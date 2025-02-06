Это то, что называют освоением бюджета: аналитик Голубовский о перепалке между Зеленским и НАТО
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Обвинения, которыми “обменялись” Владимир Зеленский и страны НАТО, вероятнее всего правдивы, но копаться в них никто не собирается. В противном случае наружу всплывут “колоссальные злоупотребления со всех сторон”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.
Ранее стало известно, что, по данным СВР (Службы внешней разведки), НАТО планирует обвинить Зеленского в краже 1,5 млрд долларов, выделенных на военные нужды. При этом сам Зеленский признавался, что из 177 млрд долларов, выделенных США, Украина получила 76, а где остальные деньги он понятия не имеет.
“Если начать проводить аудит, там обнаружатся колоссальные злоупотребления со всех сторон. Обвинения можно будет предъявить и Зеленскому и его сторонникам, и американской стороне в нецелевом расходовании средств. Какая-то часть суммы пропала без вести, но многие деньги вообще не покидали США, почему в Киеве их и не увидели”, — заявил Голубовский.
По его словам, на этих деньгах “греют руки те, кто в теме”. Это то, что называют освоением бюджета, отметил собеседник издания. Он также подчеркнул, что огромное количество денег было освоено в США, и они не поступали на счета, связанные с Украиной, или в виде вооружений.
3 февраля, 14:56"Ценой жизни сотен тысяч украинских граждан": в НАТО готовятся убрать Зеленского - СВРВ НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского. В альянсе наконец поняли, что время "просроченного" президента Украины сочтено. Об этом 3 февраля сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России