Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа - 09.02.2025 Украина.ру
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Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа
Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа - 09.02.2025 Украина.ру
Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа
Соединенные Штаты заявили, что приостановили помощь Украине. А она как шла, так и идет, и будет продолжаться — просто скажут украинцам, чтобы они не кричали об этом
2025-02-09T09:15
2025-02-09T09:15
новости
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военная помощь
финансовая помощь
дональд трамп
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин.Он подчеркнул, что Америка будет и далее помогать Украине так или иначе: прямо, опосредованно, через европейских партнеров, как угодно.“[Президент США Дональд] Трамп будет врать напропалую, не стесняясь, и, когда на другой день будет понятно, что он соврал, он снова соврет, но уже по другому поводу”, — заключил Прилепин.По данным источников агентства Reuters, США приостанавливали поставки оружия Украине, но они были уже возобновлены."Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", — уточняется в публикации.Полный текст интервью Захара Прилепина: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, россия, поставки, помощь, военная помощь, финансовая помощь, дональд трамп
Новости, Украина, США, Россия, поставки, помощь, военная помощь, финансовая помощь, Дональд Трамп

Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа

09:15 09.02.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP / Alex Brandon
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Соединенные Штаты заявили, что приостановили помощь Украине. А она как шла, так и идет, и будет продолжаться — просто скажут украинцам, чтобы они не кричали об этом
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин.
“Мы живем в мире беспощадных политических акул, для которых никакие жизни, нигде не дороги. Естественно, они могут все что угодно произнести. Наши партнеры тоже говорят, что ничего РФ не поставляют”, — отметил собеседник издания.
Он подчеркнул, что Америка будет и далее помогать Украине так или иначе: прямо, опосредованно, через европейских партнеров, как угодно.
“[Президент США Дональд] Трамп будет врать напропалую, не стесняясь, и, когда на другой день будет понятно, что он соврал, он снова соврет, но уже по другому поводу”, — заключил Прилепин.
По данным источников агентства Reuters, США приостанавливали поставки оружия Украине, но они были уже возобновлены.
"Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", — уточняется в публикации.
- РИА Новости, 1920, 04.02.2025
4 февраля, 09:02
В администрации Трампа спорят о поставках оружия Киеву, их уже приостанавливали - ReutersСША приостанавливали поставки оружия Украине, но они были уже возобновлены, передает агентство Reuters
Полный текст интервью Захара Прилепина: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян
 
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