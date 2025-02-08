https://ukraina.ru/20250208/1060807931.html

Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — Прилепин

Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — Прилепин - 08.02.2025 Украина.ру

Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — Прилепин

Украинской стороне совершенно все равно, как на их зверства смотрит мировое сообщество. Они занимаются терроризмом в плановом невозмутимом режиме, давно для себя определив, что это никак не повлияет ни на их позиции, ни на потенциальное решение России отвечать зеркально, ни на отношение к ним Трампа или Европы

2025-02-08T05:15

2025-02-08T05:15

2025-02-08T05:15

новости

украина

россия

спецслужба

террорист

терроризм

киев

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060256336_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_889ca21ec6a6ecbc96b2b342f0c774d6.jpg.webp

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин.В понедельник, 3 февраля, в московском ЖК “Алые паруса” прогремел взрыв. Как предполагают спецслужбы, целью преступления было покушение на убийство президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основателя добровольческого батальона "Арбат" Армена Саркисяна, который после случившегося скончался в больнице, так и не приходя в сознание.По словам Прилепина, в случившемся точно присутствует украинский след. Особых причин сомневаться в том, что это была работа Украины, нет, добавил собеседник издания.Он подчеркнул, что свои планы на ликвидацию политических противников Украина никоим образом даже не пытается приостановить в свете возможных переговоров или перезагрузки отношений с Россией и с Америкой.“Это та реальность, к сожалению, которую мы должны себе проговорить. Если мы заключим перемирие, то оно будет установлено с теми людьми, которые активно, прямолинейно, последовательно занимались террором внутри России. Более того, перемирие не будет означать, что они приостановят свои планы”, — отметил Прилепин.Все это само по себе показывает отношение внутри Украины к любым заключенным с ними договорам и к любым подписанным с ними бумагам, заключил он.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина — это источник безумия.“Они (власти киевского режима - Ред.) сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое", — считает Карлсон.Полный текст интервью Захара Прилепина: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян

https://ukraina.ru/20250203/1060766605.html

украина

россия

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, спецслужба, террорист, терроризм, киев, запад