https://ukraina.ru/20250209/1060806464.html

Скоробогатый: Россия возьмет максимум от мира, который ей предложат США

Скоробогатый: Россия возьмет максимум от мира, который ей предложат США - 09.02.2025 Украина.ру

Скоробогатый: Россия возьмет максимум от мира, который ей предложат США

Вполне возможно, что Москва относится к “завершению” украинского конфликта также, как и Киев. Раз Украина желает перевооружиться и усилиться за время краткосрочного мира, то и России может быть выгодна любая пауза по военным и экономическим причинам

2025-02-09T09:20

2025-02-09T09:20

2025-02-09T09:20

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Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Помимо этого, напомнил эксперт, прошло не так много времени с момента, как под контролем России оказались новые территории.“Там надо и налаживать мирную жизнь, и выстроить совершенно иную военную инфраструктуру. Это отстраненные размышления. Но, думаю, что Москва их тоже имеет в виду”, — добавил Скоробогатый.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну

https://ukraina.ru/20250204/1060769625.html

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, переговоры, урегулирование, конфликт