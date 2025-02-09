Скоробогатый: Россия возьмет максимум от мира, который ей предложат США
Вполне возможно, что Москва относится к “завершению” украинского конфликта также, как и Киев. Раз Украина желает перевооружиться и усилиться за время краткосрочного мира, то и России может быть выгодна любая пауза по военным и экономическим причинам
Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
“Может быть, Россия тоже рассматривает [урегулирование] как некую паузу в конфликте, чтобы перестроить ВПК в расчете на то, что США и Европа не дадут никаких гарантий. <...> Еще есть мнение, что Россия не верит ни в какие гарантии, но по военным и экономическим причинам нам тоже может быть выгодна любая пауза”, — поделился своими рассуждениями собеседник издания.
Помимо этого, напомнил эксперт, прошло не так много времени с момента, как под контролем России оказались новые территории.
“Там надо и налаживать мирную жизнь, и выстроить совершенно иную военную инфраструктуру. Это отстраненные размышления. Но, думаю, что Москва их тоже имеет в виду”, — добавил Скоробогатый.
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