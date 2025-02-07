Запад разучился читать предложения России: эксперт о том, сможет ли мир "отползти" от ракетного кризиса - 07.02.2025 Украина.ру
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Запад разучился читать предложения России: эксперт о том, сможет ли мир "отползти" от ракетного кризиса
Запад разучился читать предложения России: эксперт о том, сможет ли мир "отползти" от ракетного кризиса - 07.02.2025 Украина.ру
Запад разучился читать предложения России: эксперт о том, сможет ли мир "отползти" от ракетного кризиса
Если страны возьмут обязательство не развертывать РСД на территории Европы, то от порога евроракетного кризиса можно будет "отползти". Но вероятность такого сценария очень низкая. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
2025-02-07T04:30
2025-02-07T04:30
новости
россия
европа
запад
ракеты
кризис
рсмд
договор о рсмд
безопасность
"орешник"
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Заявления о том, что Россия планирует разворачивать "Орешник" во второй половине 2025 года, дает несколько месяцев на то, чтобы администрация Трампа что-то сделала в плане предотвращения нового ракетного кризиса, рассказал эксперт.Причем тут нет необходимости вести формальные переговоры, указал он.В обозримом будущем у Европы появятся собственные ракеты, но это потребует какого-то времени, указал он.По мнению Стефановича, если страны возьмут обязательство не развертывать РСД на территории Европы на постоянной основе, то от порога евроракетного кризиса можно будет "отползти". Но вероятность этого весьма низкая, считает эксперт."Это досадно. И связано это не в последнюю очередь с тем, что США и Запад разучились читать то, что Россия предлагает. Мне лично приходилось на пальцах объяснять западному экспертному сообществу суть нашей инициативы по региональным ограничениям на развертывание РСД", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Плохо, когда объекты поражения очень близко. "Орешник" в Белоруссии как асимметричный ответ России Западу" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, запад, ракеты, кризис, рсмд, договор о рсмд, безопасность, "орешник", переговоры, азия, вооружения, мир
Новости, Россия, Европа, Запад, ракеты, кризис, РСМД, Договор о РСМД, безопасность, "Орешник", переговоры, Азия, вооружения, мир

Запад разучился читать предложения России: эксперт о том, сможет ли мир "отползти" от ракетного кризиса

04:30 07.02.2025
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
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Если страны возьмут обязательство не развертывать РСД на территории Европы, то от порога евроракетного кризиса можно будет "отползти". Но вероятность такого сценария очень низкая. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Заявления о том, что Россия планирует разворачивать "Орешник" во второй половине 2025 года, дает несколько месяцев на то, чтобы администрация Трампа что-то сделала в плане предотвращения нового ракетного кризиса, рассказал эксперт.
Причем тут нет необходимости вести формальные переговоры, указал он.

"Американцам лишь достаточно пересмотреть свои планы развертывания ракет в Европе в одностороннем порядке: "Пока у нас голова больше болит за Азию, все пойдет туда, а Европа пусть сама разбирается", — подчеркнул Стефанович.

В обозримом будущем у Европы появятся собственные ракеты, но это потребует какого-то времени, указал он.
По мнению Стефановича, если страны возьмут обязательство не развертывать РСД на территории Европы на постоянной основе, то от порога евроракетного кризиса можно будет "отползти". Но вероятность этого весьма низкая, считает эксперт.
"Это досадно. И связано это не в последнюю очередь с тем, что США и Запад разучились читать то, что Россия предлагает. Мне лично приходилось на пальцах объяснять западному экспертному сообществу суть нашей инициативы по региональным ограничениям на развертывание РСД", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Плохо, когда объекты поражения очень близко. "Орешник" в Белоруссии как асимметричный ответ России Западу" на сайте Украина.ру.
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