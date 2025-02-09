https://ukraina.ru/20250209/1060814013.html

Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа

Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа - 09.02.2025 Украина.ру

Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа

Соединенные Штаты заявили, что приостановили помощь Украине. А она как шла, так и идет, и будет продолжаться — просто скажут украинцам, чтобы они не кричали об этом

2025-02-09T09:15

2025-02-09T09:15

2025-02-09T09:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин.Он подчеркнул, что Америка будет и далее помогать Украине так или иначе: прямо, опосредованно, через европейских партнеров, как угодно.“[Президент США Дональд] Трамп будет врать напропалую, не стесняясь, и, когда на другой день будет понятно, что он соврал, он снова соврет, но уже по другому поводу”, — заключил Прилепин.По данным источников агентства Reuters, США приостанавливали поставки оружия Украине, но они были уже возобновлены."Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", — уточняется в публикации.Полный текст интервью Захара Прилепина: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян

https://ukraina.ru/20250204/1060785836.html

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россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, поставки, помощь, военная помощь, финансовая помощь, дональд трамп