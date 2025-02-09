https://ukraina.ru/20250209/1060814013.html
Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа
Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа - 09.02.2025 Украина.ру
Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа
Соединенные Штаты заявили, что приостановили помощь Украине. А она как шла, так и идет, и будет продолжаться — просто скажут украинцам, чтобы они не кричали об этом
2025-02-09T09:15
2025-02-09T09:15
2025-02-09T09:15
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военная помощь
финансовая помощь
дональд трамп
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин.Он подчеркнул, что Америка будет и далее помогать Украине так или иначе: прямо, опосредованно, через европейских партнеров, как угодно.“[Президент США Дональд] Трамп будет врать напропалую, не стесняясь, и, когда на другой день будет понятно, что он соврал, он снова соврет, но уже по другому поводу”, — заключил Прилепин.По данным источников агентства Reuters, США приостанавливали поставки оружия Украине, но они были уже возобновлены."Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", — уточняется в публикации.Полный текст интервью Захара Прилепина: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян
https://ukraina.ru/20250204/1060785836.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, россия, поставки, помощь, военная помощь, финансовая помощь, дональд трамп
Новости, Украина, США, Россия, поставки, помощь, военная помощь, финансовая помощь, Дональд Трамп
Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа
Соединенные Штаты заявили, что приостановили помощь Украине. А она как шла, так и идет, и будет продолжаться — просто скажут украинцам, чтобы они не кричали об этом