не приводит к тотальному разрушению инфраструктуры городов и промышленности. Но, как показала пандемия коронавируса, вызывает миллионные жертвы. Поэтому нужно создавать массовые международные движения для борьбы против этой угрозы, примерно такие же, какие создавались в 1950-е и 1960-е годы для борьбы против ядерного оружия, предложил Айнур Курманов.

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, биолаборатории, сша, пандемия, украина, россия, вирус-мутант