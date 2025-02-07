https://ukraina.ru/20250207/1060871495.html

Запад разучился читать предложения России: эксперт о том, сможет ли мир "отползти" от ракетного кризиса

Запад разучился читать предложения России: эксперт о том, сможет ли мир "отползти" от ракетного кризиса - 07.02.2025 Украина.ру

Запад разучился читать предложения России: эксперт о том, сможет ли мир "отползти" от ракетного кризиса

Если страны возьмут обязательство не развертывать РСД на территории Европы, то от порога евроракетного кризиса можно будет "отползти". Но вероятность такого сценария очень низкая. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

2025-02-07T04:30

2025-02-07T04:30

2025-02-07T04:30

новости

россия

европа

запад

ракеты

кризис

рсмд

договор о рсмд

безопасность

"орешник"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:12:1104:634_1920x0_80_0_0_57c405458007a5368e057564ca7660cf.png

Заявления о том, что Россия планирует разворачивать "Орешник" во второй половине 2025 года, дает несколько месяцев на то, чтобы администрация Трампа что-то сделала в плане предотвращения нового ракетного кризиса, рассказал эксперт.Причем тут нет необходимости вести формальные переговоры, указал он.В обозримом будущем у Европы появятся собственные ракеты, но это потребует какого-то времени, указал он.По мнению Стефановича, если страны возьмут обязательство не развертывать РСД на территории Европы на постоянной основе, то от порога евроракетного кризиса можно будет "отползти". Но вероятность этого весьма низкая, считает эксперт."Это досадно. И связано это не в последнюю очередь с тем, что США и Запад разучились читать то, что Россия предлагает. Мне лично приходилось на пальцах объяснять западному экспертному сообществу суть нашей инициативы по региональным ограничениям на развертывание РСД", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Плохо, когда объекты поражения очень близко. "Орешник" в Белоруссии как асимметричный ответ России Западу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250206/1060851795.html

россия

европа

запад

азия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, запад, ракеты, кризис, рсмд, договор о рсмд, безопасность, "орешник", переговоры, азия, вооружения, мир