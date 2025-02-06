Это то, что называют освоением бюджета: аналитик Голубовский о перепалке между Зеленским и НАТО - 06.02.2025 Украина.ру
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Это то, что называют освоением бюджета: аналитик Голубовский о перепалке между Зеленским и НАТО
Это то, что называют освоением бюджета: аналитик Голубовский о перепалке между Зеленским и НАТО - 06.02.2025 Украина.ру
Это то, что называют освоением бюджета: аналитик Голубовский о перепалке между Зеленским и НАТО
Обвинения, которыми “обменялись” Владимир Зеленский и страны НАТО, вероятнее всего правдивы, но копаться в них никто не собирается. В противном случае наружу всплывут “колоссальные злоупотребления со всех сторон”
2025-02-06T05:30
2025-02-06T05:30
новости
сша
украина
киев
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
нато
служба внешней разведки
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Ранее стало известно, что, по данным СВР (Службы внешней разведки), НАТО планирует обвинить Зеленского в краже 1,5 млрд долларов, выделенных на военные нужды. При этом сам Зеленский признавался, что из 177 млрд долларов, выделенных США, Украина получила 76, а где остальные деньги он понятия не имеет.По его словам, на этих деньгах “греют руки те, кто в теме”. Это то, что называют освоением бюджета, отметил собеседник издания. Он также подчеркнул, что огромное количество денег было освоено в США, и они не поступали на счета, связанные с Украиной, или в виде вооружений.Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, киев, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, нато, служба внешней разведки
Новости, США, Украина, Киев, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Служба внешней разведки

Это то, что называют освоением бюджета: аналитик Голубовский о перепалке между Зеленским и НАТО

05:30 06.02.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Обвинения, которыми “обменялись” Владимир Зеленский и страны НАТО, вероятнее всего правдивы, но копаться в них никто не собирается. В противном случае наружу всплывут “колоссальные злоупотребления со всех сторон”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.
Ранее стало известно, что, по данным СВР (Службы внешней разведки), НАТО планирует обвинить Зеленского в краже 1,5 млрд долларов, выделенных на военные нужды. При этом сам Зеленский признавался, что из 177 млрд долларов, выделенных США, Украина получила 76, а где остальные деньги он понятия не имеет.
“Если начать проводить аудит, там обнаружатся колоссальные злоупотребления со всех сторон. Обвинения можно будет предъявить и Зеленскому и его сторонникам, и американской стороне в нецелевом расходовании средств. Какая-то часть суммы пропала без вести, но многие деньги вообще не покидали США, почему в Киеве их и не увидели”, — заявил Голубовский.
По его словам, на этих деньгах “греют руки те, кто в теме”. Это то, что называют освоением бюджета, отметил собеседник издания. Он также подчеркнул, что огромное количество денег было освоено в США, и они не поступали на счета, связанные с Украиной, или в виде вооружений.
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Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США
 
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