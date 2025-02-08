Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — Прилепин - 08.02.2025 Украина.ру
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Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — Прилепин
Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — Прилепин - 08.02.2025 Украина.ру
Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — Прилепин
Украинской стороне совершенно все равно, как на их зверства смотрит мировое сообщество. Они занимаются терроризмом в плановом невозмутимом режиме, давно для себя определив, что это никак не повлияет ни на их позиции, ни на потенциальное решение России отвечать зеркально, ни на отношение к ним Трампа или Европы
2025-02-08T05:15
2025-02-08T05:15
новости
украина
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спецслужба
террорист
терроризм
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запад
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин.В понедельник, 3 февраля, в московском ЖК “Алые паруса” прогремел взрыв. Как предполагают спецслужбы, целью преступления было покушение на убийство президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основателя добровольческого батальона "Арбат" Армена Саркисяна, который после случившегося скончался в больнице, так и не приходя в сознание.По словам Прилепина, в случившемся точно присутствует украинский след. Особых причин сомневаться в том, что это была работа Украины, нет, добавил собеседник издания.Он подчеркнул, что свои планы на ликвидацию политических противников Украина никоим образом даже не пытается приостановить в свете возможных переговоров или перезагрузки отношений с Россией и с Америкой.“Это та реальность, к сожалению, которую мы должны себе проговорить. Если мы заключим перемирие, то оно будет установлено с теми людьми, которые активно, прямолинейно, последовательно занимались террором внутри России. Более того, перемирие не будет означать, что они приостановят свои планы”, — отметил Прилепин.Все это само по себе показывает отношение внутри Украины к любым заключенным с ними договорам и к любым подписанным с ними бумагам, заключил он.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина — это источник безумия.“Они (власти киевского режима - Ред.) сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое", — считает Карлсон.Полный текст интервью Захара Прилепина: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян
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новости, украина, россия, спецслужба, террорист, терроризм, киев, запад
Новости, Украина, Россия, спецслужба, террорист, терроризм, Киев, Запад

Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — Прилепин

05:15 08.02.2025
 
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Украинской стороне совершенно все равно, как на их зверства смотрит мировое сообщество. Они занимаются терроризмом в плановом невозмутимом режиме, давно для себя определив, что это никак не повлияет ни на их позиции, ни на потенциальное решение России отвечать зеркально, ни на отношение к ним Трампа или Европы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин.
В понедельник, 3 февраля, в московском ЖК “Алые паруса” прогремел взрыв. Как предполагают спецслужбы, целью преступления было покушение на убийство президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основателя добровольческого батальона "Арбат" Армена Саркисяна, который после случившегося скончался в больнице, так и не приходя в сознание.
По словам Прилепина, в случившемся точно присутствует украинский след. Особых причин сомневаться в том, что это была работа Украины, нет, добавил собеседник издания.
“Все люди, которые начинали работать с Донбассом с самого начала, так или иначе уже давно находятся в украинском списке на уничтожение и в разработке у спецслужб нашего противника. Их не так много, и, как только появляется возможность, этих людей пытаются ликвидировать”, — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что свои планы на ликвидацию политических противников Украина никоим образом даже не пытается приостановить в свете возможных переговоров или перезагрузки отношений с Россией и с Америкой.
“Это та реальность, к сожалению, которую мы должны себе проговорить. Если мы заключим перемирие, то оно будет установлено с теми людьми, которые активно, прямолинейно, последовательно занимались террором внутри России. Более того, перемирие не будет означать, что они приостановят свои планы”, — отметил Прилепин.
Все это само по себе показывает отношение внутри Украины к любым заключенным с ними договорам и к любым подписанным с ними бумагам, заключил он.
Взрыв в ЖК Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
3 февраля, 12:01
Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" МосквыВ жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете (СК)
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина — это источник безумия.
“Они (власти киевского режима - Ред.) сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое", — считает Карлсон.
Полный текст интервью Захара Прилепина: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян
 
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