https://ukraina.ru/20250206/1060847539.html

Это то, что называют освоением бюджета: аналитик Голубовский о перепалке между Зеленским и НАТО

Это то, что называют освоением бюджета: аналитик Голубовский о перепалке между Зеленским и НАТО - 06.02.2025 Украина.ру

Это то, что называют освоением бюджета: аналитик Голубовский о перепалке между Зеленским и НАТО

Обвинения, которыми “обменялись” Владимир Зеленский и страны НАТО, вероятнее всего правдивы, но копаться в них никто не собирается. В противном случае наружу всплывут “колоссальные злоупотребления со всех сторон”

2025-02-06T05:30

2025-02-06T05:30

2025-02-06T05:30

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сша

украина

киев

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

нато

служба внешней разведки

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Ранее стало известно, что, по данным СВР (Службы внешней разведки), НАТО планирует обвинить Зеленского в краже 1,5 млрд долларов, выделенных на военные нужды. При этом сам Зеленский признавался, что из 177 млрд долларов, выделенных США, Украина получила 76, а где остальные деньги он понятия не имеет.По его словам, на этих деньгах “греют руки те, кто в теме”. Это то, что называют освоением бюджета, отметил собеседник издания. Он также подчеркнул, что огромное количество денег было освоено в США, и они не поступали на счета, связанные с Украиной, или в виде вооружений.Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США

https://ukraina.ru/20250203/1060770782.html

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новости, сша, украина, киев, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, нато, служба внешней разведки