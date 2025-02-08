Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — Прилепин
© соцсети
© соцсети
Украинской стороне совершенно все равно, как на их зверства смотрит мировое сообщество. Они занимаются терроризмом в плановом невозмутимом режиме, давно для себя определив, что это никак не повлияет ни на их позиции, ни на потенциальное решение России отвечать зеркально, ни на отношение к ним Трампа или Европы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин.
В понедельник, 3 февраля, в московском ЖК “Алые паруса” прогремел взрыв. Как предполагают спецслужбы, целью преступления было покушение на убийство президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основателя добровольческого батальона "Арбат" Армена Саркисяна, который после случившегося скончался в больнице, так и не приходя в сознание.
По словам Прилепина, в случившемся точно присутствует украинский след. Особых причин сомневаться в том, что это была работа Украины, нет, добавил собеседник издания.
“Все люди, которые начинали работать с Донбассом с самого начала, так или иначе уже давно находятся в украинском списке на уничтожение и в разработке у спецслужб нашего противника. Их не так много, и, как только появляется возможность, этих людей пытаются ликвидировать”, — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что свои планы на ликвидацию политических противников Украина никоим образом даже не пытается приостановить в свете возможных переговоров или перезагрузки отношений с Россией и с Америкой.
“Это та реальность, к сожалению, которую мы должны себе проговорить. Если мы заключим перемирие, то оно будет установлено с теми людьми, которые активно, прямолинейно, последовательно занимались террором внутри России. Более того, перемирие не будет означать, что они приостановят свои планы”, — отметил Прилепин.
Все это само по себе показывает отношение внутри Украины к любым заключенным с ними договорам и к любым подписанным с ними бумагам, заключил он.
3 февраля, 12:01Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" МосквыВ жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете (СК)
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина — это источник безумия.
“Они (власти киевского режима - Ред.) сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое", — считает Карлсон.