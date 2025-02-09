Скоробогатый: Россия возьмет максимум от мира, который ей предложат США - 09.02.2025 Украина.ру
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Скоробогатый: Россия возьмет максимум от мира, который ей предложат США
Скоробогатый: Россия возьмет максимум от мира, который ей предложат США - 09.02.2025 Украина.ру
Скоробогатый: Россия возьмет максимум от мира, который ей предложат США
Вполне возможно, что Москва относится к “завершению” украинского конфликта также, как и Киев. Раз Украина желает перевооружиться и усилиться за время краткосрочного мира, то и России может быть выгодна любая пауза по военным и экономическим причинам
2025-02-09T09:20
2025-02-09T09:20
новости
россия
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украина
переговоры
урегулирование
конфликт
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Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Помимо этого, напомнил эксперт, прошло не так много времени с момента, как под контролем России оказались новые территории.“Там надо и налаживать мирную жизнь, и выстроить совершенно иную военную инфраструктуру. Это отстраненные размышления. Но, думаю, что Москва их тоже имеет в виду”, — добавил Скоробогатый.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну
https://ukraina.ru/20250204/1060769625.html
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новости, россия, сша, украина, переговоры, урегулирование, конфликт
Новости, Россия, США, Украина, переговоры, урегулирование, конфликт

Скоробогатый: Россия возьмет максимум от мира, который ей предложат США

09:20 09.02.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Вполне возможно, что Москва относится к “завершению” украинского конфликта также, как и Киев. Раз Украина желает перевооружиться и усилиться за время краткосрочного мира, то и России может быть выгодна любая пауза по военным и экономическим причинам
Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
“Может быть, Россия тоже рассматривает [урегулирование] как некую паузу в конфликте, чтобы перестроить ВПК в расчете на то, что США и Европа не дадут никаких гарантий. <...> Еще есть мнение, что Россия не верит ни в какие гарантии, но по военным и экономическим причинам нам тоже может быть выгодна любая пауза”, — поделился своими рассуждениями собеседник издания.
Помимо этого, напомнил эксперт, прошло не так много времени с момента, как под контролем России оказались новые территории.
“Там надо и налаживать мирную жизнь, и выстроить совершенно иную военную инфраструктуру. Это отстраненные размышления. Но, думаю, что Москва их тоже имеет в виду”, — добавил Скоробогатый.
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Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну
 
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