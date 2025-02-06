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"Русским нужен Киев". Почему украинские эксперты и политики заговорили о мире

"Русским нужен Киев". Почему украинские эксперты и политики заговорили о мире - 06.02.2025 Украина.ру

"Русским нужен Киев". Почему украинские эксперты и политики заговорили о мире

На Украине начинают догадываться, что победить Россию в этом конфликте киевскому режиму вряд ли удастся и начинают искать пути спасения.

2025-02-06T07:21

2025-02-06T07:21

2025-02-06T07:21

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Уже и Зеленский заговорил о мире — мол, сейчас близки к нему так, как никогда "за все эти три года" войны (об этом он написал в своём телеграм-канале). Украинский политолог Руслан Бортник в связи с этим напомнил о данных социологов, согласно которым "под 70 процентов украинцев хотят завершения войны".По мнению эксперта, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, Зеленский понимает, что сейчас нужно говорить о мире, поскольку общество желает это слышать - "иначе не будешь популярным".Зеленский по-прежнему хочет быть популярным. Так что для него слова о мире — просто "хорошая политическая риторика". При этом, продолжил Бортник, это не означает, что Украина" (киевский режим — Ред.) готова к компромиссам, или украинское правительство готово к компромиссам, и это тоже прекрасно понимают в США".Впрочем, к компромиссам киевское руководство может подталкивать осознание реального положения ВСУ на поле боя. Как рассказал в эфире одного из ютуб-каналов отставной полковник ВСУ Анатолий Козел с позывным "Купол", в украинской армии есть бригады, у которых не было пополнения в течение двух лет.По его словам, ситуация не улучшается, если создавать сейчас новые бригады, их "просто некем комплектовать"."Нет сержантов, нет младших офицеров, некого даже комбригом назначить", - пожаловался отставной военный, слова которого приводит издание "Политнавигатор".Нехватка людей проявляется в ВСУ на всех уровнях, при этом Киев никак не может решить проблему массового дезертирства — многие украинцы просто не желают драться и умирать за режим Зеленского. По данным украинской прокуратуры, только в декабре прошлого года на Украине было возбуждено 17 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления воинской части (СЗЧ).К этому следует добавить потери на поле боя. По словам политолога, обозревателя МИА "Россия Сегодня" Ростислава Ищенко, "планку в 40-45 тысяч убитых в месяц Украина давно миновала, и потери только растут."Даже если Зеленский мобилизует 18-летних, это тоже его не спасёт", - сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.Те, кто умирать будто бы готов (но сам пока жив), пытаются уговаривать бежавших из рядов ВСУ сограждан вернуться. Майор ВСУАндрей Гнатуш в эфире канала "Lviv media" призвал всех самовольно покинувших свои воинские части вернуться в армию, поскольку, по его мнению, русские не остановятся на Донбассе - "им нужен Киев, им нужен город, где крестили Русь, им нужны славяне, им нужна вся Украина".По его словам, "для России Украина — это как Луна для Земли, её не будет — начнётся хаос".А если бы так случилось, что ВСУ продавили и развернули бы воевать "в сторону НАТО", то в НАТО должны понимать, что им пришел бы конец, заявил украинский военнослужащий.Еще в начале января этого года Служба внешней разведки (СВР) России отмечала, что, по поступающей в СВР информации, в западных политэлитах с тревогой говорят о снижении способности ВСУ противостоять натиску российских Вооруженных сил, что "не исключается скорый обвал обороны ВСУ".Чтобы не допустить такого сценария, уходившая тогда администрация Байдена делала упор на поставки Киеву все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности, а от Зеленского требовали срочно снизить мобилизационный возраст до 18 лет, сообщала пресс-служба СВР.В этом же сообщении разведка констатировала: на Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер и она не отступит".Отметим, что Украина не самый простой противник, и к сообщениям и мнениям о скором крахе ВСУ, о том, что там уже "воевать некому", многие относятся со скепсисом."Столько слов о том, что на Украине некому воевать, а вон в Курской области (ВСУ — Ред.) постоянно контратакуют, да и в других местах бандеровцы бьются насмерть. Вот и вопрос, а кто же так отчаянно защищает Украину уже скоро 4-й год? И для кого эти сладкие микстуры про отсутствие солдат у бандеровцев", - читаем в комментариях к одному из наших обзоров в дзене.Но, как бы стойко ни сражались ВСУ, а выход Украины на границы 1991 года сегодня не выглядит реальным, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в интервью журналисту Александру Шелесту* заявил, что, по его мнению, 60-70 процентов территории Украина (киевский режим — Ред.) сохранит, но вот с потерями других территорий придётся смириться.Может быть и хуже. Ранее эксперт в эфире интернет-канала Politeka отметил, что украинская экономика разрушена "в хлам" и потому страна стоит перед простым выбором - "поражение или уничтожение".Государственность украинские эксперты и политики всё же рассчитывают сохранить. Так, экс-советник ОП Алексей Арестович** в эфире видеоблога "Альфа" предположил, что Украину ждёт "корейский" вариант, то есть раздел - и это в лучшем случае. А если Запад прикроет "краник", перестанет оказывать Киеву помощь, то, по словам экс-советника, перспектива такова: "за полтора месяца конец всему и российский флаг над Львовом".* Объявлен иноагентом в РФ** Внесен в РФ в список террористов и экстремистовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Зеленского готовят "на выход". Украинские эксперты считают, что президент Украины все еще живет в сериале"

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