https://ukraina.ru/20250209/1060931501.html

Истерика в Киеве "Херова держава!" Маск: "Клубок червей", Трамп: "Украина должна компенсировать затраты"

Истерика в Киеве "Херова держава!" Маск: "Клубок червей", Трамп: "Украина должна компенсировать затраты" - 09.02.2025 Украина.ру

Истерика в Киеве "Херова держава!" Маск: "Клубок червей", Трамп: "Украина должна компенсировать затраты"

О чем говорят и пишут, какие политические вопросы обсуждают сегодня блогеры, журналисты и политики Украины?

2025-02-09T13:28

2025-02-09T13:28

2025-02-09T13:28

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В истерику впали бывший глава МИД Кулеба и известная на Украине журналистка Соколова.В сетях обсуждают их высказывания: опять "геть с Украины!" и "посадим всех"! А вот почему началась эта истерика? Будем разбираться.Зеленский истерично пытается продать Украину в очередной раз. Теперь речь идет о недрах.Вообще напряжение и неадекватные реакции в Киеве растут.Может, потому что их руководство из USAID Илон Маск назвал "клубок червей" ?"Клубок червей"У "политических украинцев" в Киеве началась истерика. Интересно, почему?Может, это связано с тем, что сняли финансирование? Отменили гранты USAID, на которых сидели 90 процентов журналистов (а скорее всего, и политиков) Украины?так назвал эту организацию Илон Маск.Так половина этого клубка находилась на Украине!Политолог Константин Бондаренко, хорошо знающий внутреннюю политическую кухню, говорит, что:Кроме того, в США готовится аудит Украины. Он обязательно будет проведён.И мы наконец-то узнаем, сколько стоили "независимые" майданы, "независимые" СМИ, "честные и неподкупные" украинские эксперты, журналисты и лидеры мнений.И сколько стоило нанять массовку в соцсетях, которая визжала : "Геть! Геть! Украина понад усе! Слава нации, смэрть ворогам!"Крики, кстати, продолжаются. С предложением сажать в тюрьму просто за мнение выступил видный демократический лидер Украины, некто Кулеба.Бывший самый одиозный министр иностранных дел Украины. Хуже может быть, наверное, только сегодняшний, Сибига. Это пока неразрешимый спор: кто из них двоих окажется хуже."Херова держава? Просто лови и сажай за госизмену"Кулеба говорит в интервью известной украинской журналистке Наталье Мосийчук (из обслуги Коломойского, Коломойский предлагал её даже избрать президентом Украины):- Мне вспоминают про "лопаты, которыми надо воевать", пишут такие комментарии. На индивидуальный хейт я не обращаю внимания. Но когда начинается - "херова держава, херова страна", - таких надо просто отлавливать и сажать за госизмену.Хорошенькое дело! Отлавливать значит, надо? Просто за слова "плохая страна"?У Кулебы много злобных и неадекватных высказываний, он рассорил Украину с ближайшими соседями, устраивал скандалы в Польше по поводу вопросов, связанных с Волынской резнёй (разумеется, был на стороне бандеровцев).И лопатами обещал воевать, действительно ("если не дадите ракет, мы будем воевать лопатами").Недавно он вызвал бурю возмущения, когда сообщил, что "еле уговорил своего сына не идти в армию". Сын учится в США, и конечно же, находится в полной безопасности, подальше от фронта.К неадекватности Кулебы уже привыкли. Привыкли к тому, что он причисляет себя к "украинским аристократам", которым можно всё.Это именно Кулеба закурил сигару в прямом эфире, отвечая на вопросы украинских журналистов. И это именно Кулеба давал интервью у себя дома, демонстрируя всем зрителям свои носки (обувь решил не надевать) и попивая виски из стакана.Раскрепощённый министр! Немного слишком раскрепощенный?Ну что ж, такова школа современной украинской дипломатии.Но требование сажать в тюрьму за мнение - это многовато даже для Кулебы.Откуда эта ненависть?Ждут аудит. А Кулебе многое известно, очень многое.сообщает бывший советник президента Кучмы политолог Олег Соскин.И ещё есть очень интересный вопрос: какими теперь будут результаты выборов в Киеве? Без всех этих ваших юсэйдов?Вот поэтому и нервничает Кулеба. Будущее его туманно. Скоро можно лишиться всей политической карьеры, на которую он так рассчитывает. И даже места преподавателя в американском университете, которое он уже занял.".... В Москву! "И ещё одна выползла, и тоже в истерике.Янина Соколова, пропагандист на службе Петра Порошенко: "Не хотите служить в ВСУ, п... йте на х... в Москву!"В прямом эфире решила высказаться. Берет пример с Зеленского?Прошло уже лет десять, как только и слышны эти завывания на Украине: "Чемодан, вокзал, Россия!""Геть с Украины!" - один ответ для всех несогласных, независимо от национальности и независимо от того, с чем именно не согласны.И опять то же самое. Любимое занятие украинских политиков и журналистов: те же грабли.Ещё не всех выгнали?Половина страны уже сбежала (кто смог, если бы могли, то сбежало бы больше).Ну а тех, кто не успел сбежать, тех выталкивает Янина Соколова, а вторую половину Кулеба предлагает сажать в тюрьмы.Но не проще ли избавиться народу Украины от Кулебы и Янины?Прямо пена на губах у Янины, смотреть страшно. Наверное, тоже осталась без грантов Юсэйд?Янина Соколова - привлекательная молодая женщина. Но полностью обезображена ненавистью и какой-то невероятной, непроходимой тупостью.Так вы выпустите людей из вашего концлагеря. Выпустите. Что вы их отлавливаете, зачем угрожаете "в тюрьму"! Сытые, разжиревшие на человеческой беде. Быдло, пришедшее во власть.Если народ выпустить, так они до Кольского полуострова добегут, не то что до Москвы.И только там сядут отдышаться, не веря своему счастью.Правда, Шереметьево не все пройдут. Но это уже другая история.Куда угодно побегут с Украины, если откроют границы, хоть в Турцию, хоть в Румынию. Вы границы откройте, а потом командуйте."Титан продавать буду!" "Мы должны компенсировать затраты!"А Зеленский теперь недра будет продавать.Даже представить себе этого не могли те, кто голосовал за Зеленского в 2019.Продано всё!Земля продана давно.Уничтожена экономика, миллиардные долги, минимум 15 миллионов уехавших (80 процентов не вернётся), сотни тысяч погибших.Зеленский проводит перед парой журналистов мастер-класс:"Сегодня самый большой объём титана в Европе у нас, на Украине. Наибольшее количество урана - на Украине. И все это - миллиарды, триллионы денег. Мы говорим США: заводите бизнес. Мы будем зарабатывать деньги вместе."Один простой вопрос. Что мешало Зеленскому и хищным, жадным, беспринципным украинским олигархам зарабатывать эти триллиарды раньше?Наверное, не всё так просто? Наверное, титан и уран по каким-то причинам было невыгодно, нерентабельно добывать?Но в это никто не вникает. Зеленский нащупал, где он опять может сыграть. И пытается ещё что-то продать с обглоданной его "слугами народа" Украины.Зеленского аж корёжит. Выпучил глаза, водит пальчиком по карте Украины, где указаны месторождения. На английском!Может, белые господа увидят этот сюжетец, скажут что-то на своём благородном языке: продолжайте, мол, Володымир, отдавайте нам наши деньги.Так вроде же это помощь была? Зеленский и Ермак так рассказывали народу?Как "помощь" вдруг превратилась в кредиты и "вы должны отдать нам наши деньги", как говорит Трамп?Трамп говорит:Это конечно, уму непостижимо.Украина в шоке. Если у кого-то ещё оставались иллюзии, то теперь их нет. Разочарование в так называемой "борьбе за независимость" тотальное.За что боролись? Чтобы недра отдать США?Шансы нулевыеА до этого Зеленский опять требовал себе ядерное оружие.так оценил шансы Зеленского на то, чтобы получить ядерное оружие спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.Последний или предпоследний раз Зеленский требовал его в феврале 2022 года, на Мюнхенской конференции.Вообще Зеленский тоже очевидно в истерике. То он матерится, то он продает титан и уран, то требует ядерное оружие, то делает разворот на 180 градусов и кричит, что он готов к переговорам.Последнее юмористическое выступление:"Готов к переговорам!"Зеленский вертится, как уж на сковородке. Показывает чудеса эквилибристики.Не зря венгерские газеты называют его "советский акробат пениса".Про советского только непонятно, зачем написали? Ничего советского в Зеленском нет. Он полностью их, демократический акробат.Теперь он заявляет: "Я готов к переговорам!"Укоризненно замечает: Россия ссылается на его же указ о невозможности вести переговоры, но это просто якобы "повод не встречаться" (!)Всё это заявляет клоун, который даже не в состоянии ничего подписать, так как является никем.Который еще вчера кричал: никаких переговоров, ни за что и никогда! Или отойдите нам границы 1991, и только тогда...Что это за игра?Он просто шулер, которому поставлена (Демпартией, Британией, глубинным государством, всем его руководством) задача: как можно дольше всё затягивать, выборы не проводить, переговоры не вести.Выкручивайся, как можешь, Зеленский. И он выкручивается. Докрутился уже до недр.О том, кто и как управляет Европейским союзом - в статье Елены Мурзиной "Серые мыши Европы с фашистскими корнями. Кому и как они служат, ведя Евросоюз к краху"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, киев, сша, владимир зеленский, дмитрий кулеба, дональд трамп, мид, вооруженные силы украины, эксклюзив